Các tác phẩm trưng bày trong triển lãm.

Triển lãm do Yohaku tổ chức, với sự bảo trợ chuyên môn của Ikenobo Vietnam Tachibanakai - chi hội chính thức được công nhận bởi trường phái Ikebana Ikenobo.

Bà Lê Phạm Việt Hà (Abe Hanna) - người sáng lập và dẫn dắt Ikenobo Vietnam Tachibanakai cho biết, hình ảnh gió đông gợi đến luồng gió từ phương Đông mang theo hơi thở của mùa xuân, biểu tượng cho sức sống tái sinh và khởi đầu mới.

Ý tưởng này cũng được gợi cảm hứng từ ký ức về cơn bão Yagi năm 2024 - trận thiên tai từng gây thiệt hại nặng nề cho Hà Nội. Thay vì kể lại những mất mát, Gió Đông lựa chọn kể câu chuyện về sự hồi sinh - khi thiên nhiên và con người cùng tìm cách đứng dậy sau biến cố.

Để mang lại trải nghiệm đa tầng cho người xem, Yohaku đã mời Toob Studio thiết kế khu vực trưng bày các tác phẩm Ikebana kết hợp với không gian thực hành trà đạo. Sự kết hợp này tạo nên một hành trình thưởng thức nghệ thuật trọn vẹn, nơi người xem có thể cảm nhận vẻ đẹp của hoa, sự tĩnh tại của trà và nhịp điệu chậm rãi của văn hóa Nhật Bản.

Không gian trà đạo Nhật Bản.

Chia sẻ tại triển lãm, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Nguyễn Anh Minh cho biết: "Trong không gian diễn ra triển lãm Gió đông, không khó để nhận ra các nghệ nhân đã mang tới nhiều ý tưởng mới với những cách sắp đặt thú vị. Mỗi tác phẩm đều có giá trị nghệ thuật, mang một sắc thái riêng và chứa đựng những triết lý sâu sắc về cuộc sống. Đây chính là điều thu hút công chúng tìm hiểu nhiều hơn về Ikebana".

Trước đó, tinh thần này từng được giới thiệu qua triển lãm Nhận ra diễn ra vào tháng 4/2023 và Mạch lạc diễn ra vào tháng 9/2024. Mỗi triển lãm phản ánh sự trưởng thành trong tư duy và thực hành Ikebana của cộng đồng.

Bà Oshima Akiko, một giáo viên dạy hoa đạo và trà đạo bày tỏ, trà đạo và hoa đạo là những giá trị truyền thống quan trọng, gắn liền với ngôn ngữ, văn hóa Nhật Bản.

"Tôi rất xúc động khi được gặp gỡ những người bạn Việt Nam yêu văn hóa Nhật Bản và dành một tình yêu đặc biệt cho nghệ thuật Ikebana. Chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ, kiên trì luyện tập bộ môn nghệ thuật này", bà Oshima Akiko bày tỏ.

Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 8/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.