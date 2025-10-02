Thông tin được ông Trần Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Hà Nội, chia sẻ tại tọa đàm “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Bài toán đầu tư bền vững cho doanh nghiệp” chiều 2/10.

Ông Tuấn cho biết, phần lớn doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đã nhận thức rõ tầm quan trọng của tiết kiệm năng lượng. Điều này không chỉ giúp giảm chi phí sản xuất mà còn đáp ứng những yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế về tiêu chuẩn xanh và phát triển bền vững.

Thực tế, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư thay thế hệ thống chiếu sáng cũ bằng đèn LED tiết kiệm điện và đổi mới các thiết bị. Nhờ đó, có doanh nghiệp tiết kiệm tới 15% chi phí điện năng.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp còn tận dụng diện tích mái xưởng để lắp đặt điện mặt trời mái nhà nhằm tự chủ một phần nguồn điện, vừa giảm phụ thuộc vào lưới điện quốc gia, vừa góp phần giảm phát thải khí nhà kính. Trong đó, có những nhà máy đã tự chủ được 30-40% nguồn điện cần dùng nhờ hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Các chuyên gia chia sẻ về những kinh nghiệm tiết kiệm điện được nhiều doanh nghiệp áp dụng. Ảnh: Báo KT&ĐT

Hơn nữa, một số doanh nghiệp còn áp dụng hệ thống quản lý năng lượng thông minh, cho phép giám sát và tối ưu mức tiêu thụ theo thời gian thực để điều chỉnh quy trình sản xuất tránh lãng phí, ông Tuấn chia sẻ.

Ông Trần Anh Tuấn nhấn mạnh, những mô hình này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế trước mắt mà còn góp phần nâng cao hình ảnh doanh nghiệp. Trong bối cảnh hội nhập, việc tiết kiệm năng lượng trở thành một “giấy thông hành” giúp doanh nghiệp khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu, tạo thuận lợi để mở rộng thị trường và tiếp cận các đối tác quốc tế.

Dù vậy, nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn khi triển khai giải pháp tiết kiệm năng lượng. Ví như, chi phí đầu tư ban đầu thường khá cao, trong khi nguồn vốn dành cho đổi mới công nghệ còn hạn chế. Nhiều dây chuyền sản xuất đã cũ, tiêu hao nhiều năng lượng, nhưng việc thay thế hoặc cải tạo gặp trở ngại do chi phí lớn.

Ông Phạm Viết Thạch - Phó Trưởng Ban Môi trường và Phát triển bền vững, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), chia sẻ, EVN đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và các Sở Công Thương để đồng hành cùng doanh nghiệp trong thực thi chính sách về năng lượng.

EVN hiện sở hữu một hệ thống dữ liệu vận hành rất lớn và trên cơ sở đó có thể phát triển các công cụ, nền tảng số hỗ trợ doanh nghiệp giám sát và quản lý năng lượng hiệu quả hơn để tiết giảm chi phí.

Thời gian tới, nền tảng dữ liệu này có thể tích hợp với hệ thống quản lý năng lượng của doanh nghiệp, cung cấp báo cáo phân tích chuyên sâu, dự báo phụ tải và xác định tiềm năng tiết kiệm.

“Đây sẽ là công cụ hữu hiệu giúp doanh nghiệp không chỉ theo dõi mà còn chủ động điều chỉnh sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững quốc gia”, ông Thạch cho hay.

Theo ông Cù Huy Quang, Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào chuyển đổi năng lượng, cần có cơ chế nào để giảm rủi ro tài chính.

“Chúng tôi đã đề xuất thành lập Quỹ thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm năng lượng”, ông nói.

Cùng với đó, Bộ Công Thương đang phối hợp với các tổ chức tài chính và địa phương triển khai nhiều cơ chế hỗ trợ, như: bảo lãnh tín dụng cho các dự án tiết kiệm năng lượng (đặc biệt với doanh nghiệp nhỏ và vừa); hỗ trợ lãi suất hoặc ưu đãi vay vốn từ các quỹ phát triển xanh, quỹ bảo vệ môi trường; áp dụng mô hình ESCO, theo đó doanh nghiệp không phải bỏ vốn ban đầu mà trả dần từ phần tiết kiệm; cùng với ưu đãi thuế và khấu hao nhanh cho thiết bị, công nghệ tiết kiệm năng lượng.

Bộ cũng đang làm việc chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Thế giới, Bộ Tài chính và các tổ chức tài chính quốc tế để xây dựng gói tín dụng xanh, đồng thời kết nối với chính quyền địa phương nhằm đưa các mô hình hỗ trợ thí điểm xuống cấp tỉnh, thành phố. Từ đó, góp phần giúp doanh nghiệp giảm bớt gánh nặng chi phí đầu tư ban đầu.