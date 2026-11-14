Tóc Tiên cùng 'Em Tiên' giành hạng 3 chung kết Eurovision Song Contest Asia 2026 với 164 điểm, sau Philippines và chủ nhà Thái Lan.

Đêm 14/11 tại Bangkok, Tóc Tiên khép lại hành trình chung kết Eurovision Song Contest Asia 2026 ở vị trí thứ 3 trong 11 quốc gia, với tổng cộng 164 điểm. Đây là thành tích của đại diện đầu tiên Việt Nam tại mùa giải đầu tiên của cuộc thi.

Công bố kết quả của Tóc Tiên và chung cuộc:

Ngôi quán quân thuộc về CARMELLE (Philippines) với ca khúc Sobra-sobra, đạt 211 điểm. Đại diện chủ nhà Thái Lan là bộ đôi Mang x Daou xếp thứ 2 với 170 điểm.

Thí sinh CARMELLE đến từ Philippines là người chiến thắng chung cuộc.

Kết quả chung cuộc được tính từ 2 phần ngang nhau: điểm giám khảo chuyên môn và bình chọn của khán giả. Khi giám khảo 11 quốc gia công bố xong điểm, Tóc Tiên đứng thứ 2 với 83 điểm, xếp sau Philippines (93 điểm) và hơn Malaysia đúng 1 điểm (82 điểm). Thái Lan lúc này chỉ đứng thứ 4 với 62 điểm, tiếp theo là Lào và Hàn Quốc cùng 61 điểm, Mông Cổ 57 điểm, Bhutan 55 điểm, Nepal 35 điểm, Campuchia 33 điểm và Bangladesh 16 điểm.

Bảng điểm của giám khảo (trái) và bảng điểm chung cuộc khi được cộng điểm của khán giả.

Kết quả này cho thấy 'Em Tiên' được giới chuyên môn đánh giá cao. Trước đó, tiết mục mở màn đêm thi được đạo diễn Phạm Hoàng Nam nhận xét là sự mở đầu hoàn hảo, nhờ dàn dựng, vũ đạo, phục trang và đạo cụ khớp nhau đến từng giây.

Phần bình chọn của khán giả làm thay đổi cục diện. Philippines nhận thêm 118 điểm, củng cố ngôi đầu. Thái Lan nhận 108 điểm từ khán giả, vượt lên từ vị trí thứ 4 để giành hạng nhì. Tóc Tiên nhận 81 điểm, đứng thứ 3 ở phần bình chọn và giữ vị trí thứ 3 chung cuộc. Malaysia chỉ nhận 70 điểm từ khán giả nên lùi xuống thứ 4 với 152 điểm.

Các vị trí còn lại lần lượt là Lào (139 điểm), Bhutan (126 điểm), Hàn Quốc (113 điểm), Mông Cổ (94 điểm), Nepal (69 điểm), Campuchia (61 điểm) và Bangladesh (35 điểm). Bhutan là quốc gia tăng hạng nhiều nhất nhờ khán giả, từ thứ 8 lên thứ 6.

Là nghệ sĩ đầu tiên bước lên sân khấu chung kết Eurovision Song Contest Asia 2026, Tóc Tiên với tiết mục Em Tiên kéo dài gần 3 phút..

Tiết mục Em Tiên của Tóc Tiên:

Tại trường quay bình luận của VTV3, đạo diễn Phạm Hoàng Nam nói vừa xúc động vừa tự hào. Theo anh, đây không đơn thuần là một tiết mục ca nhạc mà là tác phẩm tổng hợp, nơi dàn dựng, sân khấu, vũ đạo, phục trang, đạo cụ và hình ảnh khớp với nhau chính xác đến từng giây. “Không phải ngẫu nhiên mà ban tổ chức xếp Tóc Tiên lên đầu. Đây là sự mở đầu hoàn hảo cho một cuộc thi như thế này”, đạo diễn nhận định.

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam.

Đạo diễn đánh giá cao ngôn ngữ nghệ thuật của tiết mục, khi âm nhạc và sân khấu cùng kể câu chuyện về người phụ nữ Việt Nam và tinh thần nữ quyền, kết nối xưa và nay. Phạm Hoàng Nam thích những hình ảnh lãng mạn như giọt nước đọng trên cánh sen, bông sen trắng trong đêm trăng. Đạo diễn cũng thích cách tiết mục chuyển sang mạnh mẽ ở phần sau mà vẫn giữ được nét duyên dáng.

Nhạc sĩ Dương Khắc Linh.

Nhạc sĩ Dương Khắc Linh chỉ ra độ khó của bài hát. Theo anh, Em Tiên là ca khúc nhạc nhảy có tiết tấu nhanh, đòi hỏi ca sĩ vừa hát vừa vũ đạo liên tục. Ở đêm tuyển chọn trong nước, Tóc Tiên phải hát live (hát trực tiếp) cả 5 bài nên khá mệt, giọng hát khi đó chưa tốt bằng đêm chung kết. Lần này, anh đánh giá cô hát tốt và nhảy cũng thuyết phục. Về phần hòa âm phối khí, nhạc sĩ cho rằng đây là một trong những bản phối hay nhất của DuongK. Bản phối mang hơi thở nhạc hiện đại nhưng vẫn cài những đoạn nhạc đậm chất Việt Nam, khiến khán giả trong khán phòng reo hò.

Em Tiên do nhóm sáng tạo S•HUBE thực hiện, với nhà sản xuất DuongK và người viết lời HAROSÉ. Ca khúc kết hợp chất liệu dân gian với âm nhạc điện tử, khắc họa hình ảnh người phụ nữ Việt tự do, tự tin, mang lời ca và tình yêu đi khắp mọi miền. Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền - người đặt tên cho ca khúc - tham gia cùng ê kíp nâng cấp bài hát cho sân khấu quốc tế. Ca khúc được chọn từ chương trình Thanh âm Việt Nam.

Ảnh, video: VTV