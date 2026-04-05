Đến trưa ngày 5/4, đại diện UBND xã Mỹ Thạnh (Tây Ninh) cho biết, các lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực rà soát khu vực bến phà Thành Đạt nhưng chưa có kết quả.

Khu vực sông Vàm Cỏ Tây nơi xảy ra vụ 2 em nhỏ mất tích. Ảnh: HC

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h10 ngày 4/4, người dân tại khu vực bến phà Thành Đạt (thuộc ấp Bà Mía, xã Mỹ Thạnh) bàng hoàng phát hiện hai em nhỏ đang chới với rồi chìm dần dưới dòng sông Vàm Cỏ Tây.

Hai nạn nhân được xác định là em T.T.H. (9 tuổi) và C.T.M.T. (10 tuổi), cùng ngụ tại xã Mỹ Thạnh. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã lập tức huy động lực lượng công an, quân sự phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn.

Đại diện chính quyền địa phương cho biết, khu vực bến phà có lòng sông rất rộng, nước chảy xiết, lục bình trôi dạt về dày đặc, khiến lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận và rà quét lòng sông.

Lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực bến phà, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm dọc theo tuyến sông Vàm Cỏ Tây.

Công tác tìm kiếm vẫn đang được tích cực triển khai với hy vọng sớm đưa được các em về với gia đình.