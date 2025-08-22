Tham dự chương trình có ông Lê Mạnh Cường, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh, bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, ông Phan Thanh Nghị, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Quảng Ninh và ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP HCM.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã thăm hỏi, động viên và trao tặng 100 phần quà cho ngư dân. Mỗi phần trị giá hơn 4 triệu đồng bao gồm 1 cuốn cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản”, 1 bộ bình ắc quy, 1 combo pin+ đèn led và 1 túi thuốc.

Ban Tổ chức cũng trao tặng trao tặng 4 máy tính bảng, 20 suất học bổng (mỗi suất trị giá khoảng 3 triệu, bao gồm tiền mặt và một số dụng cụ học tập) cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.

Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM phát biểu tại chương trình. Ảnh: Phạm Công

Tại chương trình, ông Phan Thanh Nghị, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Quảng Ninh, cho biết địa phương này có đường bờ biển dài gần 250 km cùng ngư trường rộng hơn 6.100 km2. Đây là nơi sinh sống, mưu sinh của hàng nghìn tàu cá và hơn 10 nghìn lao động đánh bắt cá khắp biển xa gần.

Ngư dân Quảng Ninh hoạt động dưới nhiều hình thức: Hợp tác xã, tổ đội, nghiệp đoàn nghề cá, hộ gia đình. Trong đó, có 2 hợp tác xã với 12 tàu và gần 100 lao động; 10 tổ đội với 112 tàu có nghề khai thác xa bờ với hơn 370 người; 5 nghiệp đoàn với 135 tàu và trên 740 lao động; cùng 17 mô hình liên kết sản xuất có tới 275 tàu và 1.800 lao động ven biển.

Ngư dân tại đặc khu Vân Đồn nhận các phần quà là bình ắc quy, pin, đèn led và túi thuốc. Ảnh: Phạm Công

Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP HCM cho biết, chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền cho ngư dân hiểu và vận dụng pháp luật trong việc đánh bắt hải sản hợp pháp, góp phần gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam.