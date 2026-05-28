Từ nhân viên cứu hộ ở bể bơi đến sự cố bị đuối nước ngừng tim

Một tuần trước, C.Q.A (20 tuổi, trú tại Hà Nội) bất ngờ bị đuối nước, ngừng tim ngay tại bể bơi nơi cậu đang làm cứu hộ ngoài giờ.

A. là nhân viên cứu hộ tại một bể bơi ở phường Thanh Xuân, Hà Nội. Trong lúc làm việc, cậu bất ngờ gặp sự cố đuối nước dẫn đến suy hô hấp, suy tuần hoàn và ngừng tim ngay sau khi được đưa lên bờ.

Thời điểm xảy ra sự việc có nhiều người xung quanh nên cậu được phát hiện và đưa lên bờ sớm. Ngay sau đó, mọi người tiến hành ép tim cho A. tại chỗ. Đáng nói, gần khu vực xảy ra tai nạn có một nữ nhân viên y tế của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang nghỉ thai sản ở nhà, khi biết sự việc, chị lập tức chạy đến hỗ trợ cấp cứu.

Sau một thời gian A. được ép tim liên tục, ê-kíp cấp cứu 115 đến nơi, tiếp tục hồi sinh tim phổi và sử dụng máy khử rung để xử lý tình trạng rung thất cho bệnh nhân.

Khi được chuyển tới Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nam thanh niên đã có nhịp tim trở lại nhưng vẫn trong tình trạng suy hô hấp, suy tuần hoàn nặng, các chỉ số sinh tồn rất xấu.

Bệnh nhân A. bình phục không có di chứng thần kinh sau sự cố đuối nước làm ngừng tim. Ảnh: P.Thúy.

Trao đổi với PV VietNamNet, bác sĩ Nguyễn Tất Thành - Trung tâm Cấp cứu - Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho hay, đây là tình huống rất điển hình trong các ca đuối nước. Người bệnh nhanh chóng rơi vào ngừng tuần hoàn nếu không được cấp cứu kịp thời.

"Việc tái lập được tuần hoàn trước khi vào viện là yếu tố đặc biệt quan trọng, tăng đáng kể cơ hội sống sót cũng như khả năng hồi phục thần kinh cho người bệnh", bác sĩ Thành nói.

Khi đưa vào Trung tâm Cấp cứu - Hồi sức Tích cực, bệnh nhân có tổn thương phổi rất nặng, trên hình ảnh hai phổi gần như trắng xóa.

Ngay trong đêm, khi huyết động của A. ổn định hơn, ê-kíp điều trị lập tức nội soi phế quản để làm sạch đường thở, đồng thời triển khai nhiều kỹ thuật hồi sức chuyên sâu như hạ thân nhiệt chỉ huy nhằm bảo vệ não sau ngừng tim.

Kỳ tích sau "chuỗi sinh tồn"

Sau 3 ngày hồi sức tích cực, chức năng tuần hoàn và hô hấp của A. cải thiện rõ rệt. Khi ngừng thuốc an thần, nam thanh niên đã tỉnh táo hoàn toàn.

Đến ngày thứ 5 điều trị, bệnh nhân được rút ống thở, không cần hỗ trợ oxy và có thể giao tiếp bình thường. Qua đánh giá chức năng thần kinh, các bác sĩ nhận định người bệnh gần như hồi phục hoàn toàn.

“Đây thực sự là một kỳ tích. Chỉ sau 5 ngày, bệnh nhân ngừng tim đã bình phục gần như bình thường, không ảnh hưởng tới ý thức”, bác sĩ Thành chia sẻ.

Theo bác sĩ Thành, A. qua khỏi nhờ “chuỗi sinh tồn” được thực hiện đúng và kịp thời: Phát hiện sớm - ép tim tại chỗ ngay lập tức - có nhân viên y tế hỗ trợ - xe cấp cứu 115 tiếp cận nhanh và bệnh viện triển khai hồi sức chuyên sâu hiệu quả.

Qua trường hợp trên, bác sĩ Thành nhấn mạnh biết bơi không đồng nghĩa chắc chắn an toàn trước nguy cơ đuối nước. Nhiều trường hợp có thể liên quan tới các bệnh lý tiềm ẩn như tim mạch, rối loạn nhịp tim hoặc co giật mà người bệnh chưa từng phát hiện.

Người dân nên khám sức khỏe định kỳ để tầm soát sớm các nguy cơ tiềm ẩn. Việc khám sức khỏe như điện tim đồ, xét nghiệm máu bác sĩ cũng có thể đánh giá sơ bộ các nguy cơ tim mạch tiềm ẩn.

Bác sĩ Thành cho rằng việc phổ cập kỹ năng hồi sinh tim phổi cơ bản (CPR) và sử dụng máy khử rung tự động (AED) trong cộng đồng là yếu tố then chốt cứu sống người bệnh trong những phút đầu tiên sau ngừng tim ngoại viện.

