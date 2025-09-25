Hãng thông tấn Al Jazeera ngày 24/9 đưa tin, Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa mới đây đã có cuộc gặp bất ngờ với Tướng 4 sao về hưu của Mỹ David Petraeus tại New York.

Giới quan sát nhận định, đây là một cuộc tiếp xúc vô cùng đặc biệt vì ông Petraeus từng chỉ huy quân Mỹ trong cuộc tấn công Iraq năm 2006. Cùng thời điểm này, ông Al-Sharaa là một quan chức của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda, phụ trách việc chống lại quân đội Mỹ. Sau chiến dịch Iraq, ông Petraeus trở thành Giám đốc CIA, còn ông Al-Sharaa bị bắt giam tới năm 2011.

Sau khi được trả tự do, ông Al-Sharaa trở lại Syria và thành lập lực lượng dân quân Hayat Tahrir al-Sham (HTS) nhằm lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống Al-Assad.

Trong sự kiện ở New York, ông Petraeus đã bày tỏ bất ngờ khi gặp lại ông Al-Sharaa, đồng thời khen ngợi những gì nhà lãnh đạo này đã làm được ở Syria.

Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa (trái) và cựu Giám đốc CIA David Petraeus. Ảnh: X/@ConcordiaSummit

"Tôi đã nghĩ công việc của mình ở Iraq là khó khăn, nhưng những gì xảy ra ở Syria còn lớn hơn. Động lực nào đã giúp ông vượt qua nhiệm vụ đầy thách thức đó?", ông Petraeus hỏi.

"Đúng là nhiệm vụ ở Syria khó khăn hơn so với Iraq. Chúng tôi đã trải qua sự tàn phá nghiêm trọng trong những năm qua, nhưng đang tập trung vào phát triển kinh tế và xây dựng đất nước. Người Syria có bản chất cần cù, luôn muốn tham gia vào các hoạt động thương mại. Hãy dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và xem chúng tôi có thể làm được gì", ông Al-Sharaa đáp.

Về sứ mệnh đoàn kết và quản trị đất nước, ông Al-Sharaa nhấn mạnh, cuộc chiến kéo dài 11 ngày nhằm lật đổ chế độ Assad đã diễn ra "với tinh thần khoan dung và tha thứ”, đồng thời khẳng định ưu tiên hiện nay của Syria là đảm bảo an ninh và hạn chế vũ khí.

Ông Petraeus sau đó đã thể hiện sự quan tâm cá nhân tới Tổng thống Syria, khi hỏi ông Al-Sharaa làm thế nào để chịu đựng áp lực khi đảm nhiệm cương vị lãnh đạo một quốc gia đã trải qua nhiều năm xung đột và liệu ông Al-Sharaa có ngủ đủ giấc hay không.

"Đông lực của tôi tới từ đức tin, từ đội ngũ và từ tinh thần của người dân Syria. Tôi đã trải qua 25 năm trong 43 năm tuổi đời trong chiến tranh và khủng hoảng. Vì đã quen với gian khó, tôi có thể đưa ra các quyết định lớn với sự cởi mở và bình thản", ông Al-Sharaa đáp.

Nói về thời gian làm chỉ huy Al-Qaeda, ông Al-Sharaa thừa nhận những sai lầm trước đây, nhưng lưu ý điều quan trọng bây giờ của ông là bảo vệ người dân Syria.

Ở cuối buổi trò chuyện, ông Petraeus khẳng định quá trình vươn lên từ một thủ lĩnh dân quân tới nguyên thủ quốc gia của ông Al-Sharaa là "một trong những cột mốc đáng nhớ nhất trong lịch sử Trung Đông hiện đại". Cựu Giám đốc CIA cũng chia sẻ, nhà lãnh đạo Syria có rất nhiều "người hâm mộ" và bản thân ông là một trong số đó.