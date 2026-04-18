Theo báo Straits Times, chính phủ Ấn Độ ngày 16/4 đã bắt đầu chiến dịch điều tra dân số có quy mô lớn nhất trên thế giới nhằm thống kê chính xác toàn bộ dân số tại nước này, vốn được cho vào khoảng 1,4 tỷ người.

Trên thực tế, Ấn Độ thường tiến hành điều tra dân số 10 năm một lần, nhưng lần này đã bị gián đoạn tới 16 năm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và các trở ngại hành chính. Trong cuộc điều tra gần nhất vào năm 2011, quốc gia châu Á được ghi nhận có hơn 1,2 tỷ người.

Truyền thông Ấn Độ tiết lộ, cuộc điều tra dân số sẽ bao gồm 2 giai đoạn, bao phủ toàn bộ 26 bang và các vùng lãnh thổ liên bang. Ở giai đoạn đầu, các quan chức sẽ thu thập thông tin trực tiếp về điều kiện nhà ở, tiện nghi và tài sản của từng hộ gia đình. Giai đoạn thứ hai, dự kiến diễn ra từ tháng 2/2027, sẽ tập trung vào các dữ liệu như nhân khẩu học, thu nhập, giáo dục, di cư và tỷ lệ sinh.

Khung cảnh đông đúc tại một nhà ga ở Ấn Độ. Ảnh: NYT

Trước khi tiến hành khảo sát trực tiếp, mỗi khu vực sẽ có một khoảng thời gian ngắn để người dân đăng ký trực tuyến trên cổng thông tin của chính phủ. Người dân có thể điền các thông tin cần thiết trên cổng thông tin để điều tra viên xác nhận dữ liệu trong chuyến thăm của họ và đưa vào cơ sở dữ liệu ban đầu.

Ngoài ra, New Delhi đã triển khai một ứng dụng để lập bản đồ các hộ gia đình trên toàn quốc bằng cách chia chúng thành các khu vực địa lý nhỏ với số lượng nhà hạn chế, qua đó đảm bảo không ai bị bỏ sót. Toàn bộ cuộc khảo sát sẽ kéo dài một năm và dự kiến ​​tiêu tốn khoảng 1,3 tỷ USD.

Đáng chú ý, chính phủ Ấn Độ sẽ đưa yếu tố đẳng cấp vào cuộc điều tra dân số lần này. Đây là lần đầu tiên động thái này được thông báo công khai kể từ năm 1931, dù hệ thống phân cấp xã hội tại quốc gia này đã tồn tại hơn 1.000 năm.

Theo truyền thông địa phương, đây là quyết định gây tranh cãi gay gắt khi nhiều người cho rằng việc thống kê đẳng cấp không giúp cải thiện đời sống của các nhóm yếu thế, mà chỉ làm gia tăng chia rẽ xã hội. Những người phản đối cũng kêu gọi chính phủ xóa bỏ sự phân biệt đẳng cấp thay vì chính thức hóa chúng trong hệ thống thống kê quốc gia.