Ngôi vị Quán quân "Tiếng hát Thanh thiếu niên toàn quốc 2026" ở 3 bảng đấu lần lượt gọi tên Hoàng Bảo Như, Thái Ngô Thế Đan và Nguyễn Thị Hương Trà.

Tối 14/11, chung kết cuộc thi Tiếng hát Thanh thiếu niên toàn quốc 2026 diễn ra tại Trường quay Điện ảnh Quân đội (Hà Nội).

Vượt qua 26 thí sinh xuất sắc tại vòng chung khảo để góp mặt trong Top 13 tranh tài quyết định, các gương mặt trẻ đã mang đến một đêm diễn bùng nổ, giàu cảm xúc với sự giao thoa giữa âm hưởng dân gian truyền thống và hơi thở âm nhạc hiện đại.

3 Quán quân của 3 bảng.

Chung cuộc, ở Bảng Nhi đồng (dành cho thí sinh từ 5-12 tuổi), danh hiệu Quán quân thuộc về thí sinh Hoàng Bảo Như và ngôi vị Á quân thuộc về thí sinh Trần Võ Hà My.

Tại Bảng Thiếu niên (từ 13-18 tuổi), thí sinh Thái Ngô Thế Đan xuất sắc giành giải Quán quân, giải Á quân 1 thuộc về Nguyễn Vũ Ngọc Linh và Á quân 2 là Bàn Thị Thu Hà.

Ở Bảng Đoàn viên (từ 19-30 tuổi), ngôi vị cao nhất được trao cho thí sinh Nguyễn Thị Hương Trà, giải Á quân 1 gọi tên Nguyễn Trung Đức và giải Á quân 2 thuộc về Lê Nhật Long.

Các thí sinh xuất sắc giành giải Quán quân và Á quân của cuộc thi.

Bên cạnh các danh hiệu chính thức, BTC cũng vinh danh những cá nhân có dấu ấn đặc biệt thông qua hệ thống giải thưởng phụ. Cụ thể, giải Ca sĩ xuất sắc nhất được trao cho Trần Võ Hà My (TPHCM), hạng mục Ngôi sao âm nhạc thuộc về Trần Tuấn Anh (Hải Phòng), giải Tiếng hát ấn tượng trao cho Ngô Thành Đạt (Tây Ninh), giải Tiếng hát được yêu thích nhất thuộc về Trần Phương Như (Hà Tĩnh) và giải Tiếng hát triển vọng được trao cho Bàn Thị Thu Hà đến từ Yên Bái (Lào Cai).

Ngoài ra, hệ thống huy chương chuyên môn từng bảng cũng ghi nhận những thành tích nổi bật. Ở bảng Nhi đồng, Huy chương Vàng (HCV), Bạc (HCB), Đồng (HCĐ) lần lượt thuộc về Hoàng Bảo Như, Trần Võ Hà My và Lưu Thanh Trúc. Tại bảng Thiếu niên, HCV gọi tên Trần Hà Linh, HCB thuộc về Lục Thế Đạt và HCĐ là Đặng Quốc Nhật Nam. Ở bảng Đoàn viên, Nguyễn Khắc Minh giành HCV, Trương Việt Hoàng nhận HCB và Lê Nhật Long đạt HCĐ.

Cuộc thi Tiếng hát Thanh thiếu niên Toàn quốc 2026 do Viện Kinh tế, Văn hóa và Nghệ thuật phối hợp với các đơn vị tổ chức sản xuất, cùng sự đồng hành của dự án thư viện Nâng cánh ước mơ thuộc Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Khởi động từ tháng 9/2026 trên quy mô 3 miền Bắc, Trung, Nam, chương trình được ghi hình theo mô hình truyền hình thực tế nhằm tìm kiếm, tôn vinh và bồi dưỡng những tài năng âm nhạc trẻ. NSND Thanh Ngoan làm Trưởng ban giám khảo và nhiều nghệ sĩ, chuyên gia trong lĩnh vực biểu diễn.

Thí sinh Thái Ngô Thế Đan thể hiện "Nhà em ở lưng đồi"

Ảnh: BTC