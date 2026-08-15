Kiên trì theo đuổi suốt 2 năm

Đầu tháng 8/2026, Nguyễn Văn Trường (SN 2003, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) thành công rước vợ về nhà. Niềm hạnh phúc khi có một đám cưới trọn vẹn, nhiều cảm xúc, đón được cô gái xinh đẹp mình từng theo đuổi suốt 2 năm đến giờ vẫn khiến Trường lâng lâng.

Nhà Trường và Phương Dung (SN 2002) cách nhau 300m. Mười năm trước, hai người cùng gia đình chuyển về Thanh Hoá sinh sống, bố mẹ hai bên khá thân thiết nhưng cặp đôi lại không biết gì về nhau.

Trường dành 2 năm theo đuổi mới chinh phục được cô gái cùng quê

Tết 2023, hai gia đình tụ họp ăn uống tại nhà một người hàng xóm, Trường và Dung mới có cơ duyên gặp gỡ. Lần đầu thấy Dung, Trường đã ấn tượng với gương mặt tươi tắn của cô. Khi biết cô đang học ở lớp chất lượng cao của trường Đại học Quốc gia Hà Nội, anh càng ngưỡng mộ hơn.

“Cô ấy học giỏi, cá tính, thậm chí hơi khó tính nhưng càng như thế tôi càng muốn chinh phục. Thêm nữa, hai nhà gần nhau, hai bên bố mẹ lại thân thiết, mọi thứ đều phù hợp để hai đứa kết đôi.

Có thể nói, từ lần gặp đầu tiên tôi đã quyết tâm theo đuổi cô gái này”, Trường chia sẻ.

Dẫu vậy, hành trình theo đuổi cô gái cùng quê của Trường không hề dễ dàng. Điều kiện thuận lợi là khi đó cả hai cùng học ở Hà Nội, Trường có nhiều cơ hội gặp gỡ Dung. Đổi lại, Dung là cô gái lí trí, kiên định, rất khó chinh phục.

Thời gian đầu, Dung chưa có tình cảm với Trường, đến cả việc trả lời tin nhắn cũng thưa thớt. Tuy vậy, anh vẫn kiên trì nhắn tin hỏi han, quan tâm mỗi ngày, cố gắng tạo cơ hội để được gặp gỡ, dành thời gian đưa đón và giúp đỡ cô bất kỳ điều gì có thể.

Hình ảnh hạnh phúc trong đám cưới của cặp đôi

Có lần, Dung giận dỗi, Trường đến tận nhà Dung để dỗ dành, mặc cho phải đứng đợi ngoài cổng suốt mấy tiếng đồng hồ. Sự kiên trì, nhiệt tình của anh cuối cùng cũng khiến cô cảm động.

“Tôi theo đuổi suốt 2 năm mới chinh phục được Dung. Khoảnh khắc cô ấy đồng ý hẹn hò là kỷ niệm tôi nhớ và xúc động nhất trong cả hành trình.

Hôm đó, chúng tôi đang ở quê, tôi rủ cô ấy ra biển Sầm Sơn chơi. Khi tôi tỏ tình, cô ấy khá bất ngờ nhưng vẫn đồng ý. Lúc đó, tôi vui và hạnh phúc như thể đã hoàn thành một việc quan trọng trong đời”, Trường chia sẻ.

Đem xe mui trần đi đón dâu

Từ khi cặp đôi hẹn hò, hai bên gia đình càng thân thiết hơn. Dù chưa chính thức thành thông gia, hai gia đình đã thường xuyên sum họp ăn uống vui vẻ. Biết các con có mối duyên gần nhà, họ đều phấn khởi tác thành.

Video dùng xe mui trần đi đón dâu của Trường thu hút hơn 600 nghìn lượt xem trên TikTok

“Bố mẹ từng nói với tôi ‘hạnh phúc là do hai con tự chọn. Bố mẹ tôn trọng lựa chọn ấy’. Tôi biết, bố mẹ rất mừng vì hai gia đình thân càng thêm thân”, Trường chia sẻ.

Sau khi tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định, cặp đôi quyết định tổ chức đám cưới. Hai gia đình cách nhau vỏn vẹn 300m, đám cưới của họ có nhiều điều thú vị.

Trường và Dung đều là những người chỉn chu và điều đó thể hiện rõ trong cách họ chuẩn bị cho hôn lễ của mình. Cả hai nhiều lần ngồi lại, lên kế hoạch chi tiết cho mọi thứ từ cổng cưới, rạp cưới, thiệp cưới đến việc lên danh sách khách mời.

Riêng việc trang trí cổng cưới, họ không phó thác cho đơn vị tổ chức sự kiện mà góp ý, chỉnh sửa nhiều lần mới có chiếc cổng rồng phượng ưng ý. Chi phí cho hạng mục này khoảng 20 triệu đồng.

“Nhờ ở gần nhau, chúng tôi mới có thể cùng chuẩn bị tươm tất cho cả hai bên như vậy”, Trường nói.

Đoàn rước dâu 70 người của chú rể Thanh Hóa

Trong ngày cưới, hai gia đình cùng hân hoan, phấn khởi vì có dâu hiền, rể thảo. Hai bên bố mẹ vì nhà gần nên có thể chạy đi chạy lại hỗ trợ nhau từ tiệc cưới cho đến việc tiếp đón khách.

Nhà Trường làm 100 mâm cỗ, mời 500 khách đến chung vui. Nhà Dung cũng mở tiệc linh đình để mừng hạnh phúc trăm năm của con gái.

“Về phần rước dâu, ngay từ đầu vợ chồng tôi đã thống nhất sẽ thuê xe hoa dù hai nhà rất gần. Bởi lẽ, cả đời mới cưới một lần, tôi mong dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho vợ, tận hưởng một đám cưới đẹp như mơ”, Trường nói.

Khác với ngày đám hỏi trời mưa như trút nước, ngày cưới thời tiết nắng đẹp, khô ráo. Chú rể Văn Trường dùng xe mui trần đi đón vợ, còn đoàn 70 người đón dâu thì bộ phía sau.

Để màn rước dâu không diễn ra quá nhanh, tài xế xe hoa phải lái với tốc độ khoảng 2km/h. Trên quãng đường 300m, đoàn đón dâu di chuyển trong khoảng 10 phút, mọi người liên tục nhắc xe hoa đi chậm để đợi giờ đẹp vào nhà gái.

“Nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của hai bên gia đình, chúng tôi đã có một hôn lễ trọn vẹn, nhiều kỷ niệm đẹp. Tôi hạnh phúc không diễn tả thành lời khi cuối cùng đã rước được người mình yêu về làm vợ”, Trường chia sẻ.

Ảnh và video: NVCC