Lên hương và Út Lan 2 hiện là 2 phim Việt dẫn đầu phòng vé với doanh thu và lượng vé bán ra trong ngày bám đuổi sát sao. Lên hương có sự góp mặt của Lê Hạ Anh - O Hồng trong phim Việt doanh thu hơn 700 tỷ Mưa đỏ - chiếu sớm từ tuần trước và chính thức công chiếu từ 18/9, hiện đã vượt doanh thu 62 tỷ đồng. Tác phẩm hài đen gây chú ý với cốt truyện lạ khi khai thác nội dung "nằm hòm cầu vận" cùng góc khuất của ngành kinh doanh tang lễ.

Phương Nam và Lê Hạ Anh trong cảnh phim "Út Lan 2" và "Lên hương".

Tuy nhiên, bộ phim hiện đang phải cạnh tranh với phim kinh dị Út Lan 2 có sự góp mặt của Phương Nam - anh Tạ trong Mưa đỏ. Tác phẩm của đạo diễn Trần Trọng Dần tới 25/9 mới chính thức công chiếu nhưng đã có các suất chiếu sớm từ tối 18/9, trùng thời điểm ra mắt truyền thông Hà Nội. Tác phẩm hiện đang đứng thứ 2 phòng vé với doanh thu hơn 8 tỷ đồng (số liệu lúc 12h ngày 19/9) theo Box Office Vietnam tính cả doanh số suất chiếu sớm và vé đặt trước. Út Lan 2 đang hứa hẹn sẽ oanh tạc phòng vé những ngày tới và là đối thủ đáng gờm của Lên hương.

Diễn viên Phương Nam và Lê Hạ Anh tại sự kiện ra mắt phim.

Ra mắt chỉ 1 năm sau phần 1, Út Lan 2 dán nhãn 18+ với các phân cảnh kinh dị nặng đô. Tuy nhiên, phần này đã thay thế hoàn toàn dàn diễn viên của phần 1 với nam chính Quốc Trường. Út Lan 2 lấy bối cảnh một vùng quê sông nước và khai thác các chất liệu về tín ngưỡng, truyền thuyết dân gian. Câu chuyện bắt đầu khi một con rắn đặc biệt xuất hiện tại một ngôi làng ven sông, dẫn tới nhiều cái chết bí ẩn. Những chuyện từng bị che giấu dần được hé lộ, kéo theo các chi tiết liên quan đến tục thủy táng, luyện máu rắn và Hà Bá. Chia sẻ với VietNamNet, diễn viên Phương Nam cho biết anh đã phải nhập viện trong quá trình quay vì bị rắn cắn.

Phương Nam trong "Út Lan 2":

Ảnh, clip: NSX