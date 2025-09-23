Theo báo Times of Israel, Tổng thống Syria Ahmad al-Sharaa và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có cuộc thảo luận trực tiếp vào ngày 22/9, bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York.

"Trong cuộc gặp, Ngoại trưởng Rubio đã nhấn mạnh rằng Syria đang có cơ hội để xây dựng một quốc gia ổn định và có chủ quyền. Hai bên cũng thảo luận về các nỗ lực chống khủng bố đang diễn ra, việc tìm kiếm công dân Mỹ mất tích cũng như tầm quan trọng của quan hệ Israel-Syria trong việc thúc đẩy an ninh khu vực", thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Về phía Syria, Tổng thống Al-Sharaa nhắc lại việc Tổng thống Mỹ Donald Trump gỡ bỏ một số lệnh cấm vận với nước này vào hồi tháng 5, đồng thời kêu gọi Quốc hội Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp trừng phạt Damascus nhằm loại bỏ "gánh nặng với người dân từ chế độ cũ".

Tổng thống Syria Ahmad al-Sharaa gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Vide: RT

Trong một bài phát biểu cùng ngày, Tổng thống Al-Sharaa bày tỏ hy vọng về việc đạt được các thỏa thuận về quân sự và an ninh với Israel trước cuối năm nay.

"Israel phải rút khỏi đất của Syria và các nguy cơ an ninh có thể được giải quyết trên bàn đàm phán. Tôi mong muốn các cuộc đối thoại sẽ dẫn chúng tôi tới một thỏa thuận vừa bảo vệ chủ quyền của Syria, vừa giải quyết được một số lo ngại của Israel", ông Al-Sharaa nhấn mạnh.

Tuy vậy, nhà lãnh đạo Syria đã bác bỏ khả năng tham gia Thỏa thuận Abraham, đồng thời đề cập đến cuộc xung đột Israel - Hamas ở Dải Gaza, tâm điểm chú ý trong những ngày qua.

"Syria khác với các nước ký Thỏa thuận Abraham, vì họ không phải là láng giềng trực tiếp của Israel. Chúng tôi đã phải hứng chịu hơn 1.000 vụ không kích, tấn công và xâm nhập từ Cao nguyên Golan. Về tình hình ở Gaza, hiện có nhiều phẫn nộ trên thế giới và điều này cũng ảnh hưởng tới lập trường của chúng tôi với Tel Aviv. Điều tích cực là Syria và Israel đã bước sang giai đoạn của những cuộc đối thoại", ông Al-Sharaa nói thêm.