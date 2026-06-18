Tại Việt Nam, tết Đoan ngọ là ngày lễ truyền thống quan trọng. Dịp này, các gia đình người Việt thường làm lễ cúng tạ ơn đất trời, cầu mong mùa màng bội thu và ăn các món truyền thống để thanh lọc cơ thể.

Khi dâng mâm cúng, gia chủ cần chuẩn bị bài văn khấn tết Đoan ngọ.

Vào ngày tết Đoan ngọ, các gia đình chuẩn bị mâm cúng dâng lên thần linh, tổ tiên. Ảnh minh họa: Ngô Tuyết Mai

Dưới đây là bài khấn tết Đoan ngọ năm Bính Ngọ 2026 theo truyền thống, được nhiều gia đình tin dùng:

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vị tôn thần.

Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị tôn thần.

Con kính lạy Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển tỷ, chư vị hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ khảo, Tổ tỷ).

Tín chủ chúng con là:...

Ngụ tại:...

Hôm nay là ngày tết Đoan ngọ, chúng con sửa sang hương đăng, sắm sanh lễ vật, hoa, trà, quả dâng lên trước án.

Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành Hoàng, chư vị đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần, cúi xin các Ngài giáng lâm trước án chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, chư vị hương linh gia tiên nội ngoại họ... cúi xin các vị thương xót con cháu chứng giám tâm thành thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời các vị tiền chủ, hậu chủ tại nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, độ cho chúng con thân cung khang thái, bản mệnh bình an, bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng bình an, thịnh vượng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)