Theo nguồn tin trong ngành, Samsung Display và LG Display đang dồn lực sản xuất công nghệ CoE (Color Filter on Encapsulation - in bộ lọc màu lên lớp bảo vệ) nhằm chuẩn bị cho thời hạn chốt phương án thiết kế vào Quý 3/2026 của Apple, quyết định liệu mẫu iPhone Air ra mắt năm 2027 có sử dụng kiến trúc màn hình siêu mỏng này hay không.

Đây là bước chuyển dịch chiến lược của các nhà sản xuất tấm nền Hàn Quốc nhằm củng cố vị thế dẫn đầu, trong bối cảnh các đối thủ Trung Quốc vẫn gặp rào cản kỹ thuật ở phân khúc OLED cao cấp.

Công nghệ CoE thay thế tấm phim nhựa truyền thống trong màn hình OLED bằng một bộ lọc màu được in trực tiếp. Thay đổi này giúp tấm nền mỏng hơn và tiết kiệm năng lượng hiệu quả. Nhờ khả năng truyền sáng tốt hơn, màn hình duy trì độ sáng tương đương nhưng tiêu thụ ít hơn tới 30% điện năng. Đây là ưu thế quan trọng đối với các dòng điện thoại gập và smartphone tích hợp AI, vốn có không gian linh kiện hạn chế và yêu cầu cao về thời lượng pin.

Samsung Display, đơn vị đầu tiên thương mại hóa CoE dưới thương hiệu Eco OLED từ năm 2021 trên Galaxy Z Fold3, hiện đã áp dụng công nghệ này cho dòng điện thoại gập. Hãng dự kiến đưa CoE lên Galaxy S26 Ultra, biến đây thành mẫu điện thoại dạng thanh đầu tiên sở hữu công nghệ này. Samsung được cho là đang đàm phán với các nhà cung cấp thiết bị để đầu tư bổ sung vào dây chuyền OLED thế hệ thứ 6, với các công cụ xử lý bảng mạch dự kiến về nhà máy vào quý 4 năm nay.

Trong khi đó, LG Display, đơn vị chưa có sẵn hạ tầng CoE, đang kích hoạt một phần trong gói đầu tư 70 tỷ won (khoảng 47,6 triệu USD) tại nhà máy Paju để trang bị các công cụ chuyên dụng. Khoản này nằm trong kế hoạch đầu tư 1,26 nghìn tỷ won (khoảng 857 triệu USD) được công bố năm ngoái.

Galaxy Fold đầu tiên của Samsung Electronics dày 17,1 mm và Galaxy Z Fold7 dày 8,9 mm. Ảnh: Samsung

Khác với Samsung, LG trước đây không ưu tiên CoE do các mẫu iPhone cũ chưa sử dụng. Tuy nhiên, tình thế có thể đã thay đổi. Theo The Information, mẫu iPhone Air 2, đang được thiết kế lại cho khả năng ra mắt vào mùa xuân 2027, được cân nhắc là mẫu iPhone siêu mỏng đầu tiên dùng CoE. Quyết định cuối cùng sẽ có vào quý 3 năm nay, nối tiếp việc Apple lần đầu ứng dụng CoE trên chiếc iPhone gập dự kiến ra mắt năm 2026.

Nhà phân tích Kim So-won từ Chứng khoán Kiwoom cho biết, Samsung Display đã giành được hợp đồng độc quyền cung cấp tấm nền OLED cho iPhone gập trong ít nhất hai năm.

Độ phức tạp trong sản xuất CoE vẫn là rào cản lớn khi gia nhập thị trường. BOE, nhà sản xuất tấm nền Trung Quốc, đã bị loại khỏi chuỗi cung ứng OLED cho iPhone 17 do không đạt mục tiêu về năng suất và độ tin cậy của công nghệ LTPO (oxit đa tinh thể nhiệt độ thấp).

(Theo Korea Herald)