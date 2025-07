Như thường lệ, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) là ngân hàng đầu tiên hé lộ kết quả kinh doanh trong quý II.

Ngân hàng tiếp tục ghi nhận lợi nhuận sau thuế dương, ước đạt hơn 311 tỷ đồng trong quý II/2025. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận sau thuế của NCB ước đạt hơn 462 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 6 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2024.

Tổng tài sản tại thời điểm 30/6 ước đạt hơn 144.054 tỷ đồng, tăng 21,6% so với cuối năm 2024 và vượt 6,3% so với mức kế hoạch cả năm 2025 là 135.500 tỷ đồng.

Tổng thu nhập lãi thuần trong 6 tháng đầu năm của NCB ước đạt 1.262,5 tỷ đồng, tăng 155% so với cùng kỳ 2024.

Năm 2025, NCB đặt mục tiêu tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 19.280 tỷ đồng. Phương án tăng vốn của NCB đã được Ngân hàng Nhà nước thông qua. Nhà băng này cũng tìm được 17 nhà đầu tư chuyên nghiệp đăng ký tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này, trong đó có một số nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu của NCB.

Trong khi đó, tại ĐHĐCĐ bất thường của Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) diễn ra hôm 15/7, Chủ tịch HĐQT Trần Ngọc Minh cho biết, 6 tháng đầu năm KienlongBank đã ghi nhận trên báo cáo tài chính hợp nhất các chỉ số chính như tổng tài sản, tổng nguồn vốn huy động, dư nợ cấp tín dụng đều đạt trên 90% kế hoạch đề ra của năm.

Riêng về chỉ số lợi nhuận trước thuế, KienlongBank đã đạt 922 tỷ đồng, hoàn thành 66,8% kế hoạch lợi nhuận năm 2025.

Đáng chú ý, sau khi bác kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng gấp đôi vốn điều lệ như tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra hồi tháng 4, các cổ đông KienlongBank đã chấp nhận phương án tăng vốn điều lệ thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 60%.

NCB báo lãi hơn 462 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng mạnh cùng kỳ năm 2024. Ảnh: Hoàng Hà

Vốn điều lệ KienlongBank sẽ tăng từ 3.652 tỷ đồng hiện tại lên 5.822 tỷ đồng sau khi hoàn tất.

Trước đó, KienlongBank đề xuất phương án tăng gấp đôi vốn điều lệ lên 7.268 tỷ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 50% và chào bán lượng cổ phiếu tương đương cho cổ đông hiện hữu. Tuy nhiên, phương án này đã không được cổ đông thông qua hồi tháng 4.

Đây là một trong số ít ngân hàng thương mại vẫn có vốn điều lệ dưới 10.000 tỷ đồng.

Với các ngân hàng thương mại quốc doanh, tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm vừa diễn ra, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng thông tin, kết thúc 6 tháng đầu năm, tổng tài sản ngân hàng ước đạt trên 2,1 triệu tỷ đồng, tăng 1,8% so với cuối năm 2024; tổng dư nợ cấp tín dụng đối với nền kinh tế sau khi hỗ trợ VCBNeo ước tăng hơn 5% so với cuối năm 2024.

Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức dưới 1%, thấp nhất trong số các tổ chức tín dụng quy mô lớn.

Tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu đạt khoảng 219%, cao nhất hệ thống ngân hàng; thu nợ ngoại bảng đạt khoảng 1.900 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2024.

Còn tại VietinBank, ông Trần Minh Bình, Chủ tịch HĐQT VietinBank, cho hay ngân hàng đã đạt những kết quả kinh doanh tích cực trong 6 tháng đầu năm.

Cụ thể, dư nợ tín dụng tăng trưởng ước đạt 10% so với cuối năm 2024; nguồn vốn huy động tăng ước đạt hơn 9% so với cuối năm 2024; lợi nhuận trước trích lập dự phòng rủi ro tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2024.

Tại Agribank, theo Tổng Giám đốc Phạm Toàn Vượng, hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm của toàn hệ thống đạt kết quả tích cực so với cùng kỳ năm trước, và là mức cao nhất sau 4 năm triển khai Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025.

Đến ngày 30/6, nguồn vốn huy động của Agribank đạt trên 2,1 triệu tỷ đồng, tăng 6,4% so với đầu năm, cao nhất từ năm 2021 trở lại đây, trong đó tiền gửi dân cư chiếm tỷ trọng lớn.

Dư nợ cho vay nền kinh tế của Agribank đạt trên 1,85 triệu tỷ đồng, tăng 7,6% so với đầu năm, cao hơn cùng kỳ năm 2024. Trong đó, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt hơn 1,13 triệu tỷ đồng, chiếm tỷ trọng trên 61% dư nợ nền kinh tế.

Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) dự báo trong quý II, các ngân hàng có mức tăng trưởng lợi nhuận cao nhất gồm: MB (23%), Sacombank và HDBank (cùng 25%), VIB (17%), VietinBank (16%), VPBank (12%), BIDV (12%), Techcombank (8%).

Theo VCBS, động lực cho tăng trưởng lợi nhuận ngành ngân hàng đến từ đà phục hồi tín dụng, chất lượng tài sản cải thiện và khả năng mở rộng nguồn thu ngoài lãi.