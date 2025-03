Sắc màu tháng tư (The Colors of April) gồm 28 truyện ngắn do GS Hà Mạnh Quân và Cab Trần tuyển chọn được kỳ vọng là thông điệp xoa dịu những vết thương do lịch sử để lại, nhân dịp kỷ niệm 50 năm cuộc chiến Việt Nam-Mỹ kết thúc.

Sách "Sắc màu tháng Tư" - Ảnh: FBNV

Đây là tuyển tập truyện ngắn đầu tiên tôn vinh tiếng nói của người Việt và người Việt tại Mỹ được GS Quân và nhà văn Cab Trần khởi xướng từ hơn 1 năm trước. Là người nghiên cứu, giảng dạy văn chương tại Đại học Montana (Mỹ), GS Quân nhận thấy từ trước tới nay, mới chỉ có những tuyển tập về chiến tranh Việt Nam tôn vinh góc nhìn từ một phía: hoặc do tác giả người Việt sinh sống tại Mỹ (hoặc một số nước khác), hoặc do tác giả tại Việt Nam viết và được dịch sang tiếng Anh.

Tính tới cuối năm 2023, vẫn chưa có cuốn sách nào tập hợp được “tiếng nói” từ cả hai phía. Từ thực tế đó, Sắc màu tháng tư sẽ chính thức ra mắt độc giả quốc tế vào tháng 3/2025.

GS Quân cho biết, những người Việt thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba sinh trưởng và lớn lên ở Mỹ hay thắc mắc tại sao ông bà, cha mẹ mình lại không muốn về thăm lại Việt Nam và vì sao ký ức của họ về quê hương luôn đượm buồn và chứa đựng một nỗi mất mát? Cho đến khi một số người trẻ này về thăm Việt Nam bất chấp sự ngăn cản từ gia đình để tìm lại nguồn cội thì họ nhận ra “Việt Nam ngày nay khác xa những gì được kể trong các câu chuyện của thế hệ trước".

“Chúng tôi đặt tựa đề sách Sắc màu tháng tư nhằm tôn vinh sự đa dạng trong cách nhìn và ký ức về di sản do chiến tranh để lại. Đặc biệt trong đó có những tác phẩm viết về con lai Mỹ, “me” Mỹ, nạn nhân chất độc da cam...

Năm 2025 là thời điểm thích hợp để độc giả thay đổi những định kiến về biến cố lịch sử này. Hy vọng Sắc màu tháng tư có thể truyền tải thông điệp này để người Việt trong nước và hải ngoại cùng lắng nghe tiếng nói của nhau, cảm thông và thấu hiểu để bao dung hơn trong tinh thần nhân ái và hòa hợp", GS Hà Mạnh Quân nói.

Bình luận về cuốn sách, nhà thơ Mỹ Paul Christiansen viết: “Trong số 28 tác phẩm in trong tuyển tập, có một số truyện ngắn viết về chủ đề được người đọc mong đợi: Chiến tranh thật đau thương; Nỗi ám ảnh cho cả người thắng và kẻ thua cuộc; Những tổn thương về thể chất và tinh thần sẽ khó phai mờ qua nhiều thế hệ và rất cần sự hòa giải để hàn gắn và kết nối…”.

Sắc màu tháng tư tuyển chọn 12 tác phẩm từ Việt Nam và 16 tác phẩm từ cộng đồng người Việt tại Mỹ. Sự kiện ra mắt, giới thiệu sách sẽ được tổ chức tại Seattle và San Jose (Mỹ). Sách do NXB Three Rooms trụ sở tại New York in ấn và phát hành trên toàn thế giới.