Có tới 22 ngân hàng thương mại thực hiện tăng vốn điều lệ trong năm 2025 vừa qua, góp phần nâng tổng vốn điều lệ của toàn ngành (không kể 4 ngân hàng chuyển giao bắt buộc) lên con số trên 985.685 tỷ đồng, tương đương khoảng 38 tỷ USD.

Xét theo tỷ lệ, Ngân hàng Quốc Dân (NCB) là ngân hàng đạt mức tăng vốn điều lệ ấn tượng nhất, lên đến 63,67% so với cuối 2024. Từ một ngân hàng có quy mô vốn nhỏ, hiện vốn điều lệ của NCB đã đạt 19.280 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch tăng vốn sớm hơn 1 năm so với phương án cơ cấu lại của nhà băng này.

Như vậy, NCB đã hoàn tất tăng vốn lần thứ 3 liên tiếp trong vòng 4 năm (2022 – 2025), đáp ứng tốt và tuân thủ hoàn toàn các chỉ số an toàn hoạt động theo Thông tư số 41/2016/TT-NHNN quy định về tỷ lệ an toàn vốn đối với các TCTD.

KienlongBank, MB, Viet A Bank và VietBank cũng nằm trong nhóm các ngân hàng tăng vốn điều lệ mạnh nhất, theo tỷ lệ tăng từ 50 – 59% so với cuối 2024.

Trong đó, Ngân hàng Quân đội (MB) vươn lên thứ hai trong hệ thống các TCTD Việt Nam về vốn điều lệ. Tại ngày 31/12/2025, vốn điều lệ của MB đã đạt 80.550 tỷ đồng, tăng mạnh 51,80%, tương ứng mức tăng thêm 27.486 tỷ đồng.

Xét về con số tuyệt đối, MB cũng là ngân hàng đứng thứ hai trong số những ngân hàng tăng vốn điều lệ mạnh nhất trong năm qua.

Trong khi đó, Vietcombank là ngân hàng tăng vốn mạnh nhất, nếu tính theo con số tuyệt đối, trở thành ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất hệ thống với số vốn lên đến hơn 83.556 tỷ đồng.

Ngoài ra, VietinBank cũng là ngân hàng đạt mức tăng rất mạnh về vốn điều lệ trong năm qua, với số vốn tăng thêm 24.000 tỷ đồng lên 77.669 tỷ đồng.

Sau 1 năm không phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn, VPBank đã đánh mất vị trí ngân hàng có quy mô vốn điều lệ lớn nhất vào tay Vietcombank. Với số vốn điều lệ hơn 79.000 tỷ đồng, hiện VPBank đứng thứ ba toàn hệ thống về quy mô vốn điều lệ.

Tuy nhiên, VPBank vẫn đang đứng vị trí số 1 trong khối các ngân hàng tư nhân về quy mô vốn điều lệ.

Có thể thấy, cả 4 ngân hàng dẫn đầu (lần lượt gồm: Vietcombank, MB, VPBank, VietinBank) đều có lượng vốn điều lệ còn lớn hơn cả tổng mức vốn điều lệ của 10 ngân hàng tốp dưới cộng lại.

Nhóm ngân hàng có vốn điều lệ trên 70 nghìn tỷ đồng còn có Techcombank (70.800 tỷ) và BIDV (70.200 tỷ).

Trong khi đó, sau khi được Quốc hội đồng ý tăng vốn vào năm 2024, vốn điều lệ của Agribank vẫn đang là 51.600 tỷ đồng, đứng thứ 7 toàn hệ thống.

ACB, HDBank đứng kế tiếp với số vốn điều lệ lần lượt 51.400 tỷ đồng và 50.000 tỷ đồng.

Nhóm 16 ngân hàng có vốn điều lệ đạt quy mô tỷ USD còn có SHB, VIB, MSB, LPBank, SeABank, TPBank, và OCB.

Có thể thấy, nhiều ngân hàng thương mại đã lên kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2026, kể cả những ngân hàng vừa tăng vốn trong năm 2025.

Trong đó, Ngân hàng SHB vừa tăng vốn thêm 25% lên 46.000 tỷ đồng, nhưng vẫn công bố kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 53.442 tỷ đồng qua chào bán/phát hành 750 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư chuyên nghiệp, và CBNV.

Với Viet A Bank, dù vừa tăng thêm 51% nhưng đây vẫn là một ngân hàng quy mô nhỏ (8.100 tỷ đồng). Quý 4 vừa qua, NHNN đã có văn bản chính thức chấp thuận cho Viet A Bank tăng vốn điều lệ đợt 2/2025, thông qua hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chương trình ESOP cho người lao động. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến đạt 11.495 tỷ đồng, tăng hơn 3.331 tỷ đồng so với hiện tại.

Tương tự, ABBank cũng mới được NHNN chấp thuận việc tăng thêm hơn 3.600 tỷ đồng so với mức vốn điều lệ hiện tại (tương đương tăng 35%). Bao gồm tăng vốn thông qua hình thức phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên. Tổng mức vốn điều lệ dự kiến của ABBank sau khi tăng là 13.973 tỷ đồng.

Việc các ngân hàng chạy đua tăng vốn điều lệ là để phục vụ hoạt động kinh doanh, phân bổ vào các lĩnh vực hoạt động của ngân hàng.

Việc nâng vốn điều lệ cũng tạo tiền đề để các ngân hàng nâng cao năng lực tài chính, cải thiện hệ số an toàn vốn (CAR), tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, phát triển chất lượng dịch vụ; từ đó tăng cường khả năng cung ứng vốn cho nền kinh tế.