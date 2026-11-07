Đoàn Mai Phương - nữ diễn viên phim "Người tìm vàng'' cũng là con gái cố NSƯT, đạo diễn Đoàn Bá - bắt đầu lại từ con số 0 nơi đất Mỹ sau thời gian xa nghệ thuật.

Những ngày đầu đặt chân đến Mỹ là thử thách lớn nhất đối với tôi

- Sau nhiều năm sinh sống tại Mỹ, cuộc sống hiện tại của Mai Phương diễn ra như thế nào?

Sau nhiều năm sống ở Mỹ, cuộc sống hiện tại của tôi khá ổn định với những công việc thường ngày. Niềm vui đôi khi đến từ những điều rất giản dị: một tách trà, vài trang sách, một bản nhạc yêu thích, chút thời gian tập thể dục hay những buổi đi bộ. Tôi luôn trân trọng những khoảnh khắc bình yên ấy.

Đoàn Mai Phương năm 16 tuổi.

- Khi không còn hoạt động nghệ thuật thường xuyên như trước, chị dành thời gian cho bản thân và những sở thích riêng ra sao? Điều gì mang lại cho chị niềm vui và cảm giác hài lòng nhất trong cuộc sống hôm nay?

Tôi thích đi dạo, ngắm biển và đôi khi dành thời gian suy nghĩ về những ước mơ mình chưa thực hiện được. Ở tuổi này, điều tôi quan tâm nhất là sức khỏe, sự bình an và niềm vui của những người thân yêu. Dù ở đâu, làm gì, thiên chức làm mẹ vẫn luôn là một phần quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.

Những hình ảnh của Đoàn Mai Phương trong các bộ phim điện ảnh đen trắng vào thập niên 1980.

- Chị từng được nhắc đến với quan niệm sống “Độc thân - Bình yên - Tự do”. Sau những trải nghiệm của cuộc đời, chị định nghĩa thế nào là hạnh phúc và bình yên? Đó là điều chị đã tìm thấy hay vẫn đang trên hành trình tìm kiếm?

Với tôi, bình yên là điều quý giá nhất. Dù có một người bạn đời bên cạnh hay sống độc thân, hạnh phúc vẫn là khi mình cảm thấy tự do, thanh thản và hài lòng với những gì đang có.

- Nhìn lại hành trình từ Việt Nam sang Pháp rồi định cư tại Mỹ, đâu là những bước ngoặt lớn nhất đã làm thay đổi cuộc đời chị? Điều gì từng là thử thách khó khăn nhất khi bắt đầu cuộc sống nơi đất khách?

Những ngày đầu đặt chân đến Mỹ là thử thách lớn nhất đối với tôi. Tôi phải đi học, đi làm và bắt đầu lại gần như từ con số 0. Nhưng tình yêu thương dành cho con đã cho tôi sức mạnh để vượt qua tất cả. Hôm nay, khi nhìn thấy con trưởng thành và có được cuộc sống ổn định, tôi cảm thấy những hy sinh của mình hoàn toàn xứng đáng.

Đoàn Mai Phương trên ảnh lịch năm 1987.

- Sau nhiều năm xa quê, chị nhớ nhất điều gì ở Việt Nam? Chị có dự định trở về Việt Nam thường xuyên hơn trong thời gian tới không?

Tôi nhớ những con đường rợp bóng cây, những cơn mưa bất chợt và cả mùi hơi đất bốc lên từ mặt đường sau cơn mưa. Tôi nhớ những ngày sáng đi quay phim, chiều tập kịch, tối lại lên sân khấu. Nhớ tiếng vỗ tay, tình thương của khán giả và những lá thư gửi đến từ khắp mọi miền đất nước. Đến nay, tôi vẫn giữ rất nhiều lá thư đã ngả màu thời gian, xem đó như một gia tài vô giá của tuổi trẻ.

Tôi có một ước mơ là được đi xuyên Việt, đặt chân đến từng miền quê từ Bắc chí Nam, tận mắt chứng kiến sự đổi thay của đất nước và trải nghiệm cuộc sống như một người dân bản địa. Tôi luôn tự hào mình là người con đất Việt. Hy vọng một ngày không xa, tôi sẽ thực hiện được ước mơ ấy.

- Những cuộc hội ngộ với bạn bè, đồng nghiệp cũ, đặc biệt là cuộc gặp gỡ NSND Hồng Vân sau nhiều năm xa cách, gợi cho chị những cảm xúc và kỷ niệm gì? Những mối thân tình ấy có ý nghĩa như thế nào đối với chị ở hiện tại?

Mỗi lần gặp lại bạn bè, đồng nghiệp cũ, tôi đều cảm thấy như được sống lại những năm tháng thanh xuân đầy kỷ niệm. Những tình bạn trong giới nghệ sĩ là hành trang quý giá mà tôi luôn trân trọng.

Tôi vẫn có một ước mơ thật đẹp: một ngày nào đó, tất cả chúng tôi lại được đứng chung trên một sân khấu tại Việt Nam, cùng gặp lại những khán giả thân yêu sau bao nhiêu năm xa cách.

Đoàn Mai Phương năm 2004.

Tôi chưa bao giờ hối hận về lựa chọn của mình

- Nhìn lại những năm tháng từng được khán giả yêu mến trên sân khấu và màn ảnh, chị nhớ nhất điều gì về Đoàn kịch Bông Hồng? Có khi nào chị tiếc nuối vì đã không tiếp tục gắn bó với nghệ thuật lâu hơn?

Tôi nhớ nhất những chuyến lưu diễn xa cùng Đoàn kịch Bông Hồng, những ngày sống hết mình với sân khấu và đồng nghiệp. Rời xa nghệ thuật khi lòng vẫn còn đam mê, dĩ nhiên tôi vẫn có những nỗi nhớ không thể nguôi ngoai. Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận về lựa chọn của mình. Bởi khi ấy, tôi đã chọn dành trọn thời gian và tình thương để nuôi dạy con. Với tôi, nhìn thấy con trưởng thành và hạnh phúc chính là vai diễn đẹp nhất mà cuộc đời đã dành cho mình.

- Nếu có một vai diễn phù hợp và một lời mời chân thành từ các đạo diễn trong nước, chị có sẵn sàng trở lại với sân khấu hoặc điện ảnh Việt Nam không? Điều kiện hay cảm xúc nào sẽ khiến chị muốn nhận lời?

Dĩ nhiên là tôi rất mong! Nếu có một vai diễn phù hợp và một lời mời chân thành, tôi sẵn sàng cân nhắc trở lại. Bây giờ, cuộc sống đã ổn định hơn, tôi cũng có nhiều thời gian hơn cho bản thân. Được một lần nữa đứng trước máy quay hay trên sân khấu quê nhà sẽ là một niềm hạnh phúc rất lớn, bởi tình yêu nghệ thuật trong tôi chưa bao giờ mất đi.

- Là con gái của cố NSƯT, đạo diễn Đoàn Bá, chị luôn ghi nhớ điều gì nhất từ những lời dạy của cha? Sau nhiều năm trải nghiệm cuộc sống, chị càng thấm thía điều gì về cha và di sản nghệ thuật ông để lại?

Từ nhỏ, tôi luôn tự hào mình là con gái của cha, cố NSƯT, đạo diễn Đoàn Bá. Không chỉ là sự nghiệp nghệ thuật, chính nhân cách, đạo đức và tình yêu nghề của cha đã để lại cho tôi một gia tài tinh thần vô giá. Những giá trị ấy luôn ở trong tim tôi và theo tôi suốt cuộc đời.

- Sau những năm tháng sống xa quê, gia đình và những người thân yêu có vị trí như thế nào trong cuộc sống của chị? Khi nhìn lại chặng đường đã qua, chị có điều gì muốn nhắn gửi đến những người thân và bạn bè mà mình chưa có dịp gặp lại?

Với tôi, gia đình luôn là trên hết. Con trai, con dâu, cháu nội cùng các em, các cháu là niềm vui và hạnh phúc lớn nhất của tôi hôm nay.

Tôi vốn sống thiên về tình cảm, không thích những cuộc giao du, hội hè thường xuyên. Nhưng những người thân yêu và bạn bè luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi. Dù xa nhau, tôi vẫn luôn nhớ thương và trân trọng những tình cảm ấy.

Ước mơ lớn nhất của tôi bây giờ là có thật nhiều sức khỏe

- Qua những thăng trầm và lựa chọn của cuộc đời, chị thấy mình thay đổi nhiều nhất ở điều gì? Nếu được gặp lại chính mình thời trẻ, chị muốn nhắn nhủ điều gì với người phụ nữ Đoàn Mai Phương của những năm tháng ấy?

Thời gian có thể làm thay đổi diện mạo và khiến con người trở nên từng trải hơn, nhưng tôi may mắn vẫn giữ được một tâm hồn trẻ trung, ấm áp và dễ rung động trước những điều đẹp đẽ trong cuộc sống.

Nếu được gặp lại cô gái Đoàn Mai Phương ngày xưa, có lẽ tôi chỉ muốn nhắn rằng: Hãy chín chắn hơn một chút, mạnh dạn thực hiện những ước mơ sớm hơn và đừng bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trải nghiệm cuộc đời!

Đoàn Mai Phương hiện nay vẫn rất trẻ, đẹp. Nụ cười luôn rạng ngời.

- Trong những năm tháng sắp tới, chị mong muốn điều gì nhất cho bản thân? Chị hy vọng khán giả Việt Nam sẽ nhớ đến mình như thế nào, không chỉ qua những vai diễn năm xưa mà còn qua chính con người Đoàn Mai Phương của ngày hôm nay?

Ước mơ lớn nhất của tôi bây giờ là có thật nhiều sức khỏe để được cùng con trai, cháu nội và những người thân yêu đi du lịch khắp thế giới, khám phá những vùng đất mình chưa từng đặt chân đến.

Tôi vẫn mong khán giả nhớ đến Đoàn Mai Phương của một thời trẻ trung, đầy nhiệt huyết với nghệ thuật. Nhưng trên hết, hôm nay tôi chỉ mong được sống bình yên, khỏe mạnh và hạnh phúc bên gia đình.

Và nếu một ngày nào đó được gặp lại những khán giả vẫn còn yêu thương, nhớ đến mình sau bao nhiêu năm, đó sẽ là một món quà vô cùng quý giá đối với tôi.

Đoàn Mai Phương trong phim "Người tìm vàng" của đạo diễn Đào Bá Sơn:

Vài nét về diễn viên Đoàn Mai Phương Đoàn Mai Phương là con gái của cố đạo diễn, NSƯT Đoàn Bá. Trong những năm 1980, chị là một trong những gương mặt nổi bật của điện ảnh với nhiều vai diễn được khán giả yêu mến. Vào giữa thập niên 1980, Đoàn Mai Phương là gương mặt chủ chốt của Đoàn kịch nói Bông Hồng, tham gia nhiều vở diễn tiêu biểu như: "Cô gái ngồi trên gốc cây gãy", "Ký ức tình yêu", "Tiếng nổ lúc 0 giờ", "Người cần được bảo vệ" và chương trình kịch "Trong nhà ngoài phố". Bên cạnh sân khấu, chị còn tham gia nhiều bộ phim điện ảnh như: "Ngọn lửa thành đồng", "Ngỡ ngàng", "Người tìm vàng", "Người trong cuộc", "Biệt thự Hoài Thu"…

Ảnh, video: NVCC