Trong nhịp sống hối hả của thời hiện đại, đôi khi chúng ta quên rằng hạnh phúc hiện diện trong những điều thường nhật, bên ta. Đó không phải là đích đến xa vời, mà là những nhịp rung nhẹ nhàng - trong nụ cười, ánh nhìn, hay một cái ôm dịu dàng.

Khi bạn lắng lại, bạn sẽ nhận ra hạnh phúc không chỉ là điều ta đi tìm. Khoảnh khắc hạnh phúc không chỉ tới trong những thành tựu lớn lao, mà còn hiện diện trong phút giây ta trao đi: khi bạn nắm tay người thương bắt đầu hành trình mới; khi bạn mua tặng cha mẹ món quà nhỏ chứa cả tấm lòng; khi bạn được khen ngợi vì nỗ lực không tên, hay đơn giản chỉ là lúc cùng đồng nghiệp chia sẻ một bữa trưa vui vẻ.

Hạnh phúc không cần pháo hoa, không đợi đến những dịp trọng đại. Hạnh phúc có thể đến rất khẽ - như một lời động viên đúng lúc, một nụ cười vô tình bắt gặp, hay một câu “con yêu mẹ” bật ra từ sâu thẳm trái tim. Chỉ cần ta đủ chậm lại để lắng nghe, ta sẽ nhận ra hạnh phúc chưa bao giờ rời đi - vẫn luôn ở đó, lấp lánh trong từng khoảnh khắc bình thường nhất.

Và khi ta biết trân trọng những điều nhỏ bé ấy, thế giới quanh ta cũng trở nên dịu dàng hơn. Khi ta sống chậm lại để cảm nhận, biết sẻ chia để lan tỏa, ta đang gieo nên những hạt mầm hạnh phúc - cho chính mình và cho cả những người ta yêu thương.

Từ ngày 30/10 - 6/11, SHB khởi động minigame “Nhận diện hạnh phúc” trên fanpage Ngân hàng SHB - một lời gọi chân thành gửi đến mỗi trái tim mong tìm lại những điều giản dị trong cuộc sống.

Lướt qua những điều thân thuộc, những câu chuyện tưởng chừng đã lãng quên… SHB đưa bạn đi qua những giây phút hồi tưởng, gợi nhớ để bạn “chạm” giữ lại khoảnh khắc trái tim rung động, tìm lại tần số hạnh phúc cho riêng mình.

Hoạt động này không chỉ là minigame, mà còn là nút khởi động cảm xúc, mở màn cho chuỗi sự kiện lớn kỷ niệm 32 năm thành lập SHB.

Trong suốt hành trình ấy, SHB kiên định với triết lý “Ngân hàng vì con người” - nơi mỗi cán bộ nhân viên đều là một “nguồn sáng nhỏ” góp phần tạo nên giá trị tốt đẹp cho cộng đồng và xã hội. Bởi SHB tin rằng, chỉ khi hạnh phúc trở thành nền tảng của văn hóa nội bộ, năng lượng tích cực ấy mới có thể lan tỏa ra ngoài - đến khách hàng, đối tác và cả cộng đồng.

Mỗi nụ cười, mỗi hành động tử tế chính là một hạt giống hạnh phúc được gieo. Và từ những hạt giống ấy, SHB cùng bạn viết tiếp hành trình xây dựng “Ngân hàng hạnh phúc” - nơi niềm tin, sự sẻ chia và lòng nhân ái nảy nở, góp phần kiến tạo một Việt Nam hạnh phúc hơn, bền vững hơn.

Sau thời gian triển khai, minigame “Nhận diện hạnh phúc” đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người tham gia, với hàng nghìn lượt tham dự. Hoạt động đã mang đến trải nghiệm thú vị và cùng SHB gửi đi tín hiệu tích cực, đánh thức những ký ức đẹp và lan tỏa niềm vui sống.

SHB - Ngân hàng Hạnh phúc Hơn ba thập kỷ đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) luôn kiên định với hành trình “gieo hạnh phúc” bằng sự trao đi và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cán bộ nhân viên, cổ đông, khách hàng và cộng đồng. Với SHB, hạnh phúc là động lực và cũng là đích đến của mọi hoạt động, nơi mỗi con người đều được trân trọng và cùng nhau tạo nên giá trị bền vững. Nhân dịp sinh nhật 32 năm, SHB triển khai chiến dịch cộng đồng “Gieo Hạnh Phúc”, như lời nhắn gửi mỗi người chung tay viết nên câu chuyện yêu thương và sẻ chia dành cho những mảnh đời, con người đặc biệt trên khắp mọi miền đất nước. Mỗi hành động nhỏ, mỗi tấm lòng thiện nguyện sẽ góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, để hạnh phúc được nhân lên khi sẻ chia. Với sứ mệnh Ngân hàng hạnh phúc, SHB sẽ tiếp tục hành trình kết nối và vun đắp niềm tin, đồng hành cùng khách hàng và cộng đồng, hướng tới một xã hội hạnh phúc hơn trong kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Thuý Ngà