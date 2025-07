Được viết bởi tác giả Lý Thế Cường, cuốn sách đưa ra cái nhìn khoa học và tâm lý về một trong những định luật nổi tiếng nhất của thế kỷ XX: Định luật Murphy.

Ra đời vào những năm 1940 và được đặt theo tên kỹ sư Edward A. Murphy, định luật này tuy ngắn gọn nhưng lại bao hàm chân lý sâu sắc: "Bất cứ điều gì có thể sai, đều sẽ sai" (Anything that can go wrong, will go wrong). Chính vì thế, nó còn được gọi vui là "định luật của sự đen đủi", ám chỉ những tình huống rắc rối luôn xảy ra vào lúc ta không mong muốn nhất. Định luật này nhanh chóng được giới khoa học, kỹ thuật và cả công chúng phổ thông chấp nhận như một biểu tượng cho sự bất định và phi lý trong đời sống hàng ngày.

Định luật Murphy (Ảnh Bách Việt)

Tuy nhiên, thay vì chỉ đơn thuần mô tả định luật này như một lời cảnh báo tiêu cực, tác giả Lý Thế Cường đã khéo léo chuyển hóa nó thành một cơ hội để rèn luyện tư duy tích cực, nâng cao khả năng ứng phó và kiểm soát rủi ro. Qua những phân tích gần gũi và dẫn chứng sinh động, ông giúp người đọc hiểu rằng định luật Murphy không nhằm gieo rắc sự bi quan mà để nhắc nhở chúng ta phải luôn có phương án dự phòng, chuẩn bị kỹ lưỡng và tư duy linh hoạt trước mọi tình huống.

Một điểm nổi bật của cuốn sách là cách tác giả kết hợp định luật Murphy với những hiện tượng tâm lý thường gặp như lo âu, ám ảnh thất bại hoặc sợ hãi trước tương lai. Thông qua việc giải mã tâm lý lo lắng - vốn là trạng thái phổ biến trong xã hội hiện đại - tác giả cho thấy, nhiều nỗi sợ của chúng ta thực chất là sản phẩm của trí tưởng tượng tiêu cực, hơn là phản ánh thực tế. Bằng sự thấu hiểu tâm lý và kinh nghiệm sống, ông khuyên người đọc học cách kiểm soát suy nghĩ thay vì để nỗi lo kiểm soát mình.

Bên cạnh đó, cuốn sách còn đưa ra nhiều nguyên lý và quy luật tâm lý khác như định luật Parkinson, nguyên lý Peter… giúp người đọc mở rộng góc nhìn về các quy luật vô hình đang chi phối công việc, cuộc sống và hành vi con người. Sự kết hợp khéo léo này tạo nên một tổng thể hài hòa giữa lý thuyết và ứng dụng thực tiễn.

Với văn phong nhẹ nhàng, sâu sắc nhưng không kém phần dí dỏm, Định luật Murphy - Làm sao để những việc bạn lo lắng sẽ không xảy ra là một cuốn sách đáng đọc cho bất kỳ ai đang cảm thấy cuộc sống quá nhiều áp lực hay bất ổn. Cuốn sách không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về bản thân và thế giới mà còn trao cho bạn công cụ để sống chủ động, tỉnh táo và vững vàng hơn mỗi ngày.

Nếu bạn từng cảm thấy mọi chuyện cứ sai hoài hoặc đang loay hoay giữa vô số rắc rối không tên, cuốn sách này sẽ là một người bạn đồng hành tin cậy - giúp bạn học cách "sai có chuẩn bị" và từ đó, biến rủi ro thành cơ hội phát triển bản thân.