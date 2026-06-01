Người đàn ông bị tai nạn ở khu vực cách Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai khoảng 100km. Chẩn đoán sơ bộ, nam bệnh nhân bị chấn thương sọ não, gan, hàm mặt; gãy xương sườn 4-7 bên trái; gãy xương cẳng tay hai bên.

Khi di chuyển gần đến bệnh viện, người bệnh đã rơi vào tình trạng sốc mất máu rất nặng. Nếu không phẫu thuật cấp cứu cầm máu, bệnh nhân sẽ tử vong do mất khối lượng tuần hoàn.

"Nếu chuyển trực tiếp bệnh nhân từ Lào Cai về Hà Nội mất hơn 2 giờ di chuyển, quá nhiều rủi ro trên đường, nguy cơ không đảm bảo an toàn tính mạng", PGS.TS Lưu Quang Thùy, Giám đốc Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và các chuyên gia nhận định.

Người bệnh buộc phải mổ cấp cứu tại chỗ, các chuyên gia thống nhất qua điện thoại. Nhưng khó khăn lớn nhất là người này vỡ động mạch chậu - tổn thương mạch máu tối khẩn trong khi bệnh viện địa phương chưa có phẫu thuật viên chuyên sâu, thiếu dụng cụ trong phẫu thuật mạch máu.

Qua điện thoại, các chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã hướng dẫn ê-kíp mổ cấp cứu tại Lào Cai mở bụng tìm vị trí chảy máu để cầm máu tạm thời.

Quá trình mổ cấp cứu, thầy thuốc tại Lào Cai phát hiện tổn thương động mạch chậu ngoài phức tạp cần phải thay bằng đoạn mạch nhân tạo. Ngay lập tức, cuộc hội chẩn trực tuyến giữa Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai được thực hiện qua hệ thống Telemedecine.

Ê-kíp bác sĩ mạch máu cùng trang thiết bị lập tức từ Hà Nội lên đường chi viện cho đồng nghiệp ở Lào Cai. Trong ca mổ, bệnh nhân được truyền 13 đơn vị hồng cầu khối, 10 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh, 1 đơn vị tủa và kết quả 1 động mạch nhân tạo được hoàn thành.

PGS.TS Lưu Quang Thùy thăm khám cho người bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ảnh: BVCC

Sau mổ cấp cứu, nguồn chảy máu cơ bản được kiểm soát nên bệnh nhân được chuyển xuống Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức điều trị tiếp. Tại Khoa Hồi sức tích cực 2, Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, người bệnh được thở máy, theo dõi sát tình trạng chảy máu và mạch nhân tạo, điều chỉnh tình trạng đông máu và rối loạn kiềm toan.

Đến ngày thứ 7, người bệnh bắt đầu tỉnh, huyết động ổn định, các chức năng cơ quan đáp ứng tốt, tổn thương gan không tiến triển thêm, mạch nhân tạo hoạt động tốt.

Ngày 1/6, sau 2 tuần điều trị, người bệnh đã tỉnh táo, rút mở khí quản, nhận biết và giao tiếp tốt, dự kiến sẽ chuyển về Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai phục hồi chức năng tiếp.