Khán giả bất ngờ khi thấy tạo hình vai diễn mới của Nguyễn Hùng phim Mưa đỏ với doanh thu 714 tỷ đồng trong đoạn phim mới nhất của Cảm ơn người đã thức cùng tôi sắp ra rạp với bối cảnh tại New York (Mỹ) và Busan (Hàn Quốc).

Nguyễn Hùng trong "Cảm ơn người đã thức cùng tôi".

Đoạn phim quảng bá vừa được công bố giới thiệu rõ nét hơn về 3 nhân vật chính và những vấn đề họ phải đối mặt trên hành trình theo đuổi ước mơ. Khang (Nguyễn Hùng) chỉ là một “tay ngang” trên con đường trở thành đạo diễn. Hoài (Võ Phan Kim Khánh) nỗ lực theo đuổi ước mơ trở thành diễn viên nhưng sau 5 năm cũng chỉ là một ai đó giữa rất nhiều người. Hiếu (Doãn Hoàng) dù có tài năng vượt trội nhưng chưa được ai nhìn thấy và gọi tên trong thế giới hoạ sĩ vẽ truyện tranh. Từ những lát cắt cá nhân, bộ phim đặt ra hoài nghi và trăn trở của người trẻ khi va vào sự khắc nghiệt của hiện thực.

Sau loạt bối cảnh thơ mộng tại Hội An và nhịp sống sôi động của Sài Gòn trong đoạn phim quảng bá đầu tiên, thế giới của các nhân vật trong đoạn phim quảng bá thứ hai vừa ra mắt tiếp tục được mở rộng sang New York (Mỹ) và Busan (Hàn Quốc). Trong đó, nổi bật nhất là Cầu thang Guason (hay còn gọi là Shakespeare Steps) tại Bronx. Đây là nơi từng xuất hiện trong phân cảnh nhảy múa mang tính biểu tượng của Joker do Joaquin Phoenix thủ vai trong bộ phim Joker (2019) và sau đó tiếp tục được sử dụng trong Joker: Folie à Deux (2024) với cảnh nhảy của Harley Quinn do Lady Gaga thể hiện.

Một bối cảnh đặc biệt khác xuất hiện ở cuối đoạn phim quảng bá là bức tượng đồng Hoàng Tử Bé đặt phía trước Villa Albertine - nơi nhà văn Antoine de Saint-Exupéry hoàn thành bản thảo tác phẩm Hoàng Tử Bé, xuất bản lần đầu vào năm 1943. Sự xuất hiện của hình tượng Hoàng Tử Bé, nối tiếp các nhân vật như Chàng Cáo, Phi Hành Gia và Hoa Mẫu Đơn đã được giới thiệu trong teaser trailer đầu tiên, như một gợi mở về nguồn cảm hứng phía sau cho câu chuyện của Cảm ơn người đã thức cùng tôi.

Một cảnh trong phim.

Trong phim, Nguyễn Hùng vào vai Khang với một sắc thái khác biệt so với những vai diễn trước đây của nam diễn viên. Vai diễn mới của Nguyễn Hùng hiện lên là một chàng trai bộc trực, thẳng thắn và nhiệt huyết với đam mê song ẩn sau đó là những cảm xúc nội tâm khó đoán. Sự xuất hiện của nhân vật này góp phần mở ra mối quan hệ nhiều lớp giữa ba nhân vật chính, đặt ra những câu hỏi xoay quanh câu chuyện tình yêu tay ba trong Cảm ơn người đã thức cùng tôi.

Chia sẻ về cơ duyên đến với dự án, Nguyễn Hùng cho biết: "Từ trước đến giờ âm nhạc và phim ảnh là hai thứ thường đi đôi với Nguyễn Hùng nên đây chính xác là cơ hội mà tôi có thể cùng lúc làm được cả hai việc. Khi thấy được bài đăng casting của phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi, tôi đã nhanh tay liên hệ cho anh Chung Chí Công để xin một suất casting".

"Cảm ơn người đã thức cùng tôi" dự kiến khởi chiếu vào ngày 27/2/2026.

Theo đạo diễn, đây là vai diễn có áp lực nhất định với Nguyễn Hùng song nam diễn viên đã nỗ lực thay đổi để phù hợp hơn với nhân vật, hứa hẹn mang đến một hình ảnh hoàn toàn mới mà anh nghĩ khán giả khi xem phim này sẽ rất có cảm tình với nhân vật của Nguyễn Hùng.