Ngày 25/8, ca sĩ Tùng Dương ra mắt MV Viết tiếp câu chuyện hòa bình, sản phẩm âm nhạc thứ hai đánh dấu sự hợp tác của anh với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng gắn với khát vọng và tình yêu quê hương đất nước.

Ca sĩ Tùng Dương tại họp báo.

Ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình được Nguyễn Văn Chung sáng tác từ 2 năm trước, ca sĩ Duyên Quỳnh là người đầu tiên thể hiện bài hát ở khắp các sân khấu lớn nhỏ.

Đến năm 2024, nhờ một bản remix tự phát trên mạng xã hội, ca khúc bất ngờ trở nên "viral", đạt hàng tỉ lượt nghe và xuất hiện dày đặc trong các chương trình nghệ thuật. Đặc biệt, khi được trình diễn trong Đại lễ 30/4 với màn song ca của Đông Hùng - Võ Hạ Trâm, ca khúc đã thật sự chạm đến trái tim hàng triệu khán giả.

Đỉnh cao phải kể đến khi Tùng Dương lần đầu thể hiện bài hát này tại concert quốc gia Tổ quốc trong tim trước 50.000 khán giả ở Sân vận động Mỹ Đình. Với bản phối Epic Rock hùng tráng, màn trình diễn đã tạo nên một cơn địa chấn trong làng nhạc Việt, khẳng định vị thế đặc biệt của ca khúc trong đời sống âm nhạc đương đại.

MV "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" là sản phẩm âm nhạc thứ hai đánh dấu sự hợp tác của anh với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Đứng ở góc độ người sáng tác ca khúc, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ sự trân trọng và biết ơn những ca sĩ đã thể hiện Viết tiếp câu chuyện hòa bình khi mỗi người đều mang lại cho bài hát một sắc thái riêng, có lượng khán giả yêu thích riêng. Dù vậy, sau khi tận mắt chứng kiến và thưởng thức màn trình diễn của Tùng Dương tại concert quốc gia, anh đánh giá nam ca sĩ là người thể hiện đúng tinh thần bài hát này nhất, đúng với những gì mà anh mong muốn gửi gắm khi sáng tác.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

"Nếu không phải Duyên Quỳnh thì không ca sĩ nổi tiếng chịu hát bài này vào lúc đó. Tôi biết ơn Duyên Quỳnh vì sự kiên trì của cô ấy. Tôi cũng biết ơn bạn nào đó đã remix tác phẩm này, để rồi đến dịp Đại lễ 30/4, bài hát mới được chọn biểu diễn. Ngay thời khắc được cất lên tại Đại lễ, bài hát với giọng ca của Võ Hạ Trâm - Đông Hùng đã chạm tới trái tim của khán giả. Tôi không phủ nhận điều đó. Đây là một bài hát vừa xúc động, vừa hùng tráng. Nếu thiếu đi một trong hai yếu tố đó sẽ không còn là Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Ở phiên bản của Tùng Dương, tôi tìm thấy sự đầy đủ và mạnh mẽ nhất", Nguyễn Văn Chung khẳng định.

Với Tùng Dương, quyết định đầu tư MV cho ca khúc này không chỉ đến từ niềm yêu thích giai điệu và ca từ, mà còn từ sự đồng cảm sâu sắc với thông điệp mà bài hát gửi gắm: "Tôi làm MV này cũng xuất phát từ tình yêu quê hương đất nước tha thiết. Tôi muốn các bạn trẻ có thể cảm nhận rõ hơn sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh để từ đó trân trọng hòa bình hôm nay".

Ê-kíp sản xuất MV.

Trong MV, Tùng Dương vào vai một chiến sĩ cách mạng, hóa thân vào không khí khốc liệt của chiến trường và thời khắc lịch sử khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên bầu trời độc lập.

Phần phối khí cho MV được nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng đảm nhận. Anh kết hợp dàn nhạc giao hưởng với chất liệu Cinematic, Epic Rock và hợp xướng, tạo nên một bản hòa âm căng tràn khí thế nhưng vẫn hiện đại. Bản phối giúp giọng hát nội lực của Tùng Dương thăng hoa ở những cao trào, mang màu sắc anh hùng ca và rực rỡ như khúc khải hoàn.

"Tôi biết Nguyễn Văn Chung đã lâu. Khi lần đầu nghe Viết tiếp câu chuyện hòa bình, tôi thấy nhiều ca sĩ hát rất hay, nhưng ở góc độ người làm nhạc, quan trọng hơn là sự phù hợp giữa ca khúc và giọng hát. Và người đầu tiên tôi nghĩ tới chính là Tùng Dương. Tôi luôn ấp ủ một dịp nào đó nhất định sẽ để Tùng Dương hát ca khúc này.

Khi thực hiện concert quốc gia Tổ quốc trong tim, ê-kíp bàn có Tùng Dương tham gia, lập tức tôi đề nghị đưa bài hát này vào. Với tôi, không quan trọng Dương hát hay hay không, mà Tùng Dương phải hát. Tôi đã làm vài bản phối trước đó và bản dành cho Tùng Dương là version thứ ba, nhưng cũng là bản đặc biệt, chỉ phù hợp với anh. Giọng hát của Dương vốn đầy nội lực, nên phần phối khí phải căng tràn, mạnh mẽ, đủ tầm để tương xứng. Đây là version duy nhất chỉ có thể dành cho Tùng Dương".

Nghệ sĩ chúc mừng ca sĩ Tùng Dương.

Hình ảnh MV do đạo diễn trẻ Nguyễn Việt Dũng thực hiện. Anh lựa chọn cách kể chuyện điện ảnh, xen kẽ quá khứ - hiện tại, với các đại cảnh chiến tranh kết hợp khói, lửa... và cả phim tư liệu lịch sử. Sự xuất hiện của diễn viên Lan Thy - nàng thơ trong phim Em và Trịnh, mang đến một biểu tượng mềm mại, đại diện cho thế hệ tiếp nối truyền thống cha ông.

MV mở đầu bằng lời nhạc hiệu quen thuộc của Đài Tiếng nói Việt Nam, gợi nhắc thời khắc lịch sử thiêng liêng của dân tộc. Trong suốt MV, hình tượng người cựu chiến binh kể lại quá khứ cho con cháu được đan cài, như sợi dây kết nối giữa ký ức và hiện tại.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung xúc động: "Tôi đã rơi nước mắt khi xem MV. Ca khúc này giống như một đứa trẻ lớn lên qua từng giai đoạn, từng người đồng hành. Đến Tùng Dương, tôi thấy đây chính là phiên bản hoàn chỉnh nhất".

Đạo diễn Nguyễn Việt Dũng cũng khẳng định, ê-kíp không quan tâm đến việc sẽ được gì khi tham gia mà tất cả đều cống hiến hết mình để làm ra một sản phẩm nghệ thuật ý nghĩa, gửi đến khán giả trong những ngày lễ trọng đại.

MV "Viết tiếp câu chuyện hòa bình"

Ảnh: Mạnh Nguyễn