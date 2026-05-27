Tối 27/5, trao đổi với PV VietNamNet, ông Trương Quý Trường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn xác nhận tại bệnh viện vừa xảy ra sự cố bong tróc một mảng vữa trên trần phòng cấp cứu.

Theo ông Trường, đây là sự việc hy hữu và không ai mong muốn xảy ra. Bệnh nhân bị thương đã được đưa đi kiểm tra sức khỏe và chuyển sang phòng khác nằm điều trị.

Mảng vữa rơi từ trên trần phòng cấp cứu của bệnh viện. Ảnh: Đ.X

Ông Trường cũng chia sẻ những phần vữa lộ bên ngoài, trước đây đã được rà soát, còn những phần nằm bên trong trần của các phòng sẽ được kiểm tra trong ngày mai để sửa chữa triệt để. Ông cũng thông tin, tỉnh Lạng Sơn đã có chủ trương và kế hoạch để tới đây sửa chữa những hạng mục xuống cấp tại bệnh viện.

Cũng trong diễn biến vụ việc, trao đổi với PV VietNamNet, ông Dương Văn V. (42 tuổi, trú phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn), người đang chăm sóc bố trong phòng cấp cứu cho biết, thời gian xảy ra vụ việc vào khoảng 13h30 cùng ngày.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Đ.X

Theo ông V, thời điểm xảy ra vụ việc, trong phòng cấp cứu có khoảng 10 người. Khi đó, một mảng vữa lớn từ khu vực tường và trần nhà bất ngờ rơi xuống khoảng trống giữa hai giường bệnh gây tiếng động lớn. Tại hiện trường, một nữ bệnh nhân nằm ở giường bệnh bị mảng vữa rơi vào đầu gây chảy máu. Thấy vậy, em trai anh V. đã chạy vào hỗ trợ nạn nhân, đồng thời đưa người thân và những người khác ra ngoài.

Vụ việc ngay sau đó được báo cáo tới đội ngũ y tế để hỗ trợ. Ngay sau sự cố, nhân viên y tế đã có mặt sơ cứu người bị thương, chuyển bệnh nhân sang phòng khác và tiến hành dọn dẹp hiện trường.