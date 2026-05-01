Tối 1/5, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một du khách ở TPHCM tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, em Nguyễn Đặng Mạnh D. (16 tuổi, trú phường Bình Dương, TPHCM) cùng anh trai xuống tắm biển tại khu phố Hàm Tiến 1, phường Mũi Né. Trong lúc bơi, cả hai bị sóng cuốn ra xa, dẫn đến đuối nước.

Phát hiện sự việc, một số du khách gần đó đã kịp thời cứu người anh đưa vào bờ an toàn, còn em D. bị mất tích.

Người dân địa phương sử dụng mô tô nước tổ chức tìm kiếm. Khoảng 10 phút sau, nạn nhân được phát hiện trôi dạt vào bờ, được sơ cứu và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng không qua khỏi.

Nhận tin báo, Công an phường Mũi Né có mặt tại hiện trường, tiến hành các thủ tục khám nghiệm theo quy định. Thi thể nạn nhân sau đó được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo chính quyền địa phương, nạn nhân cùng gia đình từ TPHCM đến Mũi Né du lịch trong dịp nghỉ lễ thì không may gặp nạn.