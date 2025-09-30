Một tháng bão "tháo nhà" 2 lần

Ngày 29/9, sau khi bão số 10 đi qua, thời tiết ở Hà Tĩnh vẫn âm u, mưa lất phất như kéo dài thêm nỗi buồn sau bão. Bà Võ Thị Tình (50 tuổi, trú xã Kỳ Khang) nghẹn ngào, vừa khóc vừa nhặt từng mảnh gạch vỡ, tấm tôn rách trong đống hoang tàn còn sót lại.

Bà Tình bật khóc bên căn nhà bị bão phá nát.

Căn nhà cấp 4 rộng chưa đầy 80m², nằm lọt thỏm giữa thôn Sơn Hải (xã Kỳ Khang), là thành quả bà Tình chắt chiu nhiều năm mới dựng nên, nay chỉ còn trơ khung tường loang lổ, nứt nẻ. Sau bão số 10, mái nhà bị cuốn phăng, tường xô lệch, nước mưa ập vào khiến toàn bộ đồ đạc ẩm mốc, hư hỏng.

“Tôi vừa kịp sửa lại mái sau bão số 5, chưa kịp ổn định thì bão số 10 lại ập đến, cuốn sạch tất cả… Giờ trắng tay, tôi chẳng biết xoay sở thế nào…”, bà Tình bật khóc, giọng nghẹn lại trong mưa.

Chỉ trong vòng 1 tháng, bão đã 2 lần làm tốc mái nhà, bà Tình rơi vào bất lực.

Người phụ nữ buồn bã kể, chồng mất đã 16 năm, con trai duy nhất đi làm thuê ở Đà Nẵng, bà sống lủi thủi một mình. Chỉ trong vòng một tháng, liên tiếp hứng chịu hai cơn bão dữ, bà gọi đó là nỗi ám ảnh khó quên của người mẹ đơn thân.

“Bão số 5 đã làm tốc mái, tôi phải nhờ chính quyền và bà con giúp mới sửa tạm được. Vậy mà chưa đầy một tháng sau, bão số 10 lại ập đến, cuốn sạch tất cả những gì tôi gắng gượng dựng lại. Một tháng mà bão phá nhà tôi đến hai lần. Giờ tan hoang thêm lần nữa, tôi biết sống sao đây…”, bà Tình xót xa.

Bão số 10 tàn phá, khiến nhiều ngôi nhà ở Hà Tĩnh bị tốc mái.

Đêm 28/9, khi gió bắt đầu gầm rú, bà Tình linh cảm ngôi nhà khó trụ nổi nên vội gom mấy bộ quần áo, chăn màn rồi sang nhà hàng xóm trú tạm. Đến khoảng 23h, mái nhà bà bị cuốn bay. Vừa chạy ra sân, căn nhà cũng bị tốc mái, tường đổ sập. Khi gió tạm lắng, bà quay về kiểm tra và chết lặng trước cảnh hoang tàn đổ nát.

Bão quần thảo, cả thôn trắng đêm không ngủ

Không chỉ riêng bà Tình, hàng chục hộ dân ở thôn Sơn Hải, xã Kỳ Khang cũng thức trắng đêm 28/9 khi bão quần thảo nhiều giờ, xé toạc hàng loạt mái nhà. Tại Trường Tiểu học Kỳ Khang, nhiều hạng mục mái che bị gió bão tàn phá, một số khu vực gãy đổ, tốc mái hoàn toàn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ sở vật chất phục vụ dạy và học.

Mái tôn ở thôn Sơn Hải bị bão xô đổ.

Anh Nguyễn Xuân Trinh (trú xã Kỳ Khang) chia sẻ: “Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa từng chứng kiến cơn bão nào khủng khiếp như bão số 10, cảm giác còn mạnh hơn cả bão số 5. Gió gầm rú, xé toạc mái tôn nhà tôi, chiếc ô tô cũng bị tôn bay va trúng làm vỡ kính. Suốt đêm tôi không thể chợp mắt vì lo lắng cho sự an toàn của gia đình và tài sản”.

Hơn 100 hộ dân ở thôn Sơn Hải, xã Kỳ Khang bị tốc mái do bão số 10.

Ông Võ Văn Duy, Trưởng thôn Sơn Hải, cho biết toàn thôn có hơn 200 hộ dân đều bị thiệt hại nhà cửa do bão số 10, trong đó khoảng 100 hộ bị tốc mái và 1 hộ bị sập hoàn toàn.

"Tôi không cầm được nước mắt nhìn nhà sau bão"

Tương tự, tại Nghệ An, nhiều gia đình cũng rơi vào cảnh "màn trời chiếu đất" sau cơn giận dữ của thiên nhiên.

Từ nhà con trai nhìn sang, bà Nguyễn Thị Em (92 tuổi, xóm Mỹ Khánh, xã Vân Tụ, Nghệ An) vẫn còn bàng hoàng. Căn nhà trốn nắng, tránh mưa của bà giờ tan hoang, nhiều đồ đạc bị ngập nước. Bà tâm sự: “Rất lâu rồi, tôi mới thấy trận bão to như thế. Nghe gió rít mà khiếp quá”.

Bà Nguyễn Thị Em bên căn nhà hư hại sau bão.

Tối 28/9, mưa lớn, con cháu đưa bà sang nhà lánh nạn. Tuổi cao, sống một mình, bà cắp nón, chống gậy đi sang nhà hàng xóm để đảm bảo an toàn và để con cháu yên tâm. Nhìn căn nhà bị tốc mái, bà bật khóc: “Đó là căn nhà kỷ niệm của vợ chồng tôi và các con”.

Cơn bão kéo dài từ 2h đến hơn 7h ngày 29/9, gia đình anh Phạm Xuân Thuần (xóm Mẫu Long, xã Vân Tụ) thức trắng trong nhà. Mái tôn vài trăm m² liên tục bị gió giật lên từng đợt. Anh kể: “Hơn 3h, tôi nghe rầm một tiếng mà không dám mở cửa xem. Tôi ở đây từ năm 2001, nhưng chưa từng thấy trận bão kinh hoàng như vậy".

Mái tôn nhà anh Thuần bị cuốn phăng.

Khi bão tan, cả gia đình hốt hoảng khi thấy mái tôn bị cuốn phăng, vắt gọn trước nhà như ai đó vắt chiếc quần ướt, nước tràn tứ tung.

Gió lớn, mưa to, nước từ sông Vũ Giang dâng nhanh, nhấn chìm nhiều thôn, xóm, nhà cửa và tài sản. Con đường huyết mạch 7B chạy qua xã Vân Tụ cũng bị ngập sâu. Trong cơn cuồng nộ của thiên nhiên, con người trở nên nhỏ bé và bất lực.

Ông Nguyễn Quang Ba.

Ông Nguyễn Quang Ba (xóm Đồng Hiền, xã Vân Tụ) chia sẻ: “Bão quá lớn, mưa to làm mấy tấn xi măng ngập nước, mái tôn đổ xiêu vẹo, có tấm bị thổi sang nhà khác. Tôi sống ở đây từ năm 1994, nhưng chưa từng thấy trận bão nào như thế".

Hàng loạt ngôi nhà bị thiệt hại nối dài theo từng xóm, làng, để lại nỗi lo lắng sau bão. Người dân bất lực trước thiên nhiên cuồng nộ: dù đã chằng néo, che chắn kỹ, chỉ trong vài giờ bão quần thảo, họ phút chốc trắng tay...

