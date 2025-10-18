Tất cả tranh trưng bày đều có một tên duy nhất - Men tình đánh số thứ tự. Các tác phẩm là hành trình nghệ thuật nơi Nguyễn Tuấn Cường khám phá cảm xúc và ký ức văn hóa dân tộc qua chất liệu giấy dó truyền thống đặc trưng của Việt Nam. Triển lãm gợi nên sự giao hòa giữa tình cảm con người, nét văn hóa bản địa và hơi thở của đời sống hiện đại.

Các sáng tác lần này xoay quanh những hình tượng quen thuộc như: chai rượu, tấm vải đỏ, tấm gỗ nhuốm màu thời gian, những vật thể đời thường được họa sĩ chuyển hóa thành biểu tượng cho tình yêu, ký ức và sự gắn kết.

Trong không gian nghệ thuật của Men tình, người xem bắt gặp hai thế giới song song: một trầm lắng, sâu sắc và một sôi động, rực rỡ, phản chiếu góc nhìn của họa sĩ về con người và đô thị đương đại.

Chia sẻ về cảm hứng sáng tác, họa sĩ Nguyễn Tuấn Cường cho biết: "Tôi chọn giấy dó, chất liệu truyền thống của Việt Nam làm điểm tựa sáng tác. Bề mặt mộc mạc của giấy giúp hình tượng trở nên vừa hư ảo vừa đậm dấu thời gian, hòa quyện cùng những gam màu và đường nét mạnh mẽ của đời sống đô thị".

Sinh năm 1963, họa sĩ Nguyễn Tuấn Cường tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Nhạc Họa Trung ương (nay là Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương) năm 1989 và Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2006. Ông từng là giảng viên Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương (2007-2024) và Chủ biên bộ sách giáo khoa Mỹ thuật từ lớp 1 đến lớp 9.

Một số tác phẩm trưng bày trong triển lãm: