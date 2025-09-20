Lợi nhuận suy giảm, nhiều DN thua lỗ

CTCP Tập đoàn Trường Hải (Thaco), do ông Trần Bá Dương làm Chủ tịch HĐQT, vừa công bố báo cáo tài chính năm 2024 với lợi nhuận tăng so với năm trước nhưng vẫn khá khiêm tốn so với quy mô. Trong năm 2024, Thaco ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 3.025 tỷ đồng, so với mức hơn 2.655 tỷ đồng năm 2023. Trong kỳ, doanh nghiệp này ghi nhận nợ vay ngân hàng tăng thêm hơn 1,1 tỷ USD.

Nếu so với mức lợi nhuận hơn 7.400 tỷ vào năm 2022 và gần 5.300 tỷ của năm 2021 thì con số của năm 2024 đã suy giảm mạnh.

Trong khoảng một thập kỷ qua, Thaco tiếp tục mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác ngoài sản xuất, lắp ráp và kinh doanh ô tô. Thaco đã đầu tư mạnh vào lĩnh vực bất động sản, bán lẻ, logistics, nông nghiệp... và đang tính tham gia vào dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam.

Thaco Auto thuộc Tập đoàn Trường Hải lắp ráp và phân phối các thương hiệu xe ô tô, bao gồm xe du lịch (Kia, Mazda, Peugeot, BMW, MINI), xe tải (Thaco Truck, Kia Frontier, Mitsubishi Fuso, Foton, Sinotruk) và xe bus...

Ông lớn bán xe điện Trung Quốc - Ô tô TMT (TMT Motors) cũng rơi vào tình trạng khó khăn và liên tục tái cấu trúc trong vài năm qua. Cuối tháng 8, cổ phiếu TMT vẫn trong diện cảnh báo. Nguyên nhân là lợi nhuận chưa phân phối đến 30/6/2025 âm hơn 215 tỷ đồng, theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã soát xét. Cổ phiếu TMT chưa được giao dịch ký quỹ theo thông báo của HoSE.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2025, TMT có vốn góp của chủ sở hữu là gần 373 tỷ đồng. Với lỗ lũy kế như trên, vốn chủ sở hữu chỉ còn hơn 167 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, TMT Motors tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch giải phóng hàng tồn kho, tất toán nợ trước hạn các khoản vay ngân hàng.

Doanh nghiệp này thua lỗ triền miên, kể từ quý cuối năm 2023. Đỉnh điểm, năm 2024, số lỗ lên gần 123 tỷ đồng trong quý IV, sau khi đã lỗ hơn 100 tỷ đồng trong quý II và khoảng 93 tỷ đồng trong quý III do bán hàng dưới giá vốn, chi phí tài chính quá cao, hàng tồn kho lớn.

Ông lớn bán xe điện Trung Quốc lỗ quá nửa vốn điều lệ vào cuối năm 2024.

TMT Motors gặp khó khi lấn sân sang lĩnh vực xe điện, toàn bộ lãi tích lũy nhiều năm bị xóa sạch. Năm 2023, TMT ghi nhận doanh thu giảm 13% và lợi nhuận giảm 95%. Thua lỗ kéo dài sang năm 2024. Đây là một bước lùi trong hoạt động kinh doanh, dẫn tới sức khỏe tài chính suy giảm.

Nhiều hãng kinh doanh ô tô tại Việt Nam gặp khó. Ảnh: TMT

Thị trường chưa khởi sắc, cạnh tranh khốc liệt

CTCP Dịch Vụ Ô Tô Hàng Xanh - Haxaco (HAX) báo cáo lỗ gần 11,9 tỷ đồng trong quý II/2025 theo báo cáo riêng lẻ, so với mức lãi hơn 900 triệu đồng cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, theo báo cáo hợp nhất, HAX vẫn có lãi gần 10,3 tỷ đồng so với gần 22 tỷ đồng cùng kỳ. Trong 6 tháng đầu năm 2025, công ty lãi gần 26,8 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi hơn 53,7 tỷ đồng. Doanh thu cũng giảm từ hơn 2.160 tỷ đồng xuống dưới 1.988 tỷ đồng.

Theo giải trình của HAX, doanh nghiệp lỗ trong quý II do thị trường ô tô chưa có dấu hiệu khởi sắc, bị chi phối bởi xu hướng giảm chung và sự cạnh tranh khốc liệt trong phân khúc cao cấp. Bên cạnh đó, chi phí lãi vay và chi phí hoạt động gia tăng đã ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh.

Haxaco được biết đến là đại gia buôn xe Mercedes tại Việt Nam, gần đây mở rộng hoạt động sang phân phối các dòng ô tô trung cấp thương hiệu MG (đến từ Anh Quốc, thuộc sở hữu của hãng SAIC - Trung Quốc).

Tuy nhiên, theo đánh giá của Haxaco, sự cạnh tranh trong ngành ô tô tại Việt Nam đang diễn ra vô cùng gay gắt và phức tạp, với sự hiện diện của nhiều thương hiệu ô tô đến từ khắp nơi trên thế giới, từ các dòng xe phổ thông đến cao cấp, cũng như sự xuất hiện của các dòng xe mới như xe điện. Điều này tạo ra một thị trường đa dạng về lựa chọn cho người tiêu dùng nhưng đồng thời cũng đặt ra thách thức lớn cho các doanh nghiệp ô tô, trong đó có Haxaco.

CTCP Tasco Auto - đơn vị công bố đầu tư sở hữu mạng lưới phân phối ô tô lớn nhất Việt Nam với 16 thương hiệu xe và đang bán các dòng xe thương hiệu Geely và Lynk & Co (Trung Quốc) và phân phối chính hãng xe Volvo duy nhất tại Việt Nam, cũng ghi nhận tình hình kinh doanh khó khăn hơn trước.

CTCP City Auto (mã CTF) - nhà phân phối hàng đầu của thương hiệu Ford tại Việt Nam - cũng ghi nhận kết quả kinh doanh suy giảm nhiều năm qua. Trong 6 tháng đầu năm 2025, CTF báo lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt gần 4,1 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức gần 9,3 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế trong 6 tháng đầu năm 2025 của CTCP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (HTL) cũng giảm hơn 36%, xuống còn 8,4 tỷ đồng.

Điều này cho thấy, dù thị trường ô tô Việt Nam vẫn đầy tiềm năng với giai đoạn "ô tô hoá", nhưng chỉ những doanh nghiệp đủ tiềm lực và chiến lược mới có thể trụ vững trong giai đoạn cạnh tranh khốc liệt hiện nay.