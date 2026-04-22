TS. Đinh Duy Hòa, nguyên Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ là cây bút quen thuộc, tác giả của hơn 150 bài báo viết riêng cho VietNamNet.

Cuốn sách Hệ thống chức nghiệp, hệ thống vị trí việc làm và sự lựa chọn cho Việt Nam (NXB Thế Giới) lẽ ra là cuốn thứ hai của ông, nhưng như ông chia sẻ với VietNamNet, "do số phận đưa đẩy lại trở thành cuốn sách đầu tay".

- Điều gì thúc đẩy ông cho ra đời cuốn sách này? Ông có thể nói rõ hơn nhận định ghi ở trang bìa của sách: "Liệu có phải việc quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Việt Nam đã chuyển từ hệ thống chức nghiệp sang hệ thống vị trí việc làm với Luật Cán bộ, công chức 2008? Điều gì đang làm cho việc trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm không thể thành hiện thực?".

TS. Đinh Duy Hòa: Nói một cách đơn giản, thực tiễn chính là áp lực và cũng là động lực giúp tôi hoàn thành cuốn sách này. Như chúng ta đều biết, Việt Nam với Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Luật Viên chức năm 2010 đã triển khai vị trí việc làm trong hệ thống hành chính nhà nước, cụ thể là ở cả cơ quan hành chính nhà nước và ở cả đơn vị sự nghiệp công lập.

Nhưng theo đánh giá của riêng tôi thì 18 năm đã trôi qua, chúng ta chưa đạt được kết quả mong đợi. Nói một cách cụ thể hơn, về hình thức pháp lý, chúng ta triển khai vị trí việc làm từ 2008 đến nay, nhưng thực tiễn khiến chúng ta không thể không suy nghĩ, không thể không nghiên cứu để tìm ra nguyên nhân chưa thành công của việc triển khai vị trí việc làm ở nước ta thời gian qua.

- Như vậy trọng tâm của cuốn sách là về vị trí việc làm, vậy tại sao tên sách còn đề cập đến hệ thống chức nghiệp?

Việc thực hiện Luật Cán bộ, công chức năm 2008 đã nhấn mạnh rằng đây là quá trình chuyển hệ thống quản lý công chức, viên chức từ hệ thống chức nghiệp sang hệ thống vị trí việc làm. Vậy thì giữa 2 hệ thống này có sự khác nhau căn bản như thế nào, mỗi hệ thống có những ưu điểm và hạn chế gì là những vấn đề cần làm sáng tỏ. Nói một cách đơn giản là cần hiểu đúng thế nào là hệ thống chức nghiệp và hệ thống vị trí việc làm.

- Kết luận rút ra của ông là gì?

Kết luận của tôi là chúng ta đã hiểu chưa đúng về cả 2 hệ thống này và một khi hiểu chưa đúng thì thể chế về vị trí việc làm cũng sẽ chưa chuẩn. Như thế làm sao có được kết quả tốt trong thực tiễn khi áp dụng vị trí việc làm vào từng cơ quan, đơn vị trong cả hệ thống hành chính nhà nước. Đến đây có thể nói thể chế về vị trí việc làm là một minh chứng sống động cho nhận định ở tầm chiến lược của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về thể chế là " điểm nghẽn của điểm nghẽn" trong 3 nút thắt lớn là thể chế, hạ tầng và nhân lực ở nước ta.

- Vậy các nước trên thế giới áp dụng hệ thống nào trong quản lý đội ngũ công chức, viên chức?

Sách đề cập khá rõ câu chuyện này. Anh, Pháp, Đức… là các nước áp dụng hệ thống chức nghiệp, trong khi Mỹ, Hà Lan, Australia… lại áp dụng hệ thống vị trí việc làm. Sách cũng dành hẳn 1 chương để đánh giá việc quản lý đội ngũ nhân lực công ở nước ta từ sau khi Cách mạng tháng Tám 1945 cho đến ngày nay thực chất là theo hệ thống nào: hệ thống chức nghiêp hay hệ thống vị trí việc làm.

- Tại sao ông lại nêu "và sự lựa chọn cho Việt Nam" trong tên của sách?

Sự lựa chọn cho Việt Nam hàm ý từ thực tiễn Việt Nam và từ kinh nghiệm của các nước trên thế giới nên lựa chọn việc áp dụng hệ thống nào cho việc quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở nước ta.

- Xin cám ơn TS. Đinh Duy Hòa và hy vọng cuốn sách của ông được độc giả quan tâm.