Công điện nêu rõ: từ ngày 28/8, Triển lãm Thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh với chủ đề "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" (triển lãm) được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội đã thu hút sự quan tâm đặc biệt và tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân.

Triển lãm là dịp để tôn vinh lịch sử, giới thiệu những thành tựu nổi bật của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong quá trình bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước trong suốt 80 năm qua; góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, củng cố niềm tin của nhân dân vào đường lối đổi mới và phát triển bền vững của đất nước; quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam đổi mới, năng động, hội nhập sâu rộng với quốc tế. Đây cũng là cơ hội để mọi người dân được trực tiếp trải nghiệm và thụ hưởng những thành quả phát triển to lớn của đất nước.

Nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng và tạo điều kiện để nhân dân có thêm thời gian tham quan và trải nghiệm các hoạt động, sự kiện tại triển lãm, trên cơ sở đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ tướng quyết định kéo dài thời gian Triển lãm đến hết ngày 15/9.

Không gian trưng bày của Bộ Dân tộc và Tôn giáo với đa dạng hiện vật, hình ảnh đặc sắc của các vùng miền trên cả nước. Ảnh: Lê Anh Dũng

Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị liên quan rà soát kỹ, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức các hoạt động triển lãm và các sự kiện liên quan, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường; tạo thuận lợi cho nhân dân, các tổ chức, cá nhân liên quan tham quan triển lãm.

Bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trao đổi, làm việc với các bên liên quan để giảm tối đa các chi phí về thuê mặt bằng, máy móc, trang thiết bị, vật liệu, nhân công và các chi phí liên quan khác; bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí, giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước và theo đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan xác định rõ nhu cầu kinh phí cần ngân sách Trung ương hỗ trợ đối với việc kéo dài thời gian Triển lãm, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí; tổng hợp, gửi Bộ Tài chính trước ngày 4/9.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát kỹ, tổng hợp kinh phí cần hỗ trợ từ ngân sách Trung ương báo cáo cấp có thẩm quyền về việc cân đối, bố trí kinh phí hỗ trợ cho các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan trong thời gian kéo dài Triển lãm.

Bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường, tạo thuận lợi cho nhân dân, tổ chức

Thủ tướng cũng yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, thủ trưởng các cơ quan có liên quan, bí thư, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm bảo đảm các điều kiện cần thiết, bố trí nhân sự, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến việc quản lý, vận hành không gian trưng bày; bảo đảm chất lượng, hiệu quả, an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường, tạo thuận lợi cho nhân dân, các tổ chức, cá nhân tham quan triển lãm.

Các địa phương tổ chức không gian ẩm thực bảo đảm duy trì nguồn hàng và chất lượng hàng hóa trong suốt thời gian diễn ra triển lãm, bảo đảm phát huy bản sắc, tinh hoa ẩm thực của địa phương.

Bộ Công an, Bộ Y tế, UBND TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục bảo đảm các điều kiện tốt nhất về an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, y tế cho nhân dân, khách tham quan và cán bộ, nhân viên, người lao động thực hiện các nhiệm vụ của triển lãm.

Bộ Tài chính, Bộ Công Thương khẩn trương thông tin, vận động, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp tục tham gia trưng bày đến hết thời gian kéo dài triển lãm.