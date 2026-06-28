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Sau khi dọn đến sinh sống trong những căn nhà mới khang trang liền kề chốt dân quân, cuộc sống của 60 hộ dân đồng bào M’nông tại bon Bu Nung (xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức) đã dần đi vào ổn định.

Trong căn nhà còn thơm mùi sơn mới, ông Điểu Then (76 tuổi) vui mừng chia sẻ, nhiều năm qua, vợ chồng ông cùng gia đình các con phải sống trong căn nhà cũ xuống cấp, sinh hoạt vô cùng bất tiện, nhất là vào mùa mưa. Khi về nơi ở mới, niềm vui như được nhân đôi bởi không chỉ riêng vợ chồng ông mà cả 5 người con của ông đều được cấp nhà, sống quây quần bên nhau tại điểm dân cư này.

"Vợ chồng tôi đã lớn tuổi, từng nghĩ sẽ phải gắn bó cả đời với căn nhà cũ nát. Khi được nhà nước hỗ trợ xây dựng căn nhà khang trang, rộng rãi, chúng tôi phấn khởi và biết ơn rất nhiều. Đây là động lực lớn để con cháu yên tâm định cư, phát triển kinh tế và chung tay giữ gìn an ninh nơi vùng biên giới này", ông Điểu Then xúc động nói.

Những dãy nhà mới của người M'nông nơi biên giới Quảng Trực. Ảnh: Hải Dương

Anh Điểu Cường - Phó bon kiêm Phó Trưởng ban công tác Mặt trận bon Bu Nung cho biết, kể từ ngày về nhà mới, cuộc sống của bà con rất thuận lợi. Nơi ở mới có điện nước đầy đủ, đường sá khang trang, hơn nữa gần trung tâm xã nên chỉ vài bước chân là các cháu nhỏ đến được trường học.

Theo lời anh Cường, nơi ở cũ cách bon mới này khoảng 2km nhưng điều kiện sống vô cùng thiếu thốn. Đường giao thông đi lại khó khăn, đặc biệt vào mùa mưa khiến cuộc sống của người dân vất vả trăm bề. Tại bon cũ, đa số các hộ gia đình không có nhà vệ sinh hay bếp gas, thậm chí có nhà còn không có giường, tủ để sinh hoạt.

"Khi về nhà mới, bà con được tặng ảnh Bác Hồ cùng các vật dụng sinh hoạt thiết yếu như: 1 tivi, 1 bếp gas, 2 chiếc giường. Đặc biệt mỗi hộ còn được tặng 1 con bò giống để tạo sinh kế và 4 triệu đồng tiền mặt. Ai ai cũng vui mừng, phấn khởi, bảo nhau cố gắng làm ăn để phát triển kinh tế", anh Cường chia sẻ.

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Văn Vui - Trưởng phòng Kinh tế xã Quảng Trực cho biết, dự án không chỉ xây nhà khang trang cho bà con ổn định cuộc sống mà một số hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo còn được cấp đất rộng để sau này làm nhà cho con cái. Diện tích đất cấp cho mỗi hộ gia đình dao động từ 350 - 400m².

Theo ông Vui, hiện tại tất cả các gia đình đã dọn về ở nhà mới, một số gia đình đang sửa sang những chi tiết nhỏ phù hợp với nhu cầu. Tất cả mọi người trong bon đều rất hạnh phúc vì được nhà nước lo cho nhà cửa khang trang, giờ chỉ việc tập trung làm ăn, phát triển kinh tế gia đình.

"Nhìn những ngôi nhà mới vững chãi, bên trong bài trí gọn gàng, phù hợp với tập quán sinh hoạt của người dân là minh chứng rõ nét cho sự gắn kết bền chặt giữa ý Đảng, lòng dân nơi biên cương Tổ quốc", ông Vui chia sẻ thêm.

Dự án "Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới xã Quảng Trực" có tổng kinh phí xây dựng hơn 14 tỷ đồng. Trong đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 hỗ trợ trên 8 tỷ đồng và UBND tỉnh Lâm Đồng đối ứng 6 tỷ đồng.

Dự án được khởi công từ ngày 6/2, với mục tiêu xây dựng 60 căn nhà kiên cố dành tặng cho các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở tại xã Quảng Trực.

Hình ảnh những ngôi nhà kề chốt dân quân xã Quảng Trực:

Dự án "Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới xã Quảng Trực" nhìn từ trên cao giống như một bức tranh giữa vùng biên giới. Ảnh: Hải Dương

Ông Điểu Then thắp nhang trên bàn thờ Bác Hồ. Ảnh: Hải Dương

Chốt dân quân Quảng Trực (phải) đối diện khu dân cư. Ảnh: Hải Dương

Một số gia đình đang sửa sang lại sân vườn. Ảnh: Hải Dương

Mỗi gia đình được cấp từ 350 đến 400m2. Ảnh: Hải Dương

Một số gia đình đã trồng hoa trong sân. Ảnh: Hải Dương

Anh Điểu Cường (phải) rất vui mừng vì bà con có nơi ở mới khang trang, sạch sẽ. Ảnh: Hải Dương

Điểm dân cư trong ngày bàn giao về cho người dân sử dụng. Ảnh: Hải Dương