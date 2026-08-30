Cảm mến từ cái nhìn đầu tiên

Nikitina Anasstasiia (SN 1999, đến từ thành phố Moskva, Nga) từng là nhân viên văn phòng của một công ty xây dựng ở Nga. Năm 2025, cô từ bỏ công việc đó, tìm kiếm một ngành nghề, lĩnh vực mình yêu thích để khởi nghiệp.

Nikitina dành 1 năm đi du lịch khám phá trước khi bước vào chặng đường mới và điểm đến cô lựa chọn là Việt Nam vì nơi đây có cộng đồng người Nga đông đúc, mức sống hợp lý...

Đến Việt Nam, Nikitina ghé thăm Hà Nội, Đà Nẵng cùng nhiều địa danh nổi tiếng. Khi đến Nha Trang, một mối duyên bất ngờ đã thay đổi kế hoạch khởi nghiệp, nơi sống và cả cuộc đời của cô gái Nga. Bởi lẽ, cô đã tìm được bến đỗ hạnh phúc của đời mình.

Cặp đôi cảm mến nhau từ cái nhìn đầu tiên

Chàng trai đó là Trần Nguyên Anh (SN 1998, quê ở xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long). Nguyên Anh là nhân viên kỹ thuật cho một công ty Hàn Quốc, có trụ sở ở TPHCM. Công việc của anh là lắp đặt, sửa chữa hệ thống điện nước, điện lạnh.

Năm 2025, Nguyên Anh được điều đến Nha Trang làm việc. Anh vô tình quen biết Nikitina qua ứng dụng hẹn hò và khi biết cô ở cách mình 30km, anh rất vui mừng.

Nhắn tin trò chuyện được 2 tuần, Nguyên Anh hẹn gặp Nikitina. Ấn tượng đầu tiên của anh về cô gái Nga là nước da trắng, nụ cười duyên, chiều cao nổi bật và phong cách cá tính. Còn Nikitina cảm mến nét mặt ngượng ngùng pha chút dễ thương của chàng trai Việt.

Họ nhắn tin và hẹn gặp thường xuyên. Sau giờ làm, điều duy nhất Nguyên Anh mong muốn là chạy xe đến gặp Nikitina – cô gái bản lĩnh, hay cười. Tuy nhiên, vì những khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, định hướng... anh chưa từng nghĩ sẽ đem lòng yêu cô gái này.

“Cô ấy chỉ đến Việt Nam du lịch một thời gian rồi về nước, tôi cũng làm việc ở Nha Trang không lâu. Hai đứa không có điểm nào giao nhau để nghĩ chuyện lâu dài.

Một ngày, cô ấy chủ động hỏi ‘anh có thích em không?’. Tôi im lặng không đáp. Cô ấy hỏi thêm nhiều lần nữa, tôi mới can đảm trả lời ‘anh có thích em’. Nhưng lúc này cô ấy lại từ chối vì cho rằng tôi không rõ ràng”, Nguyên Anh kể.

Vượt qua những rào cản về ngôn ngữ, văn hóa, họ quyết định đến với nhau

Họ cắt đứt liên lạc dù trong lòng còn nhiều vương vấn. Vài ngày sau, Nguyên Anh kiểm tra mục tin nhắn, phát hiện Nikitina gửi rất nhiều tin nhắn cho mình. Cô nói mình đang bị ốm, rất cần một người ở bên. Họ có thể làm bạn, còn chuyện yêu đương và tương lai lâu dài chẳng phải vấn đề gì to tát.

Đọc được những dòng ấy, dù trời đã tối và đang ở rất xa, Nguyên Anh vẫn chạy xe đến gặp Nikitina, mang theo một túi đồ ăn. Khoảnh khắc nhìn thấy cô với gương mặt nhợt nhạt, không còn rạng rỡ như mọi khi, anh đau lòng. Anh biết, mình không thể rời xa cô gái này.

Xây dựng tổ ấm ở thành phố biển

Bỏ qua mọi sự khác biệt, cặp đôi quyết định gắn bó lâu dài. Dịp tết Dương lịch 2026, họ lên kế hoạch đón năm mới ở Đà Lạt, nơi Nikitina muốn đến từ lâu.

Tuy nhiên, kế hoạch gặp khó khăn khi Nha Trang ngập lụt, Nguyên Anh được công ty yêu cầu quay về TPHCM gấp để đảm bảo an toàn.

Nguyên Anh yêu sự vui vẻ, lạc quan của Nikitina

Nikitina nhất quyết muốn đi cùng nhưng mọi thứ ở TPHCM còn bề bộn nên Nguyên Anh không thể dẫn cô theo. Họ hẹn nhau, Nikitina lên Đà Lạt trước như đã hẹn, Nguyên Anh thu xếp mọi thứ ổn thỏa rồi sẽ đến gặp bạn gái.

“Tôi lo Nikitina cô đơn khi ở Đà Lạt một mình nên thường xuyên nhắn tin, gọi điện động viên, còn Nikitina cũng có chút bất an, sợ tôi lừa dối.

Sau 2 tuần xa cách, tôi lên Đà Lạt cùng cô ấy đón năm mới. Vì tôi giữ đúng lời hẹn, cô ấy càng yêu thương và tin tưởng tôi”, Nguyên Anh chia sẻ.

Vốn chỉ đến Việt Nam du lịch, khám phá khoảng 1 năm rồi trở về nước khởi nghiệp nhưng khi nên duyên với Nguyên Anh, Nikitina quyết định sống ở đây lâu dài. Họ chọn xây dựng tổ ấm nhỏ tại thành phố biển Đà Nẵng – nơi Nikitina muốn được sống và trải nghiệm từ lâu.

Tại đây, Nguyên Anh vẫn làm công việc quen thuộc của mình, còn Nikitina bắt đầu học làm bánh, sữa chua để kinh doanh. Họ sống trong một căn nhà nhỏ có gác xép, Nguyên Anh tự tay sắm sửa, lắp đặt mọi thứ theo ý thích của bạn gái.

Họ cùng nhau xây dựng tổ ấm và khám phá mọi nơi

Nikitina hạnh phúc với những điều nhỏ nhất bạn trai làm cho mình như lắp tủ gương trong nhà tắm, lắp kệ chứa đồ, mua chiếc đệm mới... Mỗi sáng, họ rời nhà đi làm, chiều về cùng nhau đi dạo, tắm biển, rồi nấu nướng... Mỗi cuối tuần, họ chở nhau đi khám phá mọi nơi.

Tháng 7/2026, cặp đôi chính thức đăng ký kết hôn. Họ dự kiến tổ chức đám cưới vào năm sau khi kinh tế đã sẵn sàng.

“Tôi hạnh phúc vì sau bao năm một mình bươn chải đã tìm được người đồng hành. Cô ấy ủng hộ tôi trong mọi việc, chăm sóc tôi kỹ càng, luôn động viên tôi nếu không may trải qua một ngày tệ hại.

Chúng tôi có nhau mỗi ngày, đó là điều tuyệt vời nhất”, Nguyên Anh chia sẻ.

Ảnh: NVCC