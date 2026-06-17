Sau tết Nguyên đán, có lẽ tết Đoan ngọ là cái Tết sum họp đầm ấm nhất và có nhiều tục lệ gắn kết với đời sống của người dân. Vì vậy con cháu dù làm ăn xa xôi mấy cũng thu xếp để về quây quần.

Sau lễ cúng là các tục lệ diệt sâu bọ. Cả nhà quây quần ăn những loại quả chua, rượu nếp, bánh tro... để diệt trừ "sâu bọ", xua đuổi hết bệnh tật...

Ảnh minh hoạ: Pexels

Năm 2026, tết Đoan ngọ ngày 5/5 âm lịch nhằm vào thứ Sáu ngày 19/6 dương lịch, tức ngày Giáp Tý tháng Giáp Ngọ năm Bính Ngọ.

Vào ngày này, các gia đình thường làm mâm lễ cúng dâng lên tổ tiên và các vị thần linh, mong gia đình nhận nhiều tài lộc, mùa màng bội thu.

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, các khung giờ đẹp để tiến hành nghi lễ cúng tết Đoan ngọ năm 2026 như sau:

- Giờ Đinh Mão từ 5h-7h

- Giờ Canh Ngọ từ 11h-13h (khung giờ đẹp nhất)

- Giờ Nhâm Thân từ 15h-17h

- Giờ Quý Dậu từ 17h-19h

Theo quan niệm dân gian, mọi người thường thắp hương theo số lẻ. Do đó, gia chủ có thể thắp 1, 3 nén tùy thuộc vào không gian thờ cúng.

Khi làm lễ cúng tết Đoan ngọ, gia chủ cần ăn mặc kín đáo, chỉnh tề tập trung vào buổi lễ, giữ sạch sẽ, trang nghiêm, tránh tiếng ồn, nói cười trong khi hành lễ. Để trọn vẹn, gia chủ cần chuẩn bị thêm văn khấn tết Đoan ngọ, tránh qua loa hoặc đọc sai lời khấn.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo