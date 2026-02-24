Anh Lê Văn Hùng (30 tuổi, Hà Nội) hỏi: Bố mẹ tôi cùng bỏ tiền mua đất, xây dựng nhà ở trong thời kỳ hôn nhân. Tuy nhiên, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất chỉ đứng tên bố tôi.

Ảnh minh họa.

Hiện nay bố mẹ tôi đang làm thủ tục ly hôn nhưng bố tôi không đồng ý chia tài sản cho mẹ. Vậy trong trường hợp này, mẹ tôi có được hưởng phần tài sản nào không?

Luật sư Vũ Anh Tuấn – Văn phòng Luật sư Hoàng Tùng (Hà Nội) trả lời: Căn cứ Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, tài sản chung của vợ chồng bao gồm tài sản do vợ, chồng cùng tạo ra; thu nhập từ lao động, sản xuất, kinh doanh; hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và các thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Ngoài ra, tài sản được thừa kế chung, tặng cho chung hoặc tài sản mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung cũng thuộc khối tài sản chung. Đối với quyền sử dụng đất, pháp luật quy định rõ: quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn được xác định là tài sản chung, trừ trường hợp được thừa kế riêng, tặng cho riêng hoặc hình thành từ tài sản riêng của một bên.

Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được sử dụng để đáp ứng nhu cầu của gia đình và thực hiện các nghĩa vụ chung. Đặc biệt, trong trường hợp không có căn cứ chứng minh tài sản đang tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó mặc nhiên được coi là tài sản chung của vợ chồng.

Theo thông tin anh Hùng cung cấp, mảnh đất và căn nhà được hình thành từ việc cha và mẹ anh cùng bỏ tiền mua đất, xây dựng nhà trong thời kỳ hôn nhân. Do đó, đây là tài sản chung của vợ chồng theo quy định pháp luật, dù giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ đứng tên cha anh. Việc sổ đỏ đứng tên một người không làm mất quyền và lợi ích hợp pháp của người còn lại.

Trước hết, mẹ anh có thể trao đổi, yêu cầu cha anh thực hiện việc phân chia tài sản chung theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp không đạt được thỏa thuận, mẹ anh có quyền khởi kiện vụ án dân sự yêu cầu chia tài sản chung tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

Hồ sơ khởi kiện cần kèm theo các tài liệu, chứng cứ chứng minh đây là tài sản chung của vợ chồng, như: hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận kết hôn, lời khai của người làm chứng và các tài liệu liên quan khác.

Việc chia tài sản chung sẽ được Tòa án xem xét, giải quyết theo Điều 59 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, trên cơ sở đánh giá hoàn cảnh gia đình, điều kiện của mỗi bên vợ chồng cũng như công sức đóng góp của từng người trong quá trình tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung.