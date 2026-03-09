Cuộc thi ảnh báo chí "Việt Nam trên hành trình đổi mới” do Báo Nhân Dân phối hợp với Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam vừa tổ chức sáng 9/3 tại Hà Nội. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trong concert quốc gia Tổ quốc trong tim tháng 8/2025 giành giải B.

Bức ảnh đoạt giải C.

Cuộc thi được phát động từ ngày 28/6/2025 và kết thúc nhận tác phẩm vào 31/1/2026, là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu tiên (11/3/1951-11/3/2026). Cuộc thi nhằm khơi gợi cảm hứng sáng tác, ghi nhận và lan tỏa những hình ảnh chân thực về quá trình đổi mới của đất nước trên mọi lĩnh vực. Qua lăng kính của các nhiếp ảnh gia, các tác phẩm đã phản ánh sinh động diện mạo một Việt Nam hiện đại, năng động, phát triển bền vững và giàu bản sắc dân tộc.

Tác phẩm đoạt giải A.

BTC đánh giá các tác phẩm dự thi thể hiện sự đầu tư nghiêm túc, tinh thần lao động nghệ thuật bền bỉ và trách nhiệm xã hội của người cầm máy. Nhiều tác phẩm có chất lượng nghệ thuật và giá trị thông tin cao, bố cục chặt chẽ, ánh sáng tinh tế, khoảnh khắc giàu sức biểu đạt; phản ánh chân thực con người và đời sống đương đại.

Mỗi tác phẩm là một góc nhìn, một câu chuyện, một lát cắt của đời sống; qua đó, hiện lên nhịp sống sôi động tại các công trình trọng điểm; không khí lao động khẩn trương tại các khu công nghiệp; những đô thị hiện đại vươn cao; những miền quê đang chuyển mình với người nông dân làm chủ khoa học-công nghệ; các doanh nghiệp năng động, sáng tạo; hình ảnh cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang hỗ trợ nhân dân vượt qua thiên tai… Trên tất cả là hình ảnh con người Việt Nam cần cù, bản lĩnh, giàu khát vọng vươn lên.

Nhà báo Lê Quốc Minh - TBT Báo Nhân Dân trao giấy chứng nhận cho tác giả đoạt giải sáng 9/3.

BTC đã nhận được gần 4.000 tác phẩm ảnh đơn và ảnh bộ của hơn 400 tác giả, nhóm tác giả đến từ khắp mọi miền Tổ quốc; trong đó, tác giả cao tuổi nhất sinh năm 1946, tác giả nhỏ tuổi nhất sinh năm 2008. Qua các vòng chấm điểm được tổ chức công tâm, khoa học, BGK đã lựa chọn trao giải cho 22 tác phẩm xuất sắc, gồm: 2 giải A, 3 giải B, 5 giải C và 12 giải Khuyến khích.

Chất lượng tác phẩm năm nay được đánh giá khá đồng đều. Nhiều tác phẩm đạt trình độ cao cả về nội dung và nghệ thuật. Tuy nhiên, không có tác phẩm thật sự vượt trội toàn diện để trao giải đặc biệt. Điều này cho thấy mặt bằng chung đã được nâng lên, song các tác giả vẫn cần tiếp tục tìm tòi, đột phá để tạo dấu ấn nổi bật hơn nữa.

Khán giả cao tuổi ghi lại bức hình đoạt giải trong không gian triển lãm đang diễn ra tại Báo Nhân Dân.

Cùng với các tác phẩm đoạt giải, BTC đã tuyển chọn nhiều tác phẩm chất lượng cao để giới thiệu trong cuốn sách ảnh về cuộc thi. Cuốn sách không chỉ ghi nhận, tôn vinh các tác giả mà còn là ấn phẩm có giá trị tư liệu, góp phần lưu giữ và giới thiệu rộng rãi những hình ảnh tiêu biểu của Việt Nam trên hành trình đổi mới.

Ảnh: BTC