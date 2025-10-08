Thông tin trên được ông Phạm Quang Hiếu - Phó Trưởng ban Kỹ thuật công nghệ Môi trường, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) chia sẻ tại tọa đàm “Doanh nghiệp trong kỷ nguyên số: Dấu ấn kiến tạo và hội nhập toàn cầu” do Báo Tiền phong tổ chức chiều 8/10.

ACV đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong trong khu vực Đông Nam Á về quy trình hàng không số, với sáng kiến “sân bay không giấy tờ” thông qua ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID.

Các doanh nghiệp, chuyên gia chia sẻ tại tọa đàm.

Một số cảng hàng không lớn như Tân Sơn Nhất đã thí điểm song song hai luồng kiểm tra sinh trắc học tự động và thủ công. Tuy nhiên, mục tiêu của ACV là tiến tới đồng bộ hóa toàn hệ thống, biến việc di chuyển bằng đường hàng không trở nên nhanh gọn, an toàn và “không cần giấy tờ”.

Theo kế hoạch, từ đầu tháng 12, hành khách tại các sân bay do ACV quản lý có thể sử dụng VNeID để xác thực danh tính thay cho việc xuất trình căn cước công dân hay vé máy bay.

Hành khách sẽ được trải nghiệm quy trình bay liền mạch, từ đặt vé, làm thủ tục, kiểm tra an ninh đến lên máy bay. Tất cả được xác thực tự động qua sinh trắc học (khuôn mặt, vân tay) liên kết với VNeID. Việc tích hợp này không chỉ rút ngắn đáng kể thời gian làm thủ tục, giảm ùn tắc trong giờ cao điểm, mà còn nâng cao độ chính xác và an ninh hàng không, gần như loại bỏ nguy cơ giả mạo danh tính.

Ứng dụng VNeID trong hàng không không chỉ là bước tiến kỹ thuật, mà còn là cú hích quan trọng cho chương trình chuyển đổi số quốc gia. Giải pháp này giúp giảm chi phí vận hành, tối ưu nguồn lực và mở đường tích hợp thêm nhiều dịch vụ công trong tương lai.

Chinh phục công trình tầm cỡ

Liên quan đến dữ liệu quốc gia về bất động sản, ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch HĐQT GP Invest cho biết, Bộ Nông Nghiệp và Môi trường đang cập nhật toàn bộ dữ liệu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lên hệ thống dữ liệu quốc gia. Khi hoàn thiện, việc quản lý, cấp sổ đỏ và giao dịch bất động sản sẽ minh bạch, chính xác và hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, theo ông Hiệp, quá trình cập nhật dữ liệu hiện còn gặp khó khăn. Trước đây, sau khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính, chỉ mất khoảng 7-10 ngày để được cấp sổ đỏ, thì nay thời gian kéo dài tới 3 tuần. Từ đó, đòi hỏi phải nâng cao trình độ cán bộ để đảm bảo tính hiệu quả của hệ thống quản lý quốc gia.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng đang nghiên cứu thành lập các trung tâm giao dịch quyền sử dụng đất và nhà ở hình thành trong tương lai, dự kiến thí điểm vào giai đoạn 2026-2027. Theo ông Hiệp, khi thị trường bất động sản đi vào quỹ đạo quản lý bài bản, việc chuẩn hóa dữ liệu giá đất, quy trình giao dịch và cơ chế quản lý sẽ giúp thị trường minh bạch, lành mạnh và bền vững hơn.

Ông Hiệp cho biết, sắp tới Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn triển khai nhiều dự án quy mô lớn chưa từng có, như tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 67 tỷ USD. Đây là thử thách lớn cho ngành xây dựng, nhưng cũng là cơ hội.

“Tôi tin ngành xây dựng Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ. Chúng ta đã xây dựng thành công tòa nhà 81 tầng - cao thứ 10 châu Á, thì không có lý do gì không thể chinh phục những công trình tầm cỡ khu vực”, ông Hiệp nhấn mạnh.

TS Nguyễn Minh Thảo - Phó Trưởng ban Phát triển doanh nghiệp và Môi trường kinh doanh, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính (Bộ Tài chính) cho biết Việt Nam đã tham gia đàm phán 20 hiệp định thương mại tự do (FTA) và ký kết 16 hiệp định. Điều này chứng tỏ doanh nghiệp Việt thực sự đã “vươn ra toàn cầu”.

Tuy nhiên, theo bà Thảo, đi cùng cơ hội là không ít thách thức. Các thị trường lớn như châu Âu và Mỹ đang đưa ra yêu cầu mới về “xanh hóa” và lao động, đòi hỏi doanh nghiệp phải đáp ứng tiêu chuẩn phát triển bền vững, kiểm soát phát thải, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu.

“Đây là cơ hội lớn nếu chúng ta chủ động chuẩn bị. Khi đáp ứng được tiêu chuẩn của các thị trường phát triển, doanh nghiệp Việt có thể đa dạng hóa thị trường, tăng sức chống chịu trước cú sốc kinh tế”, bà Thảo nói.

Theo bà, cần có cơ chế thí điểm, cơ chế đột phá cho doanh nghiệp ứng dụng khoa học - công nghệ. Đây là cơ hội mà doanh nghiệp nên tận dụng để phát triển, đổi mới mô hình kinh doanh.