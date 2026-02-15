Cúc vạn thọ (Tagetes erecta) là loài hoa gắn liền với mùa Tết Việt Nam, xuất hiện trong hầu hết mọi gia đình từ Bắc vào Nam.

Điểm đặc trưng của Cúc vạn thọ là cụm hoa tròn, đầy đặn, xếp lớp dày với màu vàng - cam rực rỡ. Thân hoa thẳng, khỏe, lá xanh đậm giúp tổng thể chậu hoa trông vô cùng “vượng khí”.

Ý nghĩa phong thủy

Loài hoa này là biểu tượng của “vạn thọ”- sống lâu, khỏe mạnh. Tên gọi “vạn thọ” không phải ngẫu nhiên mà có.

Loài hoa này đại diện cho sự trường thọ, khỏe mạnh và bình an. Ngày Tết, nhiều gia đình chọn Cúc vạn thọ để cầu mong ông bà cha mẹ sống lâu, gia đạo êm ấm và một năm mới an yên.

Chậu Cúc vạn thọ vàng rực- biểu tượng của tài lộc, cát khí và sự sung túc đầu năm. Ảnh: Baidu

Cúc vạn thọ cũng thu hút tài lộc, mở cung phú quý. Màu vàng - cam của Cúc vạn thọ ứng với hành Kim và hành Hỏa, là hai hành rất mạnh trong việc thu hút tài lộc.

Màu vàng tượng trưng cho tiền bạc, sự sung túc, vàng son. Màu cam mang năng lượng Hỏa, kích hoạt sự thăng tiến, mở đường cho công danh.

Vì vậy, trồng Cúc vạn thọ trong nhà dịp Tết được coi như “nút kích hoạt vận may”, giúp tài khí lưu thông mạnh ngay từ những ngày đầu năm.

Ngoài ra, người xưa tin rằng Cúc vạn thọ có khả năng hóa giải khí xấu, xua đi điều không may và giữ cho ngôi nhà luôn sạch năng lượng. Màu hoa sáng rực cũng như “ngọn đèn” đẩy lùi u ám, mang đến sự tươi mới và dương khí mạnh mẽ.

Vì vậy, hầu như mọi nhà đều trưng Cúc vạn thọ ở cửa chính vào ngày 30 Tết hoặc mùng 1. Đây là vị trí giúp hoa phát huy trọn vẹn khả năng “trừ xui, gọi lộc”.

Trong văn hóa Việt, Cúc vạn thọ gắn với sự đoàn viên. Những bông hoa tròn đầy giống như lời chúc năm mới viên mãn, gia đình hòa thuận, công việc hanh thông.

Đặt Cúc vạn thọ ngày cận Tết cũng như một lời nhắn gửi: năm cũ khép lại nhẹ nhàng, năm mới mở ra rực rỡ.

Cúc vạn thọ hợp mệnh nào?

Cúc vạn thọ là loài hoa có sắc vàng - cam chủ đạo nên mang năng lượng mạnh của hành Kim và hành Hỏa.

Vì vậy, người mệnh Kim đặc biệt hợp với Cúc vạn thọ. Màu vàng của hoa tương ứng với bản mệnh, giúp tăng tài khí, thu hút may mắn, đặc biệt là các cơ hội về tiền bạc và công danh.

Cúc vạn thọ tượng trưng cho ‘đón lộc - giữ may’ trong những ngày đầu xuân. Ảnh: Baidu

Với nhóm mệnh Kim, Cúc vạn thọ được xem như “vật phẩm phong thủy” tự nhiên có khả năng hỗ trợ sự hưng thịnh trong năm mới.

Người mệnh Thổ cũng hợp Cúc vạn thọ vì Thổ sinh Kim. Khi trưng loài hoa này trong nhà dịp Tết, năng lượng của hành Thổ được nuôi dưỡng, giúp công việc ổn định, dễ thăng tiến và gặp quý nhân. Cúc vạn thọ mang đến cảm giác vững vàng, bền chắc, giúp mệnh Thổ cảm nhận rõ sự an tâm và cát khí.

Đối với người mệnh Hỏa, sắc cam của Cúc vạn thọ chính là màu tương sinh, tượng trưng cho sự nhiệt huyết, sáng tạo và quyết đoán. Trưng hoa trong nhà vào thời điểm đầu năm giúp kích hoạt năng lượng tích cực, tăng sự hăng hái và thuận lợi cho các dự định mới.

Mệnh Mộc và mệnh Thủy vẫn có thể trưng Cúc vạn thọ vì về mặt thẩm mỹ, loài hoa này mang đến vẻ tươi sáng và rực rỡ cho không gian. Tuy nhiên, khả năng “kéo tài - hút lộc” không mạnh bằng ba mệnh Kim - Hỏa - Thổ.

Vị trí đặt Cúc vạn thọ ngày Tết để ‘kéo vận khí’

Cúc vạn thọ nên đặt trước cửa nhà vì đây là vị trí vượng khí nhất. Hai chậu đặt cân đối hai bên cửa giúp hút sinh khí, ngăn khí xấu và tạo cảm giác chào đón may mắn ngay từ khi bước vào nhà.

Trong phòng khách- trung tâm năng lượng của gia đình, hoa nên đặt ở góc Đông Nam hoặc đối diện cửa chính để kích hoạt cung Tài Lộc, giúp không gian sáng sủa và ấm áp hơn.

Ban công hoặc hiên nhà cũng là vị trí lý tưởng vì có nhiều ánh sáng tự nhiên, giúp hoa nở rực và tăng sinh khí cho toàn bộ ngôi nhà. Tuy nhiên, không nên đặt Cúc vạn thọ trong phòng ngủ vì dương khí mạnh của hoa có thể khiến không gian trở nên quá kích thích, ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Để Cúc vạn thọ nở đúng dịp Tết, cần ánh sáng nhiều, đặc biệt là ánh nắng buổi sáng để màu hoa lên đẹp và nở đều. Khi chăm, chỉ nên tưới vừa đủ, tránh tưới quá ẩm làm rễ úng hoặc lá bị vàng. Đất trồng cần tơi xốp, thoát nước tốt để cây phát triển khỏe.

Ngoài ra, việc cắt bỏ các nụ yếu giúp dồn dinh dưỡng cho những cụm hoa chính, tạo dáng tròn đầy và rực rỡ hơn. Vào những ngày nhiệt độ xuống thấp, nên che gió hoặc di chuyển chậu hoa vào nơi ấm hơn để tránh sốc lạnh.

Nếu chăm đúng cách, chậu Cúc vạn thọ có thể giữ hoa trong khoảng 2-3 tuần và vẫn tươi đẹp suốt cả mùa Tết.