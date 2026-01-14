Việc đóng tài khoản này được NCB thực hiện theo quy định về việc mở và sử dụng tài khoản đã ký giữa ngân hàng và khách hàng khi mở tài khoản và quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Theo đó, các tài khoản không có giao dịch trong thời gian tối thiểu 24 tháng liên tục, tính từ thời điểm 31/12/2025 trở về trước và có số dư dưới mức phí quản lý tài khoản không hoạt động (20.000 đồng - chưa bao gồm VAT) sẽ bị đóng trong tháng 1/2026.

Để làm sạch dữ liệu khách hàng theo quy định của NHNN, thời gian gần đây nhiều ngân hàng thông báo đóng tài khoản thanh toán có thời gian dài không phát sinh giao dịch. Việc đóng tài khoản cũng tránh làm phát sinh chi phí không cần thiết cho khách hàng.

Từ tháng 12/2025, Ngân hàng SHB cũng thực hiện đóng các tài khoản không phát sinh giao dịch trong 24 tháng liên tục trở lên, đồng thời có số dư bằng 0 đồng, tính từ thời điểm 30/10/2025 trở về trước.

Một số ngân hàng thông báo áp dụng thu phí đối với các tài khoản “ngủ đông” 12 tháng liên tục với mức thu 11.000 đồng.

Theo các ngân hàng, chính sách thu phí này nhằm khuyến khích khách hàng quản lý tài khoản hiệu quả hơn. Trường hợp vẫn muốn duy trì tài khoản thanh toán, khách hàng được yêu cầu nạp tiền và thực hiện giao dịch.

Ngược lại, trường hợp không có nhu cầu sử dụng, khách hàng được yêu cầu đến các chi nhánh, phòng giao dịch để làm thủ tục đóng tài khoản.

Theo khảo sát của VietNamNet, các ngân hàng đều sẽ đóng tài khoản có số dư 0 đồng và không phát sinh giao dịch chủ động trong khoảng thời gian từ 6 đến 18 tháng, tùy theo quy định riêng của từng ngân hàng.

Liên quan đến Đề án 06 (Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ), NHNN cho biết tính đến hết ngày 10/10/2025 đã có hơn 132,4 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân (CIF), hơn 1,4 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức được đối chiếu sinh trắc học qua CCCD gắn chip hoặc ứng dụng VNeID.