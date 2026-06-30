Ngày 30/6, Công an xã Ô Diên (Hà Nội) phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn.

Đây là hoạt động thuộc Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Đại diện Công an xã Ô Diên cho biết, địa phương hiện có hơn 400 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Trong đợt cao điểm này, lực lượng chức năng dự kiến thu nhận hơn 600 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân các liệt sĩ.

Từ sáng sớm, hàng trăm thân nhân của các liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn xã Ô Diên đã có mặt tại điểm lấy mẫu ADN. Phần lớn là người cao tuổi có con, em, anh ruột... là liệt sĩ chưa rõ thông tin.

Trong lúc được thu nhận mẫu ADN, bà Thế Thị Yến (79 tuổi, ở xã Ô Diên) cho biết, bà là em gái ruột của liệt sĩ Nguyễn Thế Toàn (theo Công an xã Ô Diên, theo phong tục địa phương ngày xưa, con gái lấy họ đệm của bố làm họ chính).

Gia đình có bốn anh chị em, ông Toàn là anh cả. Năm 1966, khi vừa tròn 26 tuổi, ông lên đường vào chiến trường Quảng Nam tham gia kháng chiến chống Mỹ. Suốt nhiều năm qua, gia đình bà chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm lại phần mộ người anh. Thời gian trôi qua, bố mẹ và các em lần lượt qua đời, chỉ còn bà là người duy nhất tiếp tục hành trình tìm kiếm.

"Lần lấy mẫu ADN này là niềm hy vọng lớn nhất của tôi. Tôi chỉ mong một ngày không xa có thể đón anh trai trở về quê hương sau gần 60 năm xa cách", bà Yến xúc động nói.

Đối với những thân nhân có tên trong danh sách nhưng tuổi cao, sức khỏe yếu, không thể đi lại, tổ công tác sẽ trực tiếp đến gia đình để thu nhận mẫu ADN.

Ngay trong sáng cùng ngày, tổ công tác đã đến nhà cụ Nguyễn Thị La (100 tuổi, ở Cụm 7, xã Ô Diên) để thu nhận mẫu ADN.

Người thân của cụ La cho biết, con trai cả của cụ là liệt sĩ Đào Văn Khải, hy sinh năm 1974 khi tuổi đời còn rất trẻ và chưa lập gia đình.

"Gia đình chưa có điều kiện vào tận nơi để tìm kiếm, chỉ biết bác Khải hy sinh tại chiến trường miền Nam. Chúng tôi mong sớm tìm được hài cốt của bác để đưa về quê hương", người thân liệt sĩ chia sẻ.

Trước đó, ngày 24/6, Bộ Công an tổ chức lễ phát động triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên phạm vi toàn quốc.

Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng của Đảng và Nhà nước, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và trách nhiệm của các thế hệ đối với các anh hùng liệt sĩ.

Thời gian qua, Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng các đơn vị liên quan triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và giám định ADN. Qua đó, cơ quan chức năng đã xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ chưa xác định được thông tin.