Hãng RT trích dẫn một tuyên bố chính thức của New Delhi cho biết, đội quân động vật thuộc Quân đoàn Kỵ binh và Thú y của quân đội Ấn Độ sẽ tham gia cuộc diễu binh hàng năm. Đội quân động vật sẽ bao gồm 2 con lạc đà Bactrian, 4 con ngựa Zanskar, 4 con chim săn mồi và 10 con chó quân đội giống Ấn Độ cùng với 6 con chó quân đội thông thường đang phục vụ.

Những con lạc đà Bactrian, mới được đưa vào sử dụng cho các hoạt động ở sa mạc lạnh giá Ladakh, sẽ dẫn đầu đoàn diễu binh. Trước đây, đội quân động vật này chưa từng tham gia lễ diễu binh Ngày Cộng hòa, vốn là sự kiện phô diễn sức mạnh quân sự của Ấn Độ.

Video: ANI

Ảnh: ANI

Đội quân động vật tham gia diễu binh. Ảnh: ANI