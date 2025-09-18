Theo báo cáo, CTCP Tập đoàn Trường Hải (Thaco) do ông Trần Bá Dương làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, ghi nhận vốn chủ sở hữu và tài sản tăng mạnh. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế trong năm 2024 vẫn ở mức khiêm tốn sau khi giảm sâu trong năm 2023.

Tính tới cuối năm 2024, Thaco ghi nhận vốn chủ sở hữu đạt hơn 55,8 nghìn tỷ đồng (tương đương gần 1,7 tỷ USD), tăng so với mức gần 52,5 tỷ đồng ghi nhận vào cuối năm 2023 và mức hơn 48,4 tỷ đồng ghi nhận vào cuối năm 2022.

Tài sản của Thaco đạt hơn 195,6 nghìn tỷ đồng (gần 7,4 tỷ USD), tăng so với mức 170,7 nghìn tỷ đồng hồi đầu năm.

Như vậy, tài sản của Tập đoàn Trường Hải tiếp tục tăng trưởng mạnh sau khi doanh nghiệp mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác ngoài sản xuất, lắp ráp và kinh doanh ô tô và muốn tham gia vào Dự án Đường sắt cao tốc Bắc - Nam.

Khoảng một thập kỷ qua, Thaco đã đầu tư mạnh vào lĩnh vực bất động sản, bán lẻ, logistics, nông nghiệp... Thaco đã vay vốn để đầu tư vào địa ốc và nông nghiệp, trong đó có doanh nghiệp của ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức).

Mặc dù ô tô là trụ cột, nhưng bất động sản và nông nghiệp cũng là các lĩnh vực chủ chốt để nhiều năm qua, Thaco trở thành tập đoàn đa ngành lớn tại Việt Nam, có ảnh hưởng trong khu vực. Việc đầu tư mạnh vào nông nghiệp khiến quy mô của Thaco phình ra.

Ông Trần Bá Dương vẫn nằm ngoài danh sách tỷ phú USD. Ảnh: VGP

Với khối tài sản lên tới gần 200 nghìn tỷ, Thaco đã vượt qua nhiều tập đoàn lớn trong nước như Masan Group (khoảng 123 nghìn tỷ đồng tính tới giữa năm 2025), hay Sovico Group nhưng vẫn xếp sau Vingroup (hơn 958 nghìn tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm nay) và Tập đoàn Hòa Phát (hơn 242 nghìn tỷ đồng).

Tới cuối năm 2024, Thaco ghi nhận hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng lên mức 2,5 lần so với 2,24 lần vào cuối năm 2023 và 2,16 lần vào cuối năm 2022. Với tỷ lệ này, tổng nợ phải trả của Tập đoàn Trường Hải là gần 139,8 nghìn tỷ đồng (tương đương gần 5,3 tỷ USD), so với gần 117,4 nghìn tỷ đồng hồi cuối năm 2023.

Thaco có dư nợ trái phiếu hơn 13,3 nghìn tỷ đồng, so với mức hơn 14 nghìn tỷ đồng hồi cuối năm 2023.

Trong năm 2024, Thaco ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 3.025 tỷ đồng, so với mức hơn 2.655 tỷ đồng năm 2023.

Chủ tịch Thaco chưa trở lại danh sách tỷ phú USD

Cùng với những kết quả kinh doanh không thực sự ấn tượng trong năm 2024 và 2023, tài sản của tỷ phú Trần Bá Dương và gia đình đã sụt giảm mạnh.

Từ tháng 3/2025, ông chủ Thaco Trần Bá Dương không còn nằm trong danh sách tỷ phú USD, trong khi đó tỷ phú Phạm Nhật Vượng và một số tỷ phú khác vẫn thăng hạng.

Theo cập nhật mới nhất của Forbes, tính tới 18/9, Việt Nam chỉ còn 5 tỷ phú USD. Đứng đầu là tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup (VIC) kiêm CEO của Vinfast, với khối tài sản tăng vọt lên cao nhất 3 năm qua, đạt 14,5 tỷ USD, xếp thứ 181 trên thế giới.

Tài sản của Chủ tịch VietJet (VJC) Nguyễn Thị Phương Thảo đạt 3,6 tỷ USD. Tài sản của Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát (HPG) Trần Đình Long đạt 2,9 tỷ USD. Chủ tịch Techcombank (TCB) Hồ Hùng Anh có tài sản 2,6 tỷ USD. Ông Nguyễn Đăng Quang, chủ tịch Masan (MSN), có tài sản ở mức 1,2 tỷ USD.

Ông Trần Bá Dương không có tên trong danh sách này. Hồi đầu năm, tài sản của ông Trần Bá Dương ghi nhận ở mức 1,2 tỷ USD, so với 1,5 tỷ USD theo đánh giá của Forbes vào đầu năm 2023.

Tới nay, khối tài sản này giảm có thể do định giá của Thaco suy giảm.

Trước đó, năm 2019, Jardine Cycle & Carriage Limited mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ của Thaco với định giá lên tới hơn 9,2 tỷ USD.

Nhưng theo báo cáo tài chính của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam - VietinBank Securities (CTS), nửa đầu năm 2023, CTS đã bán hơn 4,7 triệu cổ phiếu chưa niêm yết với tổng giá trị 141 tỷ đồng (tương đương 30.000 đồng/cp). Định giá của Thaco, như vậy đang ở mức 91.500 tỷ đồng (tương đương khoảng 3,8 tỷ USD), thấp đi rất nhiều.

Thaco là một tập đoàn công nghiệp đa ngành gồm: Thaco Auto (ô tô), Thaco Agri (nông lâm nghiệp); Thaco Industries (cơ khí và công nghiệp hỗ trợ), Thadico (đầu tư xây dựng), Thilogi (Logistics) và Thiso (thương mại dịch vụ).

Thaco Auto, một thành viên của Thaco Group và cũng là đơn vị chủ lực, chuyên sản xuất, lắp ráp và phân phối, bán lẻ các loại xe thương hiệu KIA, Mazda, Peugeot, BMW... với hệ thống gần 400 showroom bán lẻ khắp cả nước và tổ hợp sản xuất với 7 nhà máy đặt tại khu công nghiệp Chu Lai (Quảng Nam).

Thaco được xem là "ông lớn" ngành ô tô tại Việt Nam, sau đó đã chuyển mạnh và có tên tuổi trong cả lĩnh vực bất động sản. Sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 khiến nhiều ông lớn bất động sản lao dốc, Thaco đã vươn lên thành một nhà phát triển địa ốc có tên tuổi với thương hiệu Đại Quang Minh. Tiền được dồn vào khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Ông Trần Bá Dương nổi tiếng và thành công vang dội với đại dự án bất động sản Sala ở Thủ Thiêm (TPHCM), từ một vùng sình lầy trở thành khu đô thị kiểu mẫu.

Tuy nhiên, Thaco có khoảng thời gian gặp khó trong việc "giải cứu" HAGL Agrico (HNG), dù đã rót cả tỷ USD vào công ty này nhưng đà hồi phục vẫn chậm. Trước đó, Thaco từng đầu tư vào Thủy sản Hùng Vương và cũng bất thành.