Trong quá trình khai quật mộ, lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Trảng Bom (TP Đồng Nai) sáng 30/6, lực lượng chức năng phát hiện nhiều kỷ vật, trong đó có một cuốn album ảnh và bình tông khắc chữ.

Những kỷ vật khi khai quật phần mộ, lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Trảng Bom. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đồng Nai

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đồng Nai, các kỷ vật được tìm thấy gồm: một dây lưng to, một dây lưng nhỏ, một bình tông đựng nước và cuốn album ảnh đã cũ. Trên bình tông có khắc dòng chữ, số: “Dươn Viet 12 - 72B+S”.

Đặc biệt, trong cuốn album còn lưu giữ ảnh thiếu nữ và thanh niên mặc quân phục, đội mũ bộ đội. Theo nhận định ban đầu, hình ảnh này có thể là của liệt sĩ được an táng tại phần mộ.

Những kỷ vật giản dị sau nhiều năm nằm lại trong lòng đất khiến những người trực tiếp tham gia khai quật không khỏi xúc động. Một chiếc bình tông, cuốn album cũ hay dòng chữ khắc vội có thể trở thành manh mối quan trọng trên hành trình tìm lại tên cho liệt sĩ.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đồng Nai cho biết thông qua các kỷ vật được phát hiện, lực lượng chức năng mong sớm có thêm thông tin từ thân nhân, gia đình hoặc đồng đội của liệt sĩ. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để đối chiếu, phục vụ việc xác định danh tính liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN.

Nghĩa trang liệt sĩ Trảng Bom hiện là nơi yên nghỉ của gần 1.300 liệt sĩ. Trong số này, 528 phần mộ chưa xác định được thông tin.

Theo kế hoạch, từ ngày 19/6-10/7, lực lượng chức năng phối hợp lấy mẫu hài cốt tại các phần mộ chưa rõ danh tính ở Nghĩa trang liệt sĩ Trảng Bom để phục vụ công tác giám định ADN, đối chiếu với cơ sở dữ liệu thân nhân liệt sĩ.