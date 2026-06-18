Khi làm lễ cúng tết Đoan ngọ, gia chủ cần ăn mặc kín đáo, chỉnh tề tập trung vào buổi lễ, giữ sạch sẽ, trang nghiêm, tránh tiếng ồn, nói cười trong khi hành lễ.

Theo quan niệm dân gian, mọi người thường thắp hương theo số lẻ. Do đó, gia chủ có thể thắp 1, 3 nén tùy thuộc vào không gian thờ cúng.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà giới thiệu các khung giờ đẹp để tiến hành nghi lễ cúng tết Đoan ngọ năm 2026 như sau:

Mâm lễ cúng tết Đoan ngọ

Tùy vùng miền, mâm cúng tết Đoan ngọ sẽ có những lễ vật khác nhau, phản ánh đặc trưng văn hóa từng nơi nhưng vẫn giữ tinh thần chung là thanh khiết, giản dị và mang ý nghĩa diệt trừ sâu bọ.

Mâm cúng tết Đoan ngọ ở miền Bắc

- Bánh gio (bánh tro): Loại bánh làm từ gạo nếp ngâm nước tro đốt bằng củi các loại cây khô, gói lá dong hoặc lá chuối, nhân đậu xanh hoặc không nhân.

Mâm cúng tết Đoan ngọ ở miền Bắc thường có bánh gio. Ảnh minh họa: Lê Mai Trang

Mỗi địa phương có kiểu gói bánh khác nhau, hình thuôn dài hoặc chóp tam giác. Bánh mềm dẻo, vị nhạt, tính mát, thường ăn với đường hoặc mật.

- Cơm rượu nếp cái hoa vàng: Được ủ từ gạo nếp, ăn buổi sáng để "diệt sâu bọ". Ngoài ra, một số nơi còn có thêm cơm rượu nếp cẩm.

- Hoa quả: Vải, mận, chuối, dưa hấu, mít, xoài…

- Trầu cau: Dâng thần linh, tổ tiên.

- Hương, đèn, tiền vàng, nước sạch.

Một số nơi có thêm mâm cơm mặn gồm: Gà luộc, xôi, canh mướp, thịt rang, giò chả…

Người ta tin rằng nếu ăn món đầu tiên trong ngày 5/5 âm lịch, thường là rượu nếp hoặc trái cây có vị chua, chát, thì sâu bọ, ký sinh trùng trong người sẽ bị tiêu diệt.

Mâm cúng tết Đoan ngọ ở miền Trung

- Thịt vịt: Đây là món ăn không thể thiếu trong mâm cúng tết Đoan ngọ ở miền Trung. Quan niệm xưa cho rằng, thịt vịt có tính mát, ăn vào sẽ giải nhiệt cho cơ thể, bổ máu và tốt cho hệ tiêu hóa.

- Bánh gio hoặc bánh tro: Bánh có nhân đậu hoặc thịt mỡ, nhỏ được buộc thành chùm.

- Cơm rượu nếp cái hoa vàng hoặc cơm rượu: Rượu nếp để nguyên hạt, mùi thơm nồng. Ngoài ra, một số nơi còn có thêm cơm rượu nếp cẩm.

- Hoa quả: chuối, dứa, mít, vải, cam…

- Chè kê: món này rất được ưa chuộng, thường xuất hiện trong mâm cúng tết Đoan ngọ của người miền Trung.

- Trầu cau, hương hoa, nước sạch.

- Mâm cơm mặn: Thịt luộc, cá rim, canh mướp nấu tôm, nem chua Huế…

Mâm cúng tết Đoan ngọ ở miền Nam

- Cơm rượu nếp: được vo thành viên tròn, để lên men ngọt dịu.

- Bánh ú Bá Trạng: là món bánh tương tự bánh gio (bánh tro), nhân đậu xanh, thịt mỡ, hoặc không nhân. Bánh ú Bá Trạng có thể gói bằng lá sen, lá chuối…

- Hoa quả: xoài, mít, mãng cầu, dưa hấu, chôm chôm, sầu riêng…

- Chè trôi nước: làm từ bột nếp trắng, nhân đậu xanh. Chè trôi nước ăn cùng nước đường và nước cốt dừa với ý nghĩa tiêu diệt sâu bọ.

- Trầu cau, hương đèn.

- Mâm cơm mặn: Cá kho, canh chua, thịt kho trứng, rau luộc chấm kho quẹt…

Sau khi chuẩn bị mâm cỗ cúng, người dân thường cúng lễ vào sáng sớm rồi hạ lễ để cả nhà ăn các loại hoa quả, rượu nếp với mong muốn diệt sâu bọ, mầm bệnh trong người.

Tuy nhiên, "Đoan" có nghĩa là mở đầu, "Ngọ" chỉ giờ Ngọ (từ 11-13h) nên thời gian cúng chuẩn nhất là vào buổi trưa.