Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn qua đời lúc 17h22 ngày 22/3 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận TPHCM, hưởng thọ 92 tuổi.

Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn sinh ngày 5/3/1934 trong một gia đình Công giáo tại Hòa Thành, Cà Mau, là con cả trong gia đình có ba anh em. Ảnh: Tư liệu

Con đường tu học của ông bắt đầu từ sớm khi khoảng 7 tuổi bắt đầu giúp lễ tại nhà thờ. Năm 10 tuổi, ông vào Tiểu chủng viện Cù Lao Giêng (Long Xuyên), sau đó tiếp tục học tại Phnom Penh (Campuchia). Sau này, ông trở về Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, theo học triết học và thần học đến năm 1965. Ảnh: Tư liệu

Tháng 5/1965, ông được Giám mục Cần Thơ Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang truyền chức linh mục tại Nhà thờ Chính tòa Giáo phận Cần Thơ. Ảnh: Tư liệu

Sau khi thụ phong, ông đảm trách công tác đào tạo linh mục trong 28 năm. Ông giảng dạy tại Tiểu chủng viện Á Thánh Quý (Cái Răng, Cần Thơ), sau đó được bổ nhiệm làm giám đốc cơ sở từ năm 1974.

Từ 1988 - 1993, ông làm Giám đốc Đại chủng viện Thánh Quý, chịu trách nhiệm đào tạo linh mục cho ba giáo phận Cần Thơ, Long Xuyên và Vĩnh Long. Ảnh: Tư liệu

Xen kẽ quãng thời gian đào tạo linh mục, ông được cử đi du học ngành Quản trị giáo dục tại đại học Công Giáo Loyola Marymount ở Los Angeles, Mỹ, từ năm 1968 - 1971. Ảnh: Tư liệu

Năm 1971 khi trở về Việt Nam, ông vẫn tiếp tục giảng dạy tại Tiểu Chủng viện Á thánh Quý và được bổ nhiệm làm Giám đốc tiểu chủng viện này năm 1974. Ảnh: Tư liệu

Giai đoạn 1996 - 1998, ông giữ chức Phó Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ảnh: Tư liệu

Sau gần 60 năm tu học, phục vụ tại các giáo phận miền Tây, ngày 10/3/1998, ông được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Tổng giáo phận TPHCM. Ảnh: Tư liệu

Khoảng thời gian là người đứng đầu Tổng giáo phận TPHCM, ông luôn cần mẫn điều hành, dẫn dắt cộng đoàn giáo phận. Sau giờ tổ chức lễ ở Nhà thờ Đức Bà, ông về làm việc tại Toà Tổng giám mục. Ảnh: Nguyễn Á

Ngày 22/10/2003, ông được Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong Hồng y tại Roma, trở thành Hồng y đầu tiên của Tổng giáo phận TPHCM và là vị Hồng y thứ 5 của Việt Nam. Ông cũng được bổ nhiệm làm thành viên Bộ phụng sự và kỷ luật các bí tích và Bộ loan báo tin mừng cũng trong thời gian này. Ảnh: Tư liệu

Trong khoảng thời gian giữ tước vị Hồng y, ông từng hai lần dự Mật nghị Hồng y để bầu Giáo hoàng vào năm 2005 và 2013.

Dù ở cương vị nào, Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn luôn dành sự quan tâm đến cộng đồng dân Chúa, gắn kết tu sĩ ở khắp nơi.

Năm 2014, ở tuổi 80, ông từ nhiệm Tổng giám mục Tổng giáo phận TPHCM, nghỉ hưu và được kế nhiệm bởi Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc. Trong thời gian tĩnh dưỡng tại Nhà truyền thống Tổng giáo phận, ông duy trì đời sống giản dị và tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng Công giáo. Ảnh: Nguyễn Á



Ngày 27/5/2025, thánh lễ tạ ơn mừng 60 năm linh mục cho Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn, diễn ra tại nhà nguyện Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận TPHCM. Thánh lễ do Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng chủ tế. Ảnh: TGPSG

Trong buổi Thánh lễ đưa chân Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn chiều 23/3, linh mục Hồ Văn Xuân chia sẻ: Đức Hồng y từng trải qua nhiều thăng trầm nhưng luôn sống giàu tình nghĩa, nhân ái. Khi được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Tổng giáo phận TPHCM, ngài vẫn thường xuyên đều đặn dịp tết suốt 15 năm trở lại thăm Giáo phận Cần Thơ, giữ sự gắn bó và tình cảm sâu đậm với nơi này. Trong mỗi chuyến đi, gặp bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, ngài đều quan tâm, tìm cách giúp đỡ.

Bà Phạm Minh Quận (88 tuổi, em ruột Đức Hồng y) trở về từ Australia không nén nổi sự xúc động. Trong niềm đau buồn mất mát người thân, bà chia sẻ gia đình hoàn toàn tin tưởng và xin gửi gắm việc hậu sự của ngài cho Tổng Giáo phận TPHCM.

Theo kế hoạch, thánh lễ an táng Đức Hồng y sẽ diễn ra vào 8h30 ngày 27/3 tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận TPHCM.