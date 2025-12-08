Với hơn 250 trang súc tích, thấm đẫm tư duy chiến lược và tinh thần khai mở, “Right to Win: “Cửa thắng” của nông nghiệp Việt - Cách thức AgriS và Betrimex tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu” do tác giả Đặng Huỳnh Ức My là chủ biên, không chỉ giới thiệu một mô hình phát triển, mà thể hiện tư duy mới - nơi doanh nghiệp Việt Nam được nhìn nhận như người kiến tạo giá trị, gắn kết tăng trưởng với trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững.

Từ tư duy chiến lược đến tư duy hệ sinh thái

Ông Trần Hoàng, Chủ tịch Hội Marketing Việt Nam

Qua hành trình phát triển của AgriS và Betrimex - hai doanh nghiệp tiên phong trong việc nâng tầm giá trị cây mía, cây dừa và nông sản Việt, tác giả Đặng Huỳnh Ức My tái hiện sinh động hình ảnh lớp doanh nhân Việt Nam thời đại mới: dám nghĩ, dám làm, dám bứt phá, khẳng định bản lĩnh và trí tuệ Việt trên thị trường toàn cầu.

Cuốn sách “Right to Win: “Cửa thắng” của nông nghiệp Việt” chia sẻ về một tư duy phát triển toàn diện, kết hợp chiến lược, công nghệ và con người trong một hệ sinh thái nông nghiệp thông minh, nơi doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm của chuỗi giá trị, gắn liền lợi ích kinh tế với lợi ích cộng đồng.

Từ chiến lược đến hệ giá trị

Tác phẩm dẫn dắt người đọc vào một mô hình vận hành nông nghiệp hiện đại, nơi công nghệ, dữ liệu và con người được kết nối hài hòa.

Từ nghiên cứu - phát triển (R&D) đến đổi mới sản phẩm, từ chuyển đổi số - trí tuệ nhân tạo (AI) đến chuỗi giá trị tuần hoàn, tất cả được tích hợp trong một hệ thống quản trị tiên tiến, hướng đến Net Zero 2035 và phát triển bền vững.

Nhờ mô hình 3C (AgriC tập trung vào nông học chính xác và công nghệ số; ProC nâng tầm chế biến và tuần hoàn phụ phẩm theo triết lý Zero Waste; ComC mở rộng thương mại quốc tế) và 6 trụ cột nông nghiệp thông minh, AgriS và Betrimex đã đưa sản phẩm Việt vươn xa đến 76 quốc gia, góp phần định hình thương hiệu nông nghiệp Việt Nam hiện đại, bền vững và nhân văn.

Tinh thần Việt, sản phẩm Việt, thương hiệu Việt

Cuốn sách “Right to Win: “Cửa thắng” của nông nghiệp Việt” đồng thời thể hiện rõ tinh thần Việt: sáng tạo, kiên định và tự cường.

Từ nguồn nguyên liệu bản địa - cây mía, cây dừa, cây nông sản quê hương - các doanh nghiệp Việt đã tạo nên sản phẩm Việt đạt chuẩn quốc tế, mang theo niềm tự hào dân tộc khi bước ra thế giới.

Đó là hành trình “từ nông trại Việt đến bàn ăn toàn cầu”, nơi mỗi sản phẩm không chỉ mang giá trị thương mại, mà còn là sứ giả văn hóa và bản lĩnh Việt Nam.

Tinh thần Việt được chuyển hóa thành sản phẩm Việt, sản phẩm Việt xây dựng nên thương hiệu Việt - và thương hiệu Việt lan tỏa niềm tin Việt trên bản đồ thế giới.

“Right to Win: “Cửa thắng” của nông nghiệp Việt” góp phần định hình tầm nhìn mới cho nông nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên đổi mới và hội nhập sâu rộng

Giá trị chia sẻ, niềm tin lan tỏa

Điểm nổi bật của “Right to Win: “Cửa thắng” của nông nghiệp Việt” còn nằm ở triết lý phát triển nhân văn và bền vững: “Chia sẻ công bằng lợi ích giữa doanh nghiệp - nông dân - đối tác - cộng đồng - quốc gia”.

Triết lý này thể hiện bản lĩnh của thế hệ doanh nhân Việt Nam mới - không chỉ phát triển vì lợi nhuận, mà hướng tới giá trị hài hòa, cân bằng và bền vững. Đó là tư duy phát triển vì con người, vì xã hội, vì tương lai quốc gia.

Chiến lược mở lối cho thương hiệu quốc gia

Từ góc nhìn của Hiệp hội Marketing Việt Nam, “Right to Win: “Cửa thắng” của nông nghiệp Việt” không chỉ là câu chuyện nông nghiệp, mà là một tầm nhìn marketing quốc gia.

Đã đến lúc Marketing Việt Nam chuyển mình - từ quảng bá sang kiến tạo giá trị, từ thị trường nội địa sang định vị toàn cầu.

Ba trụ cột cần được khẳng định rõ: Bản sắc Việt: kể câu chuyện gốc rễ, trung thực và tự hào; Chất lượng vượt trội: thể hiện qua công nghệ, tiêu chuẩn và trải nghiệm người tiêu dùng; Lan tỏa toàn cầu: kết nối qua nền tảng số, ESG và sức mạnh thương hiệu quốc gia.

Marketing phải là người mở đường, là một sức mạnh mềm của quốc gia, góp phần đưa thương hiệu Việt vươn lên xứng tầm châu lục.

Ông Trần Hoàng (bên phải) chụp ảnh cùng bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch HĐQT AgriS (đứng giữa) - Chủ biên cuốn sách “Right to Win: “Cửa thắng” của nông nghiệp Việt”

“Right to Win: “Cửa thắng” của nông nghiệp Việt” là một minh chứng của tư duy đổi mới Việt Nam - nơi tri thức, công nghệ và con người hòa quyện trong một hành trình phát triển tự cường. Khi tinh thần Việt được khơi dậy, thương hiệu Việt sẽ đứng vững. Khi chất lượng sâu được khẳng định, giá trị Việt sẽ vươn xa.

Đây là thời điểm để Marketing Việt Nam khẳng định vai trò dẫn đạo, mở lối cho thương hiệu Việt bước vào kỷ nguyên toàn cầu với niềm tin, bản lĩnh và trí tuệ Việt.

Trần Hoàng

(Chủ tịch Hội Marketing Việt Nam)