Rằm tháng 7 là ngày gì?

Rằm tháng 7 diễn ra vào ngày 15/7 âm lịch hằng năm. Trong đời sống văn hóa Việt Nam, ngày này thường được biết đến với hai ý nghĩa chính: lễ Vu Lan báo hiếu và lễ xá tội vong nhân.

Theo Phật giáo, Rằm tháng 7 là lễ Vu Lan, một trong những ngày lễ quan trọng nhằm nhắc nhở mỗi người nhớ tới công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, ông bà. Danh sách các ngày lễ Phật giáo do Ban Tôn giáo Chính phủ giới thiệu cũng ghi ngày 15/7 âm lịch là lễ Vu Lan.

Trong tín ngưỡng dân gian, Rằm tháng 7 còn được gọi là ngày xá tội vong nhân. Người xưa quan niệm đây là dịp các vong linh được trở về dương gian, vì vậy nhiều gia đình làm lễ cúng gia tiên và cúng chúng sinh dành cho những linh hồn không nơi nương tựa.

Hai lớp văn hóa này cùng tồn tại và hòa quyện trong đời sống người Việt. Tuy nhiên, lễ Vu Lan của Phật giáo và tục cúng cô hồn trong dân gian không hoàn toàn đồng nhất. Vu Lan đề cao đạo hiếu, lòng biết ơn và việc làm thiện, còn lễ xá tội vong nhân thể hiện lòng thương đối với người đã khuất, đặc biệt là những vong linh không có người thờ cúng.

Nguồn gốc, ý nghĩa Rằm tháng 7

Nguồn gốc lễ Vu Lan

Nguồn gốc lễ Vu Lan được nhắc đến trong kinh Vu Lan Bồn, gắn với câu chuyện Tôn giả Mục Kiền Liên cứu mẹ.

Tương truyền, sau khi chứng đắc, Mục Kiền Liên dùng thần thông tìm mẹ và thấy bà phải chịu cảnh đói khổ vì những nghiệp xấu đã gây ra khi còn sống. Ông mang cơm dâng mẹ nhưng thức ăn không thể dùng được. Mục Kiền Liên tìm đến Đức Phật để hỏi cách cứu mẹ.

Đức Phật dạy rằng sức của một người không đủ hóa giải nghiệp lực, Mục Kiền Liên cần nương nhờ công đức của chư tăng vào ngày tự tứ sau mùa an cư. Ông làm theo lời dạy, nhờ đó mẹ được giải thoát. Từ câu chuyện này, lễ Vu Lan trở thành dịp để con cháu báo hiếu cha mẹ hiện tiền, tưởng nhớ người đã khuất và làm việc thiện hồi hướng cho tổ tiên.

Lễ Vu Lan trở thành dịp để con cháu báo hiếu cha mẹ, tưởng nhớ người đã khuất và làm việc thiện hồi hướng cho tổ tiên. Ảnh: VietNamNet

Vu Lan ngày nay không chỉ dành riêng cho Phật tử mà đã trở thành một nét đẹp văn hóa, nhắc mỗi người trân trọng cha mẹ khi còn có thể, giữ gìn tình thân và sống có trách nhiệm với gia đình. Tinh thần này hòa quyện với truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, thờ cúng tổ tiên lâu đời của người Việt.

Nguồn gốc lễ xá tội vong nhân

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, theo tín ngưỡng dân gian, tháng 7 âm lịch thường được gọi là tháng "cô hồn". Rằm tháng 7 là ngày “mở cửa ngục”, các vong hồn được trở về dương gian nhận đồ cúng. Từ đó hình thành tục cúng chúng sinh, thường gồm cháo loãng, gạo, muối, bánh, hoa quả và một số lễ vật khác.

Tục lệ này thể hiện lòng nhân ái của người Việt đối với những người đã mất không có thân nhân hương khói. Bên cạnh mâm cúng gia tiên trong nhà, một số gia đình chuẩn bị lễ cúng chúng sinh ở ngoài trời hoặc trước cửa. Những cách lý giải về cửa địa ngục và vong hồn thuộc phạm vi tín ngưỡng, truyền thuyết dân gian, không phải hiện tượng đã được khoa học xác nhận.

Nhìn rộng hơn, Rằm tháng 7 mang nhiều ý nghĩa nhân văn: tưởng nhớ tổ tiên, báo đáp công ơn cha mẹ, chia sẻ với người khó khăn, hạn chế sát sinh và nuôi dưỡng lòng từ bi. Giá trị cốt lõi của ngày lễ nằm ở sự thành tâm và hành động thiết thực, không phải ở mâm cao cỗ đầy hay đốt nhiều vàng mã.

Rằm tháng 7 năm 2026 là ngày nào?

Theo Lịch vạn niên, Rằm tháng 7 năm 2026, tức ngày 15/7 năm Bính Ngọ rơi vào thứ Năm, ngày 27/8/2026 dương lịch. Đây là ngày chính lễ Vu Lan và xá tội vong nhân.

Tùy điều kiện, các gia đình có thể sắp xếp lễ cúng vào những ngày trước Rằm. Không có quy định bắt buộc mọi nhà phải cúng đúng một ngày hoặc một khung giờ nhất định. Việc thờ cúng nên được tiến hành trang nghiêm, gọn gàng, phù hợp phong tục gia đình và điều kiện thực tế.

Việc thờ cúng dịp này có thể phụ thuộc vào điều kiện mỗi gia đình, phong tục của từng địa phương. Ảnh: Nguyễn Hiền

Những điều nên làm và kiêng kỵ trong Rằm tháng 7

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, trong dịp Rằm tháng 7, mỗi người có thể thực hiện những việc mang ý nghĩa báo hiếu và hướng thiện như:

- Thăm hỏi, chăm sóc cha mẹ, ông bà; dành thời gian sum họp gia đình

- Lau dọn bàn thờ, thắp hương tưởng nhớ tổ tiên và người thân đã khuất

- Đi chùa lễ Phật, cầu bình an hoặc tham dự lễ Vu Lan với trang phục lịch sự

- Làm việc thiện, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, phóng sinh đúng cách

- Hạn chế sát sinh, có thể ăn chay nếu phù hợp với sức khỏe

- Thăm viếng, chăm sóc phần mộ của người thân

- Giữ lời nói hòa nhã, tránh tranh chấp, cãi vã trong gia đình

- Chuẩn bị lễ cúng vừa phải, ưu tiên sự trang nghiêm và thành tâm

Theo quan niệm truyền thống, trong ngày này người dân thường tránh ăn vụng hoặc làm đổ vỡ đồ cúng; không đặt mâm cúng chúng sinh tùy tiện trong nhà; không đốt vàng mã tràn lan; không tổ chức nghi lễ mê tín, gây tốn kém hoặc ảnh hưởng đến môi trường.

Một số điều thường được truyền miệng như kiêng ra đường ban đêm, kiêng cắt tóc, mua nhà, cưới hỏi hay làm việc lớn trong tháng 7 âm lịch chủ yếu xuất phát từ niềm tin dân gian, không có cơ sở khoa học. Mỗi gia đình có thể tôn trọng phong tục nhưng không nên vì kiêng kỵ quá mức mà làm đảo lộn sinh hoạt, trì hoãn công việc cần thiết.

Rằm tháng 7 vì thế không nên chỉ được nhìn nhận như một dịp cúng lễ hoặc tháng của những điều đáng sợ. Ý nghĩa sâu xa của ngày này là nhắc con người nhớ về nguồn cội, trân trọng cha mẹ, sống nhân ái và biết chia sẻ với những người xung quanh.

(Tổng hợp)