Lời toà soạn: Họ là những nghệ sĩ thực lực, có cá tính riêng, luôn kiên trì với sự nghiệp mình theo đuổi và hơn hết là những phụ nữ nghị lực vượt lên nghịch cảnh và thách thức số phận để bảo vệ hạnh phúc riêng cho dù chọn làm mẹ đơn thân hay là vợ của đạo diễn nổi tiếng. VietNamNet giới thiệu loạt bài về những nữ nghệ sĩ sống kín tiếng, âm thầm làm nghệ thuật để khẳng định mình.

Điệu Then đi vào tâm hồn

Sinh ra và lớn lên tại Thái Nguyên, Hoàng Quyên sớm được thấm đẫm tinh hoa văn hóa dân tộc Tày. Những âm thanh đầu tiên đi vào tâm hồn cô bé là những làn điệu Then từ các cụ, các bác trong những buổi văn nghệ quần chúng.

"Ngày bé tôi thường được nghe hát Then từ các cô, chú, bác lớn tuổi trong những chương trình văn nghệ quần chúng ở Thái Nguyên. Tôi thấy cuốn hút đến lạ, say sưa trong làn điệu và cách mà mọi người luyến láy trong điệu Then của người Tày", cô chia sẻ với VietNamNet.

Những hình ảnh tuổi thơ vẫn hiện hữu rõ nét trong ký ức của nữ ca sĩ. "Có lần tôi nghe một bác nghệ nhân lớn tuổi tập chương trình mà quên cả giờ về ăn trưa. Điệu Then dễ làm cho người nghe say mê và miết mải với nó", cô kể.

Khác với nhiều nghệ sĩ xuất thân từ vùng cao, hành trình theo đuổi âm nhạc của Hoàng Quyên lại không gặp nhiều khó khăn. "Tôi rất may mắn không gặp rào cản, ngược lại có nhiều thuận lợi. Không quá trau chuốt trong cách thể hiện giọng hát, có điệu Tày trong tâm hồn, có hình ảnh núi rừng luôn đẹp bí ẩn trong ký ức và tôi như những bông hoa rừng trong miền âm nhạc của chính mình", nữ ca sĩ tâm sự.

Hoàng Quyên với chất giọng đặc trưng, mang đến làn gió mới trong làng nhạc Việt với phong cách tĩnh lặng, mộc mạc như thơ.

Điều đặc biệt ở Hoàng Quyên là cách nhìn về sự phát triển trong hành trình nghệ thuật của mình.

"Tôi không cho rằng có sự thay đổi trong mình, đó là sự nhận ra. Tôi luôn nhận ra nhiều hơn mỗi ngày khi hát, viết, nghĩ suy… Nó không phải là một khoảnh khắc mà là một lộ trình trong tĩnh lặng", cô chia sẻ.

Người mẹ đơn thân và hành trình tái sinh qua âm nhạc

Ít ai biết rằng Hoàng Quyên hiện đang là mẹ đơn thân. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ xem đây là gánh nặng mà ngược lại, tìm thấy nguồn cảm hứng và niềm vui từ những khoảnh khắc đời thường bên con gái.

Cô thường cân bằng giữa công việc âm nhạc và chăm sóc con một cách tự nhiên. "Tôi thường làm mọi việc theo cách tự nhiên. Có những khi viết và con thì líu lo xung quanh, khung cảnh như ai cũng đang tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời. Cũng có những khi cần tập trung, tôi sẽ sắp xếp việc viết sau khi con ngủ", cô chia sẻ.

Con gái của Hoàng Quyên dường như đã hiểu được tầm quan trọng trong công việc của mẹ. "Mỗi lúc tôi đi thu âm con đã hiểu đó là việc 'trọng đại'. Con sẽ ngoan với ông bà để mẹ làm việc", nữ ca sĩ kể với niềm vui rõ rệt.

"Tôi như những bông hoa rừng trong miền âm nhạc của chính mình", Hoàng Quyên chia sẻ về hành trình sáng tác và theo đuổi con đường riêng.

Từ một ca sĩ thuần túy, Hoàng Quyên dần mở rộng sang lĩnh vực sáng tác - một bước chuyển mà cô cho là tự nhiên và tất yếu. "Từ ca sĩ biểu diễn trở thành người viết và hát lên câu chuyện của mình là một cánh cửa mở thế giới cho tôi. Mọi thứ đến tự nhiên và tôi đã viết nhiều, làm âm nhạc nhiều hơn bất cứ thời điểm nào trước đó. Tôi không thấy thách thức, chỉ thấy đắm say hơn", cô nói.

Chính trong tĩnh lặng, Hoàng Quyên tìm thấy nguồn cảm hứng và sự rõ ràng cho con đường nghệ thuật của mình. "Tôi luôn quan sát bản thân trong tĩnh lặng, giữ lấy những khoảnh khắc nhận ra và đọc hiểu nó. Chính lúc ấy tôi có cơ hội đọc hiểu mình và viết lên thế giới chân thực mà mình nhận thấy", cô bộc bạch.

Con đường riêng trong âm nhạc Việt

Trong thời đại nhạc trẻ thường theo đuổi những giai điệu sôi động, bắt tai, Hoàng Quyên vẫn kiên định với phong cách tĩnh lặng, mộc mạc như thơ của mình. "Vì tĩnh lặng cho tôi lắng nghe được sự nảy mầm, những nguồn cảm hứng kỳ diệu, cho tôi viết, sống với những cánh cửa mở ra trong đời sống", cô giải thích.

Cô cũng tin rằng yếu tố quan trọng nhất trong sáng tác không phải là giai điệu hay lời ca mà chính là sự chân thành. "Sự chân thành sẽ đem ta đến gần nhau hơn khi một người kể bắt đầu bằng sự chân thành của họ. Với bài hát bắt đầu thật chân thành, đó sẽ là những thanh âm giản dị và êm dịu nhất", cô khẳng định.

Hoàng Quyên cân bằng giữa vai trò người mẹ đơn thân và nghệ sĩ, nơi những khoảnh khắc đời thường cùng con trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận.

Một điểm đặc biệt trong cách làm nhạc của Hoàng Quyên là sự kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại. "Tôi đặc biệt thích những tác phẩm mang đậm nét văn hoá truyền thống. Có rất nhiều cách thể hiện văn hóa truyền thống phong phú trong âm nhạc. Tôi rất thích sử dụng âm sắc và làn điệu truyền thống vào sáng tác, nó khiến người ta tự nhiên hát lên và làn điệu truyền thống lại được sống trong câu hát, điệu nhạc của thế hệ mới", cô chia sẻ.

Hoàng Quyên đặt mục tiêu đầy tham vọng khi muốn có khoảng hơn 40 album trong những năm tới, để nói lên những năm tháng sống với âm nhạc của mình. Cô chọn vẽ nên bức tranh âm nhạc riêng - có thể không sôi động, ồn ào nhưng lại đậm đà, sâu lắng và đong đầy cảm xúc, như chính những điệu Then đã nuôi dưỡng tâm hồn.

Hoàng Quyên thể hiện "Chuyến đi trong nghĩ suy":

