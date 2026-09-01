Loạt ngân hàng tăng vốn trong nửa đầu năm

Tổng vốn điều lệ của các ngân hàng tăng 1,8% trong nửa đầu năm, trong bối cảnh chỉ có 7 ngân hàng thực hiện tăng vốn.

Trong đó, SeABank là ngân hàng tăng vốn mạnh nhất, với mức tăng hơn 5.800 tỷ đồng (20,52%) lên 34.288 tỷ đồng. Các ngân hàng còn lại gồm: ABBank, Nam A Bank, BIDV, PGBank, Bac A Bank, Saigonbank.

Theo quy mô vốn điều lệ đến hết quý II, vị trí của Top 4 vẫn không thay đổi với sự dẫn đầu của Vietcombank khi có vốn điều lệ hơn 83.556 tỷ đồng.

MB duy trì vị trí thứ hai với quy mô vốn điều lệ 80.549 tỷ đồng. VPBank và VietinBank lần lượt đứng ở vị trí thứ ba và thứ tư, với vốn điều lệ 79.339 tỷ đồng và 77.669 tỷ đồng.

Vị trí thứ 5 và thứ 6 có sự hoán đổi giữa BIDV và Techcombank. Tại thời điểm cuối quý II, BIDV đứng thứ 5 với 72.800 tỷ đồng, xếp trên Techcombank, trong khi vốn điều lệ của Techcombank là gần 70.900 tỷ đồng.

Agribank đứng thứ 7 với vốn điều lệ không thay đổi, trên 51.638 tỷ đồng, trong khi ACB bám sát với số vốn gần 51.400 tỷ đồng.

Hai vị trí còn lại trong Top 10 lần lượt thuộc về HDBank (50.000 tỷ đồng) và SHB (45.900 tỷ đồng).

Các ngân hàng như VPBank, Techcombank, ACB, HDBank, SHB, SeABank, VIB, MSB, LPBank, TPBank lần lượt xếp vị trí cao nhất trong số những ngân hàng tư nhân có quy mô vốn điều lệ lớn nhất.

Tuy nhiên, sau thời điểm chốt số liệu quý II, vốn điều lệ của một số ngân hàng đã thay đổi do các ngân hàng này hoàn tất các đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn.

Trong đó, BIDV vừa nâng vốn điều lệ lên gần 77.782 tỷ đồng sau đợt phát hành gần 500 triệu cổ phiếu.

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) cũng đã hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của ABBank chính thức tăng từ 13.972 tỷ đồng lên mức tiệm cận 16.068 tỷ đồng.

Sắp có ngân hàng vượt 100 nghìn tỷ vốn điều lệ

Quy mô vốn điều lệ của các ngân hàng dự kiến có sự bùng nổ trong thời gian tới. Thậm chí, lần đầu tiên hệ thống ngân hàng Việt Nam có thể xuất hiện nhiều ngân hàng sở hữu vốn điều lệ vượt 100.000 tỷ đồng.

Trong đó, Techcombank dự kiến phát hành hơn 3,54 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50%. Ngân hàng cũng công bố phát hành ESOP cho người lao động với số lượng dự kiến gần 30 triệu cổ phiếu.

Sau phát hành, vốn điều lệ của Techcombank dự kiến tăng lên 106.593.378.550.000 đồng, hướng tới trở thành ngân hàng tư nhân có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam. Việc phát hành dự kiến diễn ra trong quý IV/2026.

VPBank cũng có kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 79.339 tỷ đồng lên 106.243 tỷ đồng trong năm 2026. Ngân hàng dự kiến phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và sau đó phát hành riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho một nhà đầu tư nước ngoài.

Tại Vietcombank, ngân hàng dự kiến phát hành tối đa hơn 1,068 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá tối đa hơn 10.686 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 94.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, Agribank cũng vừa được Chính phủ phê duyệt bổ sung 29.690 tỷ đồng vốn điều lệ trong giai đoạn 2025-2027, nâng tổng vốn điều lệ lên hơn 81.300 tỷ đồng.

Phương án nâng vốn điều lệ vượt trăm nghìn tỷ cũng được Ngân hàng Quân đội (MB) thông qua, từ 80.550 tỷ đồng lên tối đa 102.687 tỷ đồng, tương ứng tăng 27,5%.

VietinBank cũng dự kiến nâng vốn điều lệ lên hơn 105.000 tỷ đồng thông qua phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu từ phần lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ. Phương án này vẫn cần được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

NCB mới đây công bố kế hoạch phát hành 3,3 tỷ cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2027, qua đó tăng vốn thêm 33.000 tỷ đồng. Trước đó, cuối tháng 6/2026, ngân hàng đã hoàn tất một đợt tăng vốn, đưa vốn điều lệ lên 29.280 tỷ đồng. Nếu phương án mới được thực hiện thành công, vốn điều lệ NCB sẽ đạt gần 62.280 tỷ đồng, tăng 112,7% so với mức hiện tại.