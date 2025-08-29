Cái giá của hòa bình

Hai bài hát đều do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác nhưng MV của Tùng Dương và Hòa Minzy lại kể về 2 câu chuyện khác nhau về cái giá phải trả để có được hòa bình.

Trong đó, bài Nỗi đau giữa hòa bình là nhạc phim Mưa đỏ, câu chuyện trong MV có thể xem là ngoại truyện của bộ phim đang tạo hiện tượng ngoài rạp.

Cụ thể, đó là câu chuyện nơi hậu phương của tiểu đội trưởng Tạ (Phương Nam). Hòa Minzy vào vai người vợ tần tảo, người con dâu hiếu thuận có chồng tham gia cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Giá trị sản xuất của MV "Nỗi đau giữa hòa bình" tiệm cận một phim điện ảnh. Ảnh: FBNV

Khoảnh khắc Tạ hy sinh nơi tiền tuyến cũng là lúc vợ anh hạ sinh con trai ở hậu phương - chi tiết đắt giá vừa đối lập, vừa tuần hoàn. Đó là sự tương phản mạnh mẽ giữa sự sống và cái chết, hủy diệt và sinh sôi, tuyệt vọng và hy vọng...

Ở đó, chiến tranh hủy diệt các sinh mạng nhưng không thể ngăn được sự sống nảy mầm. Cái chết của Tạ - người cha, hay tất cả người lính nói chung, là sự kết thúc của một thế hệ nhưng sẽ mở ra tương lai, hòa bình cho thế hệ của những đứa trẻ.

Trích đoạn MV "Nỗi đau giữa hòa bình"

Nếu Nỗi đau giữa hòa bình là nỗi đau của người ở lại - cha mẹ, vợ con hay gia đình của những anh hùng đã ngã xuống vì đất nước thì MV Viết tiếp câu chuyện hòa bình là nỗi đau và sự ám ảnh khôn nguôi của người còn sống sau chiến tranh thông qua hình ảnh của nhân vật cựu chiến binh.

Theo các nghiên cứu, phần lớn người sống sót sau chiến tranh thường mắc PTSD - Hội chứng rối loạn stress sau sang chấn.

Nếu Hàn Quốc có rất nhiều tựa phim xoay quanh các nhân vật mang trong mình "bóng ma" chiến tranh thì phim ảnh Việt Nam lại chưa khai thác nhiều đề tài này, thậm chí chưa từng thấy trong âm nhạc.

Cảnh người cựu chiến binh nhìn thấy những hình bóng thân thương từ quá khứ gây xúc động. Ảnh: NVCC

Quay lại MV, nhân vật cựu chiến binh ở độ tuổi gần đất xa trời vẫn thường mơ thấy cảnh vợ và đồng đội - những người thân yêu nhất bị bắn chết trước mắt mình.

Trong thang đánh giá PTSD, đây là dạng sang chấn sâu sắc nhất. Cách đạo diễn dùng cơn ác mộng để khắc họa nội tâm nhân vật phản ánh mức độ tổn thương tinh thần mà lời thoại khó lột tả.

Hình ảnh người cựu chiến binh là minh chứng hiện hữu rằng chiến tranh không kết thúc khi tiếng súng dừng mà tiếp tục hằn sâu trong ký ức con người.

Với những người sống sót sau chiến tranh, không chỉ cơ thể mà tâm hồn họ cũng bị tàn phá, dẫn đến những vết thương có thể không bao giờ lành.

Trích đoạn MV "Viết tiếp câu chuyện hòa bình"

Tô đậm nỗi đau từ chiến tranh làm rõ ý nghĩa lớn nhất của sản phẩm - Viết tiếp câu chuyện hòa bình.

Cảm nhận sự tàn khốc của chiến tranh và thấu hiểu những mất mát mà thế hệ trước đã đánh đổi, người trẻ mới càng thêm trân trọng hòa bình hiện tại, sống biết ơn và có ý thức trách nhiệm với xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cuộc chiến của Tùng Dương và Hòa Minzy

MV của Tùng Dương và Hòa Minzy đều là những sản phẩm thành công theo những khía cạnh riêng.

Theo Kworb, MV Nỗi đau giữa hòa bình thu về 5,7 triệu lượt xem sau 4 ngày phát hành, duy trì thứ hạng của sản phẩm trong Top 50 video có lượt xem cao nhất trong 24 giờ của YouTube toàn cầu.

Bài hát có độ lan tỏa mạnh mẽ, cộng hưởng tích cực với hiệu ứng của phim Mưa đỏ. MV cũng được đánh giá cao bởi khung hình điện ảnh, bối cảnh và giá trị sản xuất tiệm cận một bộ phim chiếu rạp.

Trong khi đó, MV của Tùng Dương dù cũng đạt 1 triệu view sau 24h ra mắt nhưng vẫn có phần bất lợi bởi bài hát này đã tạo hiện tượng từ nhiều tháng trước, cụ thể là sự kiện A50. Tuy vậy, khán giả vẫn ghi nhận điểm sáng của MV khi khai thác đề tài mới mẻ mà vẫn làm bật lên ý nghĩa của 1 bản hit quốc dân.

Bên cạnh đó, phiên bản giọng nam của Viết tiếp câu chuyện hòa bình đang tạo hiệu ứng tốt trên TiKTok, phần nào khẳng định sức hút riêng của Tùng Dương.

Khác những cuộc đối đầu thông thường trong âm nhạc, việc Tùng Dương và Hòa Minzy chạm trán thú vị ở chỗ mang tính cống hiến nhiều hơn sát phạt, ganh đua.

Đối tượng hưởng lợi nhiều nhất của cuộc đối đầu này là khán giả - những người đang hòa mình vào không khí sôi nổi, hân hoan của sự kiện A80 khắp cả nước. Họ được thưởng thức những sản phẩm chất lượng, nhân văn và ý nghĩa, dung hòa giữa giải trí và thông điệp xã hội, giá trị tư tưởng.

Hai nghệ sĩ đều thắng nhờ tinh thần hết mình cống hiến cho âm nhạc. Ảnh: NVCC.

Trong khi đó, Tùng Dương và Hòa Minzy vừa sống trọn vẹn với đam mê, cống hiến hết mình cho âm nhạc vừa thể hiện đúng tinh thần trách nhiệm của những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa. Vì vậy, cả hai đều thắng, thậm chí thắng to trong lòng khán giả đại chúng.

Bên cạnh 2 ca sĩ, cần ghi nhận đóng góp to lớn và tài năng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Vượt lên cả thành tích "tỷ view" là sức lan tỏa, truyền cảm mãnh liệt của hai tác phẩm Viết tiếp câu chuyện hòa bình và Nỗi đau giữa hòa bình.

Đã đến lúc, sản phẩm âm nhạc không nên mãi quanh quẩn câu chuyện về thành tích trực tuyến, xu hướng thịnh hành... mà cần trở về với giá trị cốt lõi là chân, thiện, mỹ - cũng là những yếu tố quyết định sức sống bền vững, lâu dài.

Hải Âu