Đặc biệt, các thay đổi lớn về màn hình, vốn đã được đồn đoán suốt nhiều tháng, nay tiếp tục được củng cố bằng những thông tin rò rỉ mới, cho thấy Apple đang chuẩn bị một bước chuyển mình đáng kể về thiết kế hiển thị cho iPhone 18.

Cả iPhone 18 và iPhone Air 2 đều sẽ tiếp tục sử dụng Dynamic Island giống như các bản tiền nhiệm. Ảnh: PhoneArena

Theo các nguồn tin vừa xuất hiện, không chỉ dòng iPhone 18 mà cả iPhone Air 2 cũng đã đi vào giai đoạn sản xuất mẫu và các thông số màn hình bị lộ ra thực sự rất đáng chú ý, nhất là với những ai đang chờ đợi một trải nghiệm hiển thị hiện đại và liền mạch hơn trên iPhone.

Màn hình LTPO 120 Hz trở thành tiêu chuẩn mới

Báo cáo mới nhất cho biết, mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ được trang bị màn hình LTPO kích thước 6,27 inch, hỗ trợ tần số quét 120 Hz.

Đây là một bước tiến lớn, bởi trước đó công nghệ ProMotion 120 Hz thường chỉ xuất hiện trên các phiên bản Pro. Nếu thông tin này chính xác, Apple đang dần xóa bỏ khoảng cách về trải nghiệm hiển thị giữa bản thường và bản cao cấp.

Trong khi đó, iPhone Air 2, mẫu máy được kỳ vọng là lựa chọn mỏng nhẹ và thời trang, sẽ sở hữu màn hình LTPO 120 Hz kích thước 6,55 inch.

Kích thước này đặt iPhone Air 2 vào vị trí trung gian hợp lý giữa bản tiêu chuẩn và các mẫu Pro Max, hứa hẹn đáp ứng tốt nhu cầu giải trí, làm việc lẫn sử dụng hàng ngày.

Cả iPhone 18 và iPhone Air 2 đều sẽ tiếp tục sử dụng Dynamic Island, đúng như những gì các báo cáo trước đó từng dự đoán. Điều này cho thấy Apple vẫn coi Dynamic Island là một yếu tố nhận diện quan trọng trên các dòng iPhone phổ thông và bán cao cấp trong vài năm tới.

iPhone 18 Pro nói lời tạm biệt với Dynamic Island

Điểm thú vị nhất trong loạt rò rỉ lần này lại nằm ở các phiên bản cao cấp. Theo báo cáo, iPhone 18 Pro sẽ được trang bị màn hình LTPO 120 Hz kích thước 6,27 inch, còn iPhone 18 Pro Max sẽ có màn hình 6,86 inch, nhưng cả hai đều không còn Dynamic Island.

Thay vào đó, Apple được cho là sẽ đưa các cảm biến Face ID xuống dưới màn hình. Camera selfie phía trước vẫn tồn tại dưới dạng camera truyền thống, nhưng phần “đảo động” quen thuộc sẽ được thay thế bằng một lỗ khoét nhỏ.

Đây là một thay đổi mang tính chiến lược, cho thấy Apple đang nghiêm túc tiến gần hơn tới mục tiêu màn hình “toàn vẹn” thực sự.

Việc loại bỏ Dynamic Island trên các mẫu Pro có thể gây ra nhiều tranh luận, bởi đây từng là một điểm nhấn thiết kế và trải nghiệm phần mềm độc đáo của iPhone trong vài năm gần đây.

Tuy nhiên, xét về mặt thẩm mỹ và xu hướng công nghệ, một màn hình ít cắt xén hơn rõ ràng hấp dẫn hơn, đặc biệt với nhóm người dùng cao cấp.

Face ID ẩn dưới màn hình: Bước đệm cho iPhone 20 Pro

Nhiều báo cáo trước đây từng khẳng định Apple đang phát triển công nghệ đưa Face ID xuống dưới màn hình và iPhone 18 Pro chính là bước thử nghiệm quan trọng cho kế hoạch dài hạn đó.

Việc chuyển các cảm biến sinh trắc học xuống dưới lớp hiển thị không chỉ giúp giảm diện tích khuyết trên màn hình, mà còn mở đường cho một thiết kế hoàn toàn mới trong tương lai.

Theo các tin đồn, mục tiêu cuối cùng của Apple là iPhone 20 Pro – mẫu máy dự kiến ra mắt vào năm 2027, nhân dịp kỷ niệm 20 năm iPhone ra mắt trên thị trường.

Đây được cho là một phiên bản “đặc biệt”, với thiết kế không có tai thỏ, không Dynamic Island, không lỗ khoét hay bất kỳ dạng cắt nào trên màn hình.

Thay vào đó, màn hình của iPhone 20 Pro sẽ trải dài và “hòa tan” vào cả bốn cạnh, mang lại trải nghiệm hiển thị liền mạch và hoàn hảo nhất mà một chiếc smartphone có thể đạt được.

Nếu đúng như vậy, đây sẽ là cột mốc lớn, tương tự những gì iPhone X từng làm được vào năm 2017.

Việc các thông tin rò rỉ về iPhone 18 Pro trùng khớp với những kế hoạch dài hạn cho iPhone 20 Pro cho thấy Apple dường như đang đi đúng lộ trình đã đề ra.

Ít nhất ở mảng phần cứng và thiết kế màn hình, tiến độ phát triển của hãng có vẻ ổn định và nhất quán hơn so với một số lĩnh vực khác.

Điều này mang lại lý do để người dùng có thể lạc quan một cách thận trọng rằng iPhone 20 Pro, mẫu iPhone mang tính biểu tượng tiếp theo, sẽ ra mắt đúng thời điểm, thay vì bị trì hoãn như một số dự án tham vọng khác của Apple trong những năm gần đây.

Nếu những gì đang diễn ra với iPhone 18 là dấu hiệu báo trước, thì kỷ nguyên của những chiếc iPhone với màn hình gần như hoàn hảo có lẽ đã không còn quá xa.

(Theo PhoneArena, AppleInsider)